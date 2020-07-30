Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЧто ждет россиян в августе 2020 года

С начала августа также начнется частичный возврат средств россиянам за внутренний туризм. Правительство выделит 15 млрд руб. на выплату кэшбэка в 5 – 15 тыс. руб. за купленные туры по России до конца года.
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Что изменится с 1 августа: пенсии, тарифы, открытие границ

Московский Комсомолец12:07

Работающие пенсионеры получат прибавку

Комсомольская правда07:11

Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян

Телеканал 360°вчера в 07:43

Что ждет россиян в августе 2020 года

Коммерсантъ05:39

Пенсии, ОСАГО: что изменится в жизни россиян с 1 августа 2020 года

Pro Город НН28 июля в 11:51

Что изменится для пенсионеров с 1 августа

Территория новостей28 июля в 03:45

Изменения в ОСАГО и другие новшества законодательства с 1 августа 2020 года

Интересная Россия27 июля в 02:20
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Футбол

«Сан-Лоренсо» объявил о переходе Гайча в ЦСКА

Российская газета 13:20
Общество

В Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август

Ранее наш ресурс сообщал о том, что в Госдуме одобрили продление детской выплаты 10 тысяч рублей на август.
Evo-rus.com 12:41
1,4K
Общество

Правительство РФ решило назначить штраф при уплате налогов

Российское правительство разработало законопроект, который позволит внести изменения в Налоговый кодекс и ввести штраф при уплате налогов даже при отсутствии злого умысла.
VSE42.RU 04:02
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Спорт

WA продлила запрет на участие россиян в международных стартах

РИА Новости 11:45
Здоровье

Учёный назвал неожиданные полезные свойства персиков

Ореанда-Новости 11:36
3
Политика

Кравчук возглавил делегацию Украины на переговорах по Донбассу

Главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе стал экс-президент Леонид Кравчук.
Российская газета 09:56
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Культура

Международный фестиваль оперы и балета стартовал в Севастополе

Вести.Севастополь 08:42
3
Политика

Россия требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам

МИД России требует допустить консулов к задержанным в Белоруссии россиянам, говорится в заявлении министерства.
Газета.Ru 14:04
175
Общество

В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской

Многотысячный агитационный пикет кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской проходит в Минске при усиленных мерах безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:37
6
Футбол

Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»

Газета.Ru 12:34
8
Экономика

Мантуров попросил «не рейдерить» торговые центры в условиях кризиса

Финансовым институтам следует прийти к взаимному соглашению с торговыми центрами и не забирать их бизнес в условиях кризиса.
РБК 14:40
Культура

«Игру престолов» назвали лучшим сериалом XXI века

Телесериал кабельного канала HBO "Игра престолов" был признан лучшим проектом XXI века.
Москва 24 12:29
66
Авто

Mercedes S-класса впервые получит полноуправляемое шасси

Mercedes S-класса нового поколения можно будет оснастить активной системой мониторинга слепых зон, которая предупреждает водителя и пассажиров об опасности при выходе из машины.
Драйв 03:18
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
279
Политика

Путин поручил решить экологическую проблему в Усолье-Сибирском

Как заявил президент на совещании по ситуации в этом городе Иркутской области, загрязнённой промышленной площадке необходима изоляция и охрана Росгвардией.
Говорит Москва 07:58
Футбол

«Химки» назначили Сергея Егорова на пост спортивного директора

Пресс-служба «Химок» сообщила о назначении Сергея Егорова на пост спортивного директора клуба.
Metaratings 07:58
Политика

Трамп предложил перенести выборы президента США

Дональд Трамп предложил отложить выборы президента США из-за угрозы для безопасности американцев, явно намекая на распространение коронавируса на территории страны.
Газета.Ru 12:02
381
Политика

Белоруссия усилила охрану границы с Россией и Украиной

Белоруссия усилила охрану своей границы с Россией и Украиной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление Госпогранкомитета.
BFM.ru 10:21
13
Футбол

Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с Рибалтой

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак может покинуть команду до начала чемпионата.
Евро-футбол.ру 10:29
2
Политика

ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак

Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
76
Общество

Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке беспорядков

Задержанных в Белоруссии россиян подозревают в подготовке массовых беспорядков.
RT на русском 09:06
7
Наука

Средневековый трактат может помочь в создании антибиотиков

Дилетант вчера в 10:32
11
Политика

Выяснена цель бойцов ЧВК, задержанных в Белоруссии

Следственный комитет страны выяснил, что бойцы, служащие в частной военной компании, использовали Минск как временный пункт на пути в Судан.
Ореанда-Новости вчера в 16:34
Футбол

Уголовное дело возбудили в отношении президента ФИФА Инфантино

В Швейцарии возбуждено уголовное дело в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Вечерняя Москва 10:51
Шоу-бизнес

Звезда «Дома−2» Саша Черно родила сына

Девушке делали кесарево сечение 27-летняя участница проекта "Дом − 2" Александра Черно и ее муж Иосиф Оганесян празднуют радостное событие — они впервые стали родителями.
WomanHit.ru 11:04
72
Политика

Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

Депутат Хабаровской краевой думы Петр Емельянов внес в региональный парламент законопроект, устанавливающий ценз оседлости для губернатора.
Газета.Ru 10:59
182
Киберспорт

Wargaming объявила масштабную амнистию в World of Tanks: разблокированы будут многие, но не все

Компания Wargaming объявила об амнистии заблокированных ранее игроков World of Tanks в честь десятилетнего юбилея онлайн-экшена.
3DNews 12:36
Политика

Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02
8
Энергетика

Прибыль Shell во втором квартале упала на 82%

Сходные проблемы испытывают сейчас и другие нефтегазовые компании: французская Total также сегодня опубликовала отчетность за второй квартал, ее скорректированная прибыль снизилась на 92%, до $126 млн, а списания составили $8,4 млрд.
Коммерсантъ 05:36
Общество

Суд отказался раскрывать биографии прокуроров из сталинских «троек»

Тверской суд Москвы поддержал позицию Генпрокуратуры в споре с правозащитным центром «Мемориал», который пытался получить информацию об 11 советских прокурорах, участвовавших в работе сталинских «троек».
РБК 04:58
75
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