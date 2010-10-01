Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЧто ждет россиян в мае 2020 года

С 1 мая начнется запущенная правительством программа льготной ипотеки под 6,5% годовых.
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Что ждет россиян в мае 2020 года

Коммерсантъвчера в 06:07

Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года?

Экспресс газета28 апреля в 06:18
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM вчера в 04:40
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Общество

В России в 2019 году выросло число осужденных за крупные взятки

Всего по коррупционным делам осудили почти 5,3 тыс. человек, из них 2,8 тыс. — за получение и дачу крупных взяток.
Коммерсантъ 00:58
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Политика

Сергей Местников назначен и.о. вице-премьера Якутии

Сергей Васильевич Местников назначен исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутия).
ИА ЯСИА 00:52
Происшествия

В Коммунарке на лечении находятся 540 пациентов

РИА Новости 01:28
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Происшествия

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в Нью-Йорке

Десятки разлагающихся трупов в грузовиках обнаружили в американском штате Нью-Йорк. Об этом пишет The New York Times.
Lenta.ru 01:48
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Общество

Главврач Коммунарки выступил за сохранение ограничений

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко выступил за сохранение ограничений для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:19
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Общество

ФБК нашел у Малышевой роскошный особняк и квартиры в США

Согласно документам, приведенным ФБК, особняк купили в 2016 году гражданка Елена Малышева и ее муж Игорь Малышев за 6,4 млн долларов — по тогдашнему курсу это 430 млн рублей.
Infox.ru вчера в 15:41
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Религия

Протодиакон Кураев отреагировал на запрет в служении

РИА Новости вчера в 15:15
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Общество

Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев

Скончался глава Ставрополя Андрей Джатдоев, сообщил в четверг утром губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Интерфакс 01:42
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Общество

В Петербурге с 30 апреля вводят масочный режим

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о введении масочного режима в городе.
Национальная служба новостей вчера в 15:20
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Общество

«Аэрофлот» предложил ваучеры вместо возврата денег за билеты

Вместо возврата денег пассажиру можно предлагать сертификат на срок до трех лет, говорится в письме Савельева.
Prooren.ru вчера в 06:07
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Общество

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков

«Газпром» ответил на сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии, которое является ресурсной базой для поставок по газопроводу «Сила Сибири».
Lenta.ru 28 апреля в 10:20
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Шоу-бизнес

Солистка Little Big Софья Таюрская показала свою фигуру до похудения

В изображении видно, что солистка группы Little Big похудела за несколько лет примерно на 30 килограммов.
Актуальные Новости 00:54
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Общество

В российском городе предотвратили теракты

В Чкаловском районе Екатеринбурга ФСБ России предотвратила подготовку терактов и нейтрализовала троих террористов.
Lenta.ru вчера в 19:49
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Общество

Россиянам с двойным гражданством разрешили выехать из страны

Россиянам, у которых есть второе гражданство или вид на жительство за рубежом, разрешат покинуть страну, следует из размещенного на сайте правительства документа.
РИА Новости вчера в 15:56
1,8K
Политика

Песков заявил о большом риске второй волны коронавируса

Есть риск возникновения второй волны коронавирусной инфекции, и это требует очень взвешенных действий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Российская газета вчера в 19:25
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Общество

СКР проверяет публикации о двойном гражданстве у сенатора Мизулиной

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в связи с публикациями о якобы наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной.
Коммерсантъ вчера в 13:13
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Политика

Песков заявил о надежде на выход России на плато по коронавирусу

Есть надежда, что Россия уже выходит на плато по коронавирусу, но ситуация с распространением инфекции зависит от дисциплинированности граждан, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RTVI.
РБК вчера в 19:53
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Политика

В Киеве предрекли гибель и уничтожение украинцев

Граждан Украины ждут уничтожение и гибель, если у страны не появится лидер, способный это предотвратить, заявил депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива.
Lenta.ru вчера в 23:54
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Политика

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось к Балтике

РИА Новости вчера в 10:36
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Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия вчера в 12:22
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Здоровье

Украина вышла на плато по росту заболеваемости коронавирусом

Украина вышла на плато заболеваемости коронавирусом, сообщил замминистра здравоохранения и главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.
Комсомольская правда вчера в 14:46
Экономика

Коронавирус сократит доходы бюджет Петербурга на 100 млрд рублей

В 2020 году доходы составят 573 миллиарда рублей, что почти на 100 млрд меньше.
Neva.Today 01:59
Шоу-бизнес

Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана

На портале change.org появилась петиция с требованием лишить известного актера Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии РФ.
Коммерсантъ Казань 27 апреля в 02:33
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Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 10:18
1K
Футбол

Аршавин рассказал, почему он перешел в «Кубань», а не в «Краснодар»

Спорт-Экспресс вчера в 13:54
Общество

ИИ предсказал пик эпидемии коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса придется на первую декаду мая, а в Москве это произойдет на несколько дней раньше, такой вывод сделал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на основе построенной банком модели, которая может предсказывать сроки пика эпидемии COVID-19 в России.
Live24 вчера в 01:07
939
Общество

Минфин разрешит пивоварам производить антисептики

Министерство финансов подготовило проект, который позволит производителям пива выпускать спиртосодержащие антисептики в некоммерческих целях.
РБК 01:48
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Общество

Роспотребнадзор предостерег россиян от шашлыков на майские праздники

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для россиян о том, как предупредить распространение новой коронавирусной инфекции на майских праздниках, один из советов - "отказаться от пикников на природе".
Интерфакс вчера в 04:29
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Здоровье

Названы самые опасные при коронавирусе заболевания

Более 50 процентов зараженных коронавирусом страдают от одного или более хронических заболеваний.
Lenta.ru вчера в 15:18
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