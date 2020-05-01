Почти все изменения в законодательстве с 1 июня, на которые обращают внимание СМИ, связаны с пандемией короновируса. Везде пишут о небывалой поддержке населения государством, но есть и другие нормы, которые вступят в силу с начала лета.

Что изменится в российском законодательстве с июня

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Здоровье Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний". 1,6K

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Общество Банк «Зенит» напомнил акционеру о неисполненных обязательствах Банк «Зенит» напомнил акционеру о неисполненных обязательствах Банк «Зенит» не приобрел акции у своего акционера в рамках обязательного выкупа по итогам проводимой реорганизации.

Общество Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.

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