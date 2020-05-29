Общество
КоммерсантъЧто ждет россиян в июне 2020 года
С 1 июня начнутся обещанные президентом выплаты семьям с детьми. На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь.
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Что изменится в России с 1 июня 2020: Получаем президентские 10 тысяч и едем в санатории
Комсомольская правда18:01
Детские выплаты и банковский роуминг: что изменится в жизни россиян с июня?
Аргументы и Факты28 мая в 17:03
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Экономика
Кризис: первые итоги
6 марта разваливается соглашение ОПЕК +, Саудовская Аравия начинает демпинговать с ценами на нефть, они стремительно рушатся.
Сахалин.Инфо 18:56
Космос
Рогозин назвал чудовищной идею Маска о ядерных ударах по ледяным шапкам Марса
Следствием станут повышение температуры и улучшение климата на Марсе — он станет как земной. Дмитрий Рогозин назвал такую идею чудовищной.
HotGeo 29 мая в 05:55
Армия и оружие
ВМФ России до конца года получит 35 кораблей и судов
"Всего в состав флота до конца 2020 года будут приняты 35 кораблей и судов различных классов", - приводит слова главкома газета "Красная звезда".
ТАСС 17:04
Происшествия
СКР проверит сообщения о халатности руководства больницы в Подмосковье
«Следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской области организовано проведении проверки информации, размещённой в одной из социальных сетей и СМИ, о возможной халатности руководства Видновской районной клинической больницы»,-- говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ 19:11
Общество
Для российских мусульман установили правила посещения мечетей
Духовное управление мусульман (ДУМ) России установило правила, которых региональные общины должны будут придерживаться в ходе постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 16:02
Гаджеты
Представлена гарнитура виртуальной реальности HP Reverb G2
Компания HP представила гарнитуру виртуальной реальности (VR), созданную сотрудничестве с Valve и Microsoft.
iXBT.com 29 мая в 07:03
Политика
В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции
Президент России Владимир Путин объявит новую дату голосования по Конституции, когда посчитает нужным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 07:34
Шоу-бизнес
Пригожин вступился за Валерию после ее слов о «дебильной» аудитории
Невские Новости вчера в 19:15
Общество
В Бразилии число выявленных случаев коронавируса превысило 500 тысяч
В Бразилии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 500 тыс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бразильский Минздрав.
RT на русском 18:57
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Общество
В России запретили стихийную организацию детского отдыха
С 1 июня вступает в силу закон, запрещающий оказывать услуги в сфере отдыха и оздоровления детей организациям, не включенным в специальный реестр.
Российская газета 11:35
Технологии
Ученые ломают головы, почему в Европе и США умерло больше больных с КОВИД, чем в Азии
Ученые и исследователи университета Тиба, Кембриджа, Колумбийского университета и других мировых университетов в ряде своих исследований задались вопросом — почему, к примеру, в Западной Европе и США пациентов с КОВИД скончалось больше, чем в Азии.
Невские Новости 29 мая в 21:00
Общество
Утверждены правила спецвыплат за волонтёрство во время пандемии
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавируса.
RT на русском 07:54
Технологии
Моддер переделал Half-Life: Alyx в шутер от первого лица без VR
CyberSport.ru вчера в 16:14
Хоккей
Терещенко раскритиковал жесткий потолок зарплат в КХЛ
Российский хоккеист Алексей Терещенко подверг критике жесткий потолок зарплат, который будет введен в КХЛ со следующего сезона.
ProstoProSport 12:18
Космос
Черная дыра в системе MAXI J1820 + 070 выбрасывает материал в космос
Черная дыра в MAXI J1820 + 070 имеет массу, примерно в восемь раз превышающую массу Солнца, идентифицируя ее как так называемую черную дыру звездной массы, образованную в результате разрушения массивной звезды.
AstroNews.ru 29 мая в 12:43
Общество
Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых
Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1».
REGNUM вчера в 10:25
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета 07:34
Политика
Посольство России направило ноту протеста в Госдеп
Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
RT на русском 15:00
Авто
Названы самые надежные 5-летние кроссоверы в РФ
Актуальные Новости 11:14
Политика
Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon
Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск припомнил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину слова о батуте после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru 00:29
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Зрители назвали фаворитов конкурса «Евровидение-2020», который был отменен на фоне пандемии коронавируса.
Peterburg2.ru вчера в 07:28
Общество
Десять дачных домов остаются подтопленными в Подмосковье
После сильного ливня, прошедшего в столичном регионе 29 мая, подтопленными остаются 10 дачных домов, 165 приусадебных участков и 2 участка автодорог в Подмосковье.
News.ru вчера в 12:35
Армия и оружие
Захват дрона: военных летчиков обучат уничтожать беспилотники
Уничтожение разведывательных и ударных беспилотников станет обычным элементом боевой подготовки отечественных пилотов.
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Здоровье
Кузнецова предложила ограничить продажу препаратов для абортов
В целях защиты права на жизнь, необходимо ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, считает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, 29 мая сообщили в пресс-службе Уполномоченного на официальном сайте.
ИА Красная Весна 29 мая в 01:28
Армия и оружие
Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синая
Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синайского полуострова в ходе нескольких операций, сообщил в воскресенье официальный представитель ВС Египта Тамер ар-Рифаи.
РИА Новости 06:39
Общество
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом
Российская газета 17:34
Армия и оружие
На Украине сообщили об успешном испытании ракет «Нептун»
Глава конструкторского бюро "Луч", входящего в состав концерна "Укроборонпром", Олег Коростелев заявил об успешном испытании крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".
Российская газета вчера в 21:42
Политика
В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении
Говорит Москва 02:48