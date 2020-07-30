Экономика
КоммерсантъЧто ждет россиян в августе 2020 года
С начала августа также начнется частичный возврат средств россиянам за внутренний туризм. Правительство выделит 15 млрд руб. на выплату кэшбэка в 5 – 15 тыс. руб. за купленные туры по России до конца года.
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Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян
Телеканал 360°вчера в 07:43
Изменения в ОСАГО и другие новшества законодательства с 1 августа 2020 года
Интересная Россия27 июля в 02:20
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Футбол
«Сан-Лоренсо» объявил о переходе Гайча в ЦСКА
Российская газета 13:20
Общество
В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август
Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
Общество
Правительство РФ решило назначить штраф при уплате налогов
Российское правительство разработало законопроект, который позволит внести изменения в Налоговый кодекс и ввести штраф при уплате налогов даже при отсутствии злого умысла.
VSE42.RU 04:02
Спорт
WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах
РИА Новости 11:45
Здоровье
Учёный назвал неожиданные полезные свойства персиков
Ореанда-Новости 11:36
Политика
Кравчук возглавил делегацию Украины на переговорах по Донбассу
Главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе стал экс-президент Леонид Кравчук.
Российская газета 09:56
Культура
Международный фестиваль оперы и балета стартовал в Севастополе
Вести.Севастополь 08:42
Политика
Россия требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам
МИД России требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам, говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 14:04
Общество
В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской
Многотысячный агитационный пикет кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской проходит в Минске при усиленных мерах безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:37
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Экономика
Мантуров попросил «не рейдерить» торговые центры в условиях кризиса
Финансовым институтам следует прийти к взаимному соглашению с торговыми центрами и не забирать их бизнес в условиях кризиса.
РБК 14:40
Культура
«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века
Телесериал кабельного канала HBO "Игра престолов" был признан лучшим проектом XXI века.
Москва 24 12:29
Авто
Mercedes S-класса впервые получит полноуправляемое шасси
Mercedes S-класса нового поколения можно будет оснастить активной системой мониторинга слепых зон, которая предупреждает водителя и пассажиров об опасности при выходе из машины.
Драйв 03:18
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Политика
Путин поручил решить экологическую проблему в Усолье-Сибирском
Как заявил президент на совещании по ситуации в этом городе Иркутской области, загрязнённой промышленной площадке необходима изоляция и охрана Росгвардией.
Говорит Москва 07:58
Футбол
«Химки» назначили Сергея Егорова на пост спортивного директора
Пресс-служба «Химок» сообщила о назначении Сергея Егорова на пост спортивного директора клуба.
Metaratings 07:58
Политика
Трамп предложил перенести выборы президента США
Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны.
Газета.Ru 12:02
Политика
Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной
Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru 10:21
Футбол
Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с Рибалтой
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак может покинуть команду до начала чемпионата.
Евро-футбол.ру 10:29
Политика
ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак
Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
Общество
Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке беспорядков
Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков.
RT на русском 09:06
Наука
Средневековый трактат может помочь в создании антибиотиков
Дилетант вчера в 10:32
Политика
Выяснена цель бойцов ЧВК, задержанных в Белоруссии
Следственный комитет страны выяснил, что бойцы, служащие в частной военной компании, использовали Минск как временный пункт на пути в Судан.
Ореанда-Новости вчера в 16:34
Футбол
Уголовное дело возбудили в отношении президента ФИФА Инфантино
В Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Вечерняя Москва 10:51
Шоу-бизнес
Звезда «Дома−2» Саша Черно родила сына
Девушке делали кесарево сечение 27-летняя участница проекта "Дом − 2" Александра Черно и ее муж Иосиф Оганесян празднуют радостное событие — они впервые стали родителями.
WomanHit.ru 11:04
Политика
Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов
Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
Киберспорт
Wargaming объявила масштабную амнистию в World of Tanks: разблокированы будут многие, но не все
Компания Wargaming объявила об амнистии заблокированных ранее игроков World of Tanks в честь десятилетнего юбилея онлайн-экшена.
3DNews 12:36
Политика
Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
Энергетика
Прибыль Shell во втором квартале упала на 82%
Сходные проблемы испытывают сейчас и другие нефтегазовые компании: французская Total также сегодня опубликовала отчетность за второй квартал, ее скорректированная прибыль снизилась на 92%, до $126 млн, а списания составили $8,4 млрд.
Коммерсантъ 05:36
Общество
Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»
Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», который пытался получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».
РБК 04:58