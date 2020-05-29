Общество

КоммерсантъКоммерсантъЧто ждет россиян в июне 2020 года

С 1 июня начнутся обещанные президентом выплаты семьям с детьми. На детей в возрасте до трех лет предусмотрена дополнительная выплата по 5 тыс. руб. за каждый месяц с апреля по июнь.
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Что изменится в России с 1 июня 2020: Получаем президентские 10 тысяч и едем в санатории

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Что изменится в российских законах в июне

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Детские выплаты и банковский роуминг: что изменится в жизни россиян с июня?

Аргументы и Факты28 мая в 17:03

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Сиб.фм29 мая в 05:56

Что ждет россиян в июне 2020 года

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Пособия на детей и банковский роуминг. Что изменится в жизни россиян в июне 2020 года

АМИТЕЛ28 мая в 19:19

Что изменится в России с 1 июня: выплата пособий на детей, старт ЕГЭ-2020, отмена банковского роуминга и другие нововведения

Гарант29 мая в 13:37
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В Кремле ответили на вопрос о новой дате голосования по Конституции

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В Бразилии число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 превысило 500 тыс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бразильский Минздрав.
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Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
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Ученые ломают головы, почему в Европе и США умерло больше больных с КОВИД, чем в Азии

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Черная дыра в системе MAXI J1820 + 070 выбрасывает материал в космос

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Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

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Названы самые надежные 5-летние кроссоверы в РФ

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Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск припомнил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину слова о батуте после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
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В целях защиты права на жизнь, необходимо ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, считает Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, 29 мая сообщили в пресс-службе Уполномоченного на официальном сайте.
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Армия и оружие

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Египетские военные ликвидировали 19 экстремистов на севере Синайского полуострова в ходе нескольких операций, сообщил в воскресенье официальный представитель ВС Египта Тамер ар-Рифаи.
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В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

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В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении

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