Экономика
КоммерсантъЧто ждет россиян в мае 2020 года
С 1 мая начнется запущенная правительством программа льготной ипотеки под 6,5% годовых.
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Экономика
Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае
Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
Общество
В России в 2019 году выросло число осужденных за крупные взятки
Всего по коррупционным делам осудили почти 5,3 тыс. человек, из них 2,8 тыс. — за получение и дачу крупных взяток.
Коммерсантъ 00:58
Политика
Сергей Местников назначен и.о. вице-премьера Якутии
Сергей Васильевич Местников назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия).
ИА ЯСИА 00:52
Происшествия
В Коммунарке на лечении находятся 540 пациентов
РИА Новости 01:28
Происшествия
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке
Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
Общество
Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений
Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:19
Общество
ФБК нашел у Малышевой роскошный особняк и квартиры в США
Согласно документам, приведенным ФБК, особняк купили в 2016 году гражданка Елена Малышева и ее муж Игорь Малышев за 6,4 млн долларов — по тогдашнему курсу это 430 млн рублей.
Infox.ru вчера в 15:41
Религия
Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении
РИА Новости вчера в 15:15
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев, сообщил в четверг утром губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Интерфакс 01:42
Общество
В Петербурге с 30 апреля вводят масочный режим
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении масочного режима в городе.
Национальная служба новостей вчера в 15:20
Общество
«Аэрофлот» предложил ваучеры вместо возврата денег за билеты
Вместо возврата денег пассажиру можно предлагать сертификат на срок до трех лет, говорится в письме Савельева.
Prooren.ru вчера в 06:07
Общество
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков
«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 28 апреля в 10:20
Шоу-бизнес
Солистка Little Big Софья Таюрская показала свою фигуру до похудения
В изображении видно, что солистка группы Little Big похудела за несколько лет примерно на 30 килограммов.
Актуальные Новости 00:54
Общество
В российском городе предотвратили теракты
В Чкаловском районе Екатеринбурга ФСБ России предотвратила подготовку терактов и нейтрализовала троих террористов.
Lenta.ru вчера в 19:49
Общество
Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны
Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
Политика
Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса
Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
Общество
СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной
Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
Политика
Песков заявил о надежде на выход России на плато по коронавирусу
Есть надежда, что Россия уже выходит на плато по коронавирусу, но ситуация с распространением инфекции зависит от дисциплинированности граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI.
РБК вчера в 19:53
Политика
В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев
Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
Политика
Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике
РИА Новости вчера в 10:36
Происшествия
Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса
Известия вчера в 12:22
Здоровье
Украина вышла на плато по росту заболеваемости коронавирусом
Украина вышла на плато заболеваемости коронавирусом, сообщил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Комсомольская правда вчера в 14:46
Экономика
Коронавирус сократит доходы бюджет Петербурга на 100 млрд рублей
В 2020 году доходы составят 573 миллиарда рублей, что почти на 100 млрд меньше.
Neva.Today 01:59
Шоу-бизнес
Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана
На портале change.org появилась петиция с требованием лишить известного актера Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии РФ.
Коммерсантъ Казань 27 апреля в 02:33
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
Футбол
Аршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»
Спорт-Экспресс вчера в 13:54
Общество
ИИ предсказал пик эпидемии коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса придется на первую декаду мая, а в Москве это произойдет на несколько дней раньше, такой вывод сделал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на основе построенной банком модели, которая может предсказывать сроки пика эпидемии COVID-19 в России.
Live24 вчера в 01:07
Общество
Минфин разрешит пивоварам производить антисептики
Министерство финансов подготовило проект, который позволит производителям пива выпускать спиртосодержащие антисептики в некоммерческих целях.
РБК 01:48
Общество
Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
Интерфакс вчера в 04:29
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Lenta.ru вчера в 15:18