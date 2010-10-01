Общество

КоммерсантъКоммерсантъЧто ждет россиян в июне 2020 года

С 1 июня начнутся обещанные президентом выплаты семьям с детьми. На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь.
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