С 1 июня начнутся обещанные президентом выплаты семьям с детьми. На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь.

Что ждет россиян в июне 2020 года

Общество В Китае подтвердили новую версию о происхождении коронавируса Ранее китайские ученые опровергли версию о происхождении COVID-19 и заявили, что рынок морепродуктов в Ухане стал его «жертвой», а не источником. 956

Авто Aston Martin возобновила выпуск легендарной модели DB5 Модель Aston Martin DB5 возвращается через 55 лет после прекращения своего выпуска в виде коллекционной серии Job 1 DB5 Goldfinger, в которой будет только 25 экземпляров.

Политика Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск припомнил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину слова о батуте после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС). 6,3K

Футбол Сёмин рассказал, почему отказался от должности «почётного главного тренера» «Локомотива» Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не остался в клубе из-за председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.

Здоровье Новый «апокалиптический» вирус назван Очередной «апокалиптический» вирус назван учеными из США. Об этом стало известно Evo-rus.com. 31

Армия и оружие Avia.pro: РФ закрывает израильским F-35 единственный путь в Сирию Создание новой крупной российской авиабазы на востоке Сирии лишит самолеты Израиля, в том числе F-35, возможности незаметного проникновения в этот район для ударов по сирийским и иранским объектам. 17

Общество Роспотребнадзор уточнил принцип штрафов за отказ от вакцинации Ранее в проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации в случае выполнения работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения инфекционными болезнями. 9,4K

Общество Правила приема в первый класс могут измениться в России Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства. 54

Общество Вирусолог назвал средство защиты эффективнее медицинских масок Строительные респираторы задерживают более мелкие частицы и плотнее сидят, чем медицинские маски, поэтому они могут эффективнее защитить от вируса. 166

Общество Законопроект о пособиях для домохозяек внесен в Госдуму Москва, 1 июня 2020, 00:00 — REGNUM Законопроект о поддержке домохозяек внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Владимиром Жириновским и Ярославом Ниловым, передает корреспондент ИА REGNUM 1 июня. 1

Общество Быков обратился к Путину из СИЗО Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину. 344

Здоровье Оксана Пушкина назвала очень опасной идею об ограничении абортов Замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила РБК, что выступает против предложения Кузнецовой, так как считает его в нынешней социально-экономической ситуации «непродуманным и очень опасным». 142

Политика Трамп призвал задействовать нацгвардию, пока не стало поздно Национальная гвардия проделала огромную работу, и это следует использовать в других штатах, пока не стало слишком поздно! — написал американский лидер. 1

Политика Трамп заявил о разрыве отношений США с ВОЗ Деньги, которые Вашингтон выделял на финансирование ВОЗ в размере 450 млрд долларов в год, будут перенаправлены на другие нужды. 1,1K

Религия В Подмосковье разрешили ходить в храмы В Подмосковье православные могут посещать храмы, когда в них нет богослужений, и участвовать в богослужениях на улице, сообщил во время проповеди в Новодевичьем монастыре патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий. 211