Общество

Суть событийСуть событийЧто изменится в российском законодательстве с июня

Почти все изменения в законодательстве с 1 июня, на которые обращают внимание СМИ, связаны с пандемией короновируса. Везде пишут о небывалой поддержке населения государством, но есть и другие нормы, которые вступят в силу с начала лета.
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Что изменится в России с 1 июня: выплата пособий на детей, старт ЕГЭ-2020, отмена банковского роуминга и другие нововведения

Гарант29 мая в 13:37

Что ждет россиян в июне 2020 года

Коммерсантъ29 мая в 04:00

Упрощённое гражданство и 10-тысячные выплаты: Что ещё ждёт жителей России в июне

Царьград28 мая в 03:49

Подкинут деньжат и отменят «дань» за переводы: как изменится жизнь россиян с 1 июня

KrasnodarMedia28 мая в 07:15

Подкинут деньжат и отменят банковский «роуминг»: новые законы, которые заработают в июне

Вперёд (г. Батайск)28 мая в 05:40

Детские выплаты и банковский роуминг: что изменится в жизни россиян с июня?

Аргументы и Факты28 мая в 17:03

Выплаты на детей, отмена «банковского роуминга», взыскание долгов: какие новшества принесет россиянам июнь

Весьма28 мая в 02:30
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Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 18:42, Ашберн
Происшествия

Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков

Российская газета вчера в 21:22
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Футбол

Санчо получил желтую карточку за футболку со словами о Джордже Флойде

За показ майки англичанин получил желтую карточку. Санчо в этой встрече оформил хет-трик.
Бомбардир.ру 14:33
Армия и оружие

Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синая

Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синайского полуострова в ходе нескольких операций, сообщил в воскресенье официальный представитель ВС Египта Тамер ар-Рифаи.
РИА Новости 06:39
Футбол

Сёмин ответил на вопрос о возвращении в «Локомотив»

Уже бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин не исключает, что и в пятый раз возглавит первую команду «железнодорожников».
Евро-футбол.ру 18:03
Происшествия

Школьница «заминировала» более 440 «Пятерочек» в Петербурге

Лжеминером оказалась 11-летняя девочка из деревни Барсуки, расположенной в Псковской области.
Телеканал Санкт-Петербург 06:01
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Общество

Воробьев прокомментировал ситуацию с подтоплениями в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе за последние несколько дней выпало порядка 1,5 месячной нормы осадков.
Аргументы недели 13:33
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Космос

Астронавты NASA перешли с корабля Crew Dragon на МКС

Экипаж принадлежащего SpaceX корабля Crew Dragon перешел на Международную космическую станцию.
РИА Новости 13:58
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Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
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Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 июня

Детские выплаты С 1 июня в России начнут выплачивать так называемые "коронавирусные" выплаты на детей.
Известия вчера в 17:02
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Происшествия

Детский сад и подъезд дома закрыли на карантин в Южно-Сахалинске

Родители детей, которые ходят в детский южно-сахалинский сад №5 "Полянка", вчера перед сном получили сообщение от воспитателя.
Сахалин.Инфо 18:34
Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
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Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
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Происшествия

Дело о пожаре в «Зимней вишне» закончили взяткой

Коммерсантъ 17:01
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Армия и оружие

Труженики неба берут новые высоты

Экипажи ВТА провели ряд практических высотных десантирований на базе Центра подготовки специалистов ВДВ в Рязани, в ходе которых была отшлифована методика выполнения полёта – В апреле 2020 года состоялось десантирование личного состава ВДВ с высоты 10 тысяч метров на архипелаге Земля Франца-Иосифа.
Красная звезда 17:02
Политика

Франция предложила Twitter переехать из США в случае «нестабильности»

Министр по цифровым технологиям Франции Седрик О в интервью Radio J предложил Twitter перенести свою штаб-квартиру в его страну на случай, если компания столкнется с неблагоприятной обстановкой в Соединенных Штатах.
РБК 18:08
Общество

Отменен запрет на прогулки в Москве

С понедельника, 1 июня, в Москве снят ряд ограничений, в том числе отменен запрет на прогулки.
Lenta.ru 17:07
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Авто

Acura представила седан Acura TLX нового поколения

Компания Acura представила спортивный седан TLX нового поколения.
Автоновости дня 29 мая в 10:45
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Общество

Банк «Зенит» напомнил акционеру о неисполненных обязательствах

Банк «Зенит» напомнил акционеру о неисполненных обязательствах Банк «Зенит» не приобрел акции у своего акционера в рамках обязательного выкупа по итогам проводимой реорганизации.
Коммерсантъ 18:05
Общество

Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму

Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
REGNUM 17:00
Авто

Украинский автобус Torsus Praetorian награжден за дизайн и инновации

Полноприводные автобусы Torsus Praetorian престижные награды получили от немецких журналистов, которые высоко оценили не только инновации, применяемые в автобусах, но также и дизайн.
Любимый город 15:03
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Общество

Быков обратился к Путину из СИЗО

Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
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Экономика

США предрекли сильнейшую безработицу за 100 лет

В своем прогнозе экономисты агентства предрекли, что ведомство сообщит о росте безработицы в стране до 19,6 процента, что является самым высоким значением за 100 лет.
Lenta.ru 04:46
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Экономика

Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование

Криптовалютному рынку расписали жесткое регулирование Власти представили участникам рынка новый законопроект о цифровых валютах и изменения в кодексы по ответственности за нарушения.
Коммерсантъ 17:01
Авто

Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах

Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс вчера в 03:16
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Политика

Песков рассказал, как пройдет парад Победы

РИА Новости 13:08
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Экономика

Государство профинансирует новый аэропорт Грозного

Государство профинансирует новый аэропорт Грозного Правительство РФ может выделить на строительство нового терминала аэропорта в Грозном 4,7 млрд руб. до конца 2024 года.
Коммерсантъ 18:05
Космос

Ближайшая к Земле экзопланета может быть пригодна для жизни

Международная группа исследователей из Женевского университета подтвердила факт существования ближайшей к Земле экзопланеты около звезды Проксима Центавра, о предположительном существовании которой мы писали ранее.
Машины и Механизмы вчера в 07:39
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Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
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Гаджеты

Honor представил в России смартфон Honor 30S

На онлайн-презентации новинок бренда Honor была представлена модель Honor 30S, дополнившая линейку топовых Honor 30 и Honor 30 Pro+ На онлайн-презентации бренда Honor помимо флагманских моделей была представлена и бюджетная модель серии Honor 30 — смартфон Honor 30S.
TechFusion 28 мая в 13:07
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Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
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