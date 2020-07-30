Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЧто ждет россиян в августе 2020 года

С начала августа также начнется частичный возврат средств россиянам за внутренний туризм. Правительство выделит 15 млрд руб. на выплату кэшбэка в 5 – 15 тыс. руб. за купленные туры по России до конца года.
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Что изменится с 1 августа: пенсии, тарифы, открытие границ

Московский Комсомолец12:07

Что ждет россиян в августе 2020 года

Коммерсантъ05:39

Что изменится для пенсионеров с 1 августа

Территория новостей28 июля в 03:45

Месяц открытого неба и новых тарифов. Главные изменения в августе для россиян

Телеканал 360°вчера в 07:43

Пенсии, ОСАГО: что изменится в жизни россиян с 1 августа 2020 года

Pro Город НН28 июля в 11:51

Пенсии, цены на газ, ОСАГО. Что изменится в жизни россиян с августа?

Аргументы и Фактывчера в 17:06

Изменения в ОСАГО и другие новшества законодательства с 1 августа 2020 года

Интересная Россия27 июля в 02:20
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Политика

МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии

Одиозная трактовка Минском задержания российских граждан не выдерживает никакой критики, заявили в МИД.
РИА Новости 14:33
218
Экономика

Профсоюзы предложили увеличить пособия по безработице в России

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.
Известия 04:59
1,1K
Футбол

Фото игровой формы «Зенита» на новый сезон появилось в Сети

В Сети появились снимки новой игровой формы петербургского «Зенита» на сезон 2020/21.
КП - Санкт-Петербург 04:51
Политика

Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым

Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений.
Московский Комсомолец 04:23
8
Общество

Бастрыкин поручил провести проверку ситуации в Усолье-Сибирском

RT на русском 14:17
1
Единоборства

Тони Фергюсон ответил людям, призывающим его завершить карьеру

После поражения Джастину Гетжи техническим нокаутом на UFC 249 многие посоветовали Фергюсону повесить перчатки на гвоздь.
Юфсбет 02:47
Происшествия

Жена рэпера Энди Картрайта расчленила мертвого мужа

1. Расчлененного участника Versus Battle Энди Картрайта нашли в пяти пакетах Утром 30 июля стало известно о гибели в Петербурге участника Versus Battle Александра Юшко, известного как Энди Картрайт.
Lenta.ru 07:18
1,3K
Футбол

Рахимов посетил офис «Спартака»

Российский тренер Рашид Рахимов был замечен в офисе "Спартака".
Soccer.ru 12:46
Происшествия

Адвокат раскрыл возможный срок завершения суда над Ефремовым

Rambler News Service 10:10
Политика

Путин обсудил с президентом Кипра перспективы кипрского урегулирования

Главы двух стран в ходе беседы обсудили ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования "Рассмотрена также региональная проблематика, включая ситуацию в Восточном Средиземноморье и перспективы кипрского урегулирования", - информирует пресс-служба Кремля.
ТК Звезда 06:50
3
Происшествия

В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
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Путешествия

Туристы предупредили о проблемах с отдыхом в Турции

Ruposters.ru 10:21
80
Футбол

«Интер» не оставляет попыток переманить Месси

Вести.Ru 14:51
Общество

В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской

Многотысячный агитационный пикет кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской проходит в Минске при усиленных мерах безопасности, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:37
73
Политика

Экс-президент Украины выступил за создание СЭЗ в Донбассе

Бывший президент Украины Леонид Кравчук выступил за создание свободной экономической зоны в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:03
4
Игры

Второе дополнение для The Outer Worlds называется Murder on Eridanos

Неделю назад Microsoft анонсировала сюжетные дополнения для The Outer Worlds, сосредоточившись на первом — Peril on Gorgon.
Игромания.ру 11:06
Шоу-бизнес

Звезда «Дома−2» Саша Черно родила сына

Черно рассказала, что ее сын похож на нее. Ребенок родился примерно на 1,5 недели позже ориентировочного срока.
Evo-rus.com 13:43
73
Политика

Зеленский предложил сделать Курбан-байрам государственным праздником

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров рассмотреть вопрос о предоставлении государственного статуса ряду религиозных праздников, в частности таким, как Курбан-байрам, Ханука и Пасха христиан западного обряда.
RT на русском 13:54
Авто

Toyota сертифицировала обновленные Toyota Hilux и Fortuner в России

30 июля компания Toyota объявила о начале приема заказов на обновленный пикап Toyota Hilux и внедорожник Fortuner.
SpeedMe 08:12
30
Футбол

Семак может покинуть «Зенит» из-за конфликта с Рибалтой

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак может покинуть команду до начала чемпионата.
Евро-футбол.ру 10:29
2
Гаджеты

Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 5 в России

Xiaomi представила фитнес-браслет Mi Smart Band 5 в России, который обойдется дороже, чем китайская версия.
Astera 13:18
5
Происшествия

Вспышка коронавируса произошла в детском приюте под Астраханью

Вспышка коронавируса произошла в социальном приюте для детей "Любава" в Енотаевском районе Астраханской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление регионального минздрава.
Газета.Ru 13:35
Общество

ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца

Госавтоинспекция начала выдавать автомобилистам права нового типа.
Газета.Ru 13:30
79
Политика

Появилось видео задержания россиян в Белоруссии

Канал «Беларусь 1» поставил в эфир телесюжет о задержании якобы бойцов частной военной компании «Вагнера».
Взгляд.ру вчера в 09:22
39
Политика

Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
2,1K
Общество

Правительство упростит порядок получения субсидий на оплату ЖКХ

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что порядок получения субсидий на оплату ЖКХ будет упрощен, передает ТАСС.
Газета.Ru 10:27
65
Энергетика

Польша рекордно заработала на «Газпроме»

Польская нефтегазовая компания PGNiG заплатила рекордный в истории страны налог со средств, уплаченных «Газпром экспортом» по решению Стокгольмского арбитража.
Lenta.ru 05:16
12
Общество

Столичный суд расторг брак сына экс-генпрокурора РФ Чайки с женой

Вечерняя Москва 12:16
22
Политика

Экс-глава правительства ДНР объяснил появление бойцов ЧВК в Белоруссии

Появление задержанных в Белоруссии глава СДД считает «обычной логистической ситуацией», связанной с тем, что в эпоху коронавируса Минск стал удобным пунктом транзита на пути в другие страны, например в государства Африки.
РБК 07:41
5
Политика

ЕС ввел санкции против граждан России и Китая из-за кибератак

Отмечалось, что санкции против России и КНР из-за хакерских атак станут первым применением санкционного режима ЕС для предотвращения кибератак, в рамках которого могут быть введены запреты на поездки и заморожены активы.
Ведомости 12:27
78
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