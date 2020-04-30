С 1 мая начнется запущенная правительством программа льготной ипотеки под 6,5% годовых.

Что ждет россиян в мае 2020 года

Политика Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства. 366

Общество В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили еще один симптом У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом. 838

Шоу-бизнес У Мадонны обнаружили антитела к коронавирусу Всемирная организация здравоохранения 25 апреля выпустила предупреждение о тестах на антитела, добавив, что «нет никаких доказательств, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения инфекцией». 1

Общество Роспотребнадзор допустил наступление второй волны COVID-19 осенью Специалисты Роспотребнадзора допускают возможность, что наступление второй волны заболеваемости коронавирусом может случиться в осенний период, вместе с сезонным гриппом. 636

Космос НАСА продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке места на «Союзе» НАСА продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке дополнительного места на корабле "Союз" для отправки одного астронавта на МКС осенью 2020 года, - сообщил глава ведомства Джим Брайденстайн. 1

Киберспорт NoFear оскорбил игрока в официальном матче Игрок FlyToMoon 2.0 Александр 'Nofear' Чурочкин в матче против команды NOVA на Isolation Cup оскорбил одного из своих оппонентов.

Здоровье Проценко рассказал о значении выхода на плато по коронавирусу Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предостерег от напрасных надежд на то, что эпидемия коронавируса выходит на плато. 5

Здоровье Аномальное свертывание крови может вести к смерти при COVID-19 Значительная часть пациентов с новой коронавирусной инфекцией умирает из-за аномального свертывания крови, выяснили ученые Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии. 161

Футбол Сезон АПЛ будет доигран только на нейтральных стадионах Сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) будет доигран только на нейтральных стадионах, сообщает BBC. Такое решение приняло руководство лиги.

Политика Пристайко «снял» все запреты для украинских гастарбайтеров, но выехать на работу все равно нельзя Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил, что на Украине нет запретов на выезд граждан с целью трудойстройства.

Политика Главы МИД «нормандской четвёрки» согласились с провалом Главы МИД должны были рассмотреть итоги «парижского саммита», прошедшего в декабре 2019 года, и обсудить дальнейшие шаги по урегулированию конфликта в Донбассе. 12

Общество В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан. 43

Общество Блогер из Китая назвал любимое блюдо воинственного народа России По сравнению с Китаем, в России меньше любят рис, а вот мясо, алкоголь, хлеб и сладости очень уважают — воинственный русский народ эти продукты ест в огромном количестве, пишет автор. 3