С 1 мая начнется запущенная правительством программа льготной ипотеки под 6,5% годовых.

Что ждет россиян в мае 2020 года

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Экономика Коронавирус сократит доходы бюджет Петербурга на 100 млрд рублей В 2020 году доходы составят 573 миллиарда рублей, что почти на 100 млрд меньше.

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