Общество
КоммерсантъЧто ждет россиян в июне 2020 года
С 1 июня начнутся обещанные президентом выплаты семьям с детьми. На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь.
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Что изменится в России с 1 июня 2020: Получаем президентские 10 тысяч и едем в санатории
Комсомольская правда18:01
Упрощённое гражданство и 10-тысячные выплаты: Что ещё ждёт жителей России в июне
Царьград28 мая в 03:49
Подкинут деньжат и отменят банковский «роуминг»: новые законы, которые заработают в июне
Вперёд (г. Батайск)28 мая в 05:40
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Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
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Профиль 02:05
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Aston Martin возобновила выпуск легендарной модели DB5
Модель Aston Martin DB5 возвращается через 55 лет после прекращения своего выпуска в виде коллекционной серии Job 1 DB5 Goldfinger, в которой будет только 25 экземпляров.
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Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon
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Разработчики Baldur’s Gate 3 показали игровой процесс
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Путин объявил 24 июня выходным днем
Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня нерабочим днем.
Астрахань.Ру вчера в 01:00
Армия и оружие
Avia.pro: РФ закрывает израильским F-35 единственный путь в Сирию
Создание новой крупной российской авиабазы на востоке Сирии лишит самолеты Израиля, в том числе F-35, возможности незаметного проникновения в этот район для ударов по сирийским и иранским объектам.
Недвижимость.RU 06:31
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Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации
Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями.
Lenta.ru вчера в 05:41
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Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Армия и оружие
Толпа сирийцев остановила военный патруль России и попросила помощь
Как сообщил ряд СМИ со ссылкой на источники, жители сирийского населенного пункта Телль-Таувилля остановили российский военный патруль.
Военное дело 03:35
Общество
Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок
Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса.
Российская газета 16:57
Общество
Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму
Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что из-за коронавируса приходится торопиться с вакцинацией от гриппа.
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Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
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РБК 29 мая в 06:18
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Течение коронавируса связали с нарушением свертываемости крови
Течение коронавирусной инфекции может быть связано с нарушением свертываемости крови.
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Трамп призвал задействовать нацгвардию, пока не стало поздно
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Пригожин отреагировал на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
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Трамп заявил о разрыве отношений США с ВОЗ
Деньги, которые Вашингтон выделял на финансирование ВОЗ в размере 450 млрд долларов в год, будут перенаправлены на другие нужды.
Говорит Москва 29 мая в 15:16
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В Подмосковье разрешили ходить в храмы
В Подмосковье православные могут посещать храмы, когда в них нет богослужений, и участвовать в богослужениях на улице, сообщил во время проповеди в Новодевичьем монастыре патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
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В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи
Следователи и прокуроры Оренбургской области проверят, при каких обстоятельствах детей изъяли из многодетной семьи, проживающей в поселке Тюльпанный Домбаровского района.
Российская газета 10:00
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Марсианский город будут строить Объединенные Арабские Эмираты
LentaChel.ru 29 мая в 11:20