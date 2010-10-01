С 1 июня начнутся обещанные президентом выплаты семьям с детьми. На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь.

Что ждет россиян в июне 2020 года

Общество Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы. 2,7K

Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по национальной безопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс заподозрила Россию в "причастности к беспорядкам" в Соединенных Штатах, не приведя никаких доводов в пользу своих слов, кроме личной убежденности. 1,5K

Общество Роспотребнадзор обнародовал свои рекомендации для кафе и ресторанов Рекомендации по организации работы предприятий общественного питания, подписанные главой Роспотребнадзора Анной Поповой, журналистам предоставили в пресс-службе ведомства в понедельник. 1

Финансы Курс доллара упал ниже 70 рублей Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей. 247

Политика Поклонская обратилась в ООН из-за пресной воды для Крыма Наталья Поклонская направила Верховному комиссару ООН по правам человека письмо с призывом осудить действия Киева, перекрывшего подачу воды в Крым. 181

Энергетика Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%. 230

Общество Россия может стать экспортёром препарата против коронавируса «Есть только четыре страны, которые могут производить препараты против коронавируса прямого действия: это Россия, США, Япония и Китай», — сказал глава РФПИ. 4

Политика Маск ответил на шутку Рогозина шестилетней давности Вашингтон, 31 мая 2020, 08:11 — REGNUM Глава американской компании SpaceX Илон Маск, выступая на брифинге по поводу успешного запуска пилотируемого корабля Crew Dragon, прокомментировал саркастическое замечание главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, датированное апрелем 2014 года. 6,6K

Армия и оружие Российская армия решила отработать новые способы действий Вооруженные силы России отработают в начавшемся 1 июня летнем периоде обучения новые способы применения войск, сообщил замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров.

Политика В Кремле рассказали, как пройдет парад Победы Президент России Владимир Путин и гости, приглашенные на парад Победы в Москве, будут находиться на трибуне, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 2,4K

Космос Спутник «Экспресс-АМ6» частично перестал работать Ранее оператор спутника, предприятие "Космическая связь", сообщило, что с 25 марта из-за аномальной работы системы охлаждения на "Экспрессе-АМ6" пришлось выключить транспондеры (приемопередатчики) Ка-диапазона. 2

Культура Пандемию Covid-19 музыканты сравнили с гигантским фестивалем-убийцей Команда «Дикой Мяты» от отчаянья сняла целый документальный фильм, который зрители уже назвали едва ли не самым внятным, актуальным и четко сформулированным высказыванием о судьбе и положении музыкальной индустрии в ситуации пандемии.