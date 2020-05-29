Общество
КоммерсантъЧто ждет россиян в июне 2020 года
С 1 июня начнутся обещанные президентом выплаты семьям с детьми. На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь.
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Упрощённое гражданство и 10-тысячные выплаты: Что ещё ждёт жителей России в июне
Царьград28 мая в 03:49
Детские выплаты и банковский роуминг: что изменится в жизни россиян с июня?
Аргументы и Факты28 мая в 17:03
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Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС
РИА Новости 10:37
Общество
В Белоруссии задерживают активистов оппозиции
В Минске неизвестные люди задержали оппозиционного политика Николая Статкевича, передает местный правозащитный центр «Весна».
Эхо Москвы 09:33
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На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
Общество
В Екатеринбурге приземлился вывозной рейс из Нью-Йорка
Kursk.com 13:45
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Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок
Ларичев заявил, что строительные респираторы сделаны из материала, который задерживает пыль размером меньше капель, в отличие от медицинских масок, поэтому они лучше фильтруют воздух.
РБК 15:21
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Посольство России направило ноту протеста в Госдеп
Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
RT на русском 15:00
Авто
Volkswagen представил купеобразный кроссовер Nivus
Компания Volkswagen представила новый купеобразный кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 28 мая в 11:36
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В сети анонсировали цены на новые процессоры AMD серии Ryzen 3000XT
Стоимость новых процессоров компании AMD серии Ryzen 3000XT появилась на сайте французского интернет-магазина, сообщается 31 мая на сайте Materiel.net.
ИА Красная Весна 16:09
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемых в совращении несовершеннолетних
Полицейские задержали жителей Санкт-Петербурга, которых подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, совершенных на территории города в течение шести лет.
ТАСС 15:19
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Названы главные мифы о питьевой воде
Актуальные Новости 11:29
Общество
Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
Lenta.ru 14:16
Происшествия
В городах США вводят комендантский час из-за беспорядков
Коммерсантъ вчера в 21:33
Общество
МЧС сообщило о последствиях дождей в Подмосковье
По данным ведомства, самая серьезная ситуация с подтоплениями наблюдается в Красногорске и Истре — в течение ночи вода там поднималась до отметки в 20 – 30 см. Ранее 30 мая МЧС сообщало, что в Красногорске оказались подтопленными 80 приусадебных участков в СНТ "Лесные поляны".
РБК 06:43
Общество
Пригожин высказался об отправленной ему гуманитарной помощи
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал новость об отправке ему и его супруге - певице Валерии - "гуманитарной помощи" в виде лапши быстрого приготовления.
Газета.Ru 09:01
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
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«Локомотив» попрощался с Семиным
Газета.Ru 02:11
Авто
Прототип обновленного универсала Lada Vesta заметили на тестах
Закамуфлированный прототип универсала Lada Vesta был сфотографирован очевидцами при въезде на территорию «НТЦ-Ваза».
Тарантас Ньюс вчера в 03:16
Политика
Путин предложил определить шаги России после открытия границ
Стремление некоторых зарубежных стран, которые зависят от туризма, поскорее отменить ограничения в связи с пандемией коронавируса понятны, отметил российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 13:08
Экономика
Самозанятым россиянам решили вернуть налог
Самозанятым россиянам решили вернуть налоги, уплаченные ими в прошлом году.
Lenta.ru 29 мая в 11:36
Религия
В Подмосковье разрешили ходить в храмы
Вести.Ru 12:15
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Песков рассказал, как пройдет парад Победы
Выбор новой даты 24 июня обсусловлен тем, что в этот день в 1945 году состоялся знаменитый Парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, вернувшиеся с фронтов.
РИА Новости 13:08
Политика
Медведев рассказал об успешности онлайн-праймериз «ЕР»
Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев заявил, что предварительное голосование успешно состоялось.
Российская газета 14:58
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В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
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Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил доход в 1,95 миллиардов рублей в 2019 году продажей ценных бумаг.
РИА Новости вчера в 16:53
Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
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Геймплейный тизер Baldur’s Gate 3
Разработчики Baldur’s Gate 3 опубликовали геймплейный тизер игры. Студия Larian начнет рассказывать детали о новой части игры с 6 июня.
Cyber.sports.ru 29 мая в 15:59
Энергетика
Азербайджан обошел Россию по поставкам газа в Турцию
Азербайджан обошел Россию по объемам поставок газа в Турцию в марте 2020 года.
Lenta.ru 15:50
Технологии
Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR
CyberSport.ru вчера в 16:14