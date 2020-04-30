Экономика
КоммерсантъЧто ждет россиян в мае 2020 года
С 1 мая начнется запущенная правительством программа льготной ипотеки под 6,5% годовых.
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Политика
Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом
Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс 14:49
Общество
Александр Беглов поздравил петербуржцев с майскими праздниками
Александр Беглов призвал петербуржцев проявить терпение и здравомыслие и соблюдать режим самоизоляции.
Телеканал Санкт-Петербург 12:54
Общество
В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили еще один симптом
У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 12:33
Шоу-бизнес
У Мадонны обнаружили антитела к коронавирусу
Всемирная организация здравоохранения 25 апреля выпустила предупреждение о тестах на антитела, добавив, что «нет никаких доказательств, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения инфекцией».
РБК 12:12
Политика
У Мишустина диагностирован коронавирус
Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом Covid-19.
Страницы Воронежской культуры вчера в 13:09
Политика
Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос 02:08
Общество
Роспотребнадзор допустил наступление второй волны COVID-19 осенью
Специалисты Роспотребнадзора допускают возможность, что наступление второй волны заболеваемости коронавирусом может случиться в осенний период, вместе с сезонным гриппом.
Российская газета 07:26
Общество
Илон Маск заявил о намерении продать почти все имущество
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил о намерении продать почти все свое физическое имущество.
Газета.Ru 13:03
Политика
Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным
Газета.Ru 09:03
Шоу-бизнес
Топалов устал от ненависти после скандала с Тодоренко
Gazeta.SPb вчера в 23:37
Политика
Мишустин все время находится на связи, заявила Попова
Премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусной инфекцией, все время находится на связи с коллегами.
Деловое.ТВ 14:15
Космос
НАСА продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке места на «Союзе»
НАСА продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке дополнительного места на корабле "Союз" для отправки одного астронавта на МКС осенью 2020 года, - сообщил глава ведомства Джим Брайденстайн.
Российская газета 12:04
Шоу-бизнес
Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо
Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
Киберспорт
NoFear оскорбил игрока в официальном матче
Игрок FlyToMoon 2.0 Александр 'Nofear' Чурочкин в матче против команды NOVA на Isolation Cup оскорбил одного из своих оппонентов.
Dota2.ru 14:31
Здоровье
Проценко рассказал о значении выхода на плато по коронавирусу
Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предостерег от напрасных надежд на то, что эпидемия коронавируса выходит на плато.
РИА Новости 14:18
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США
В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
Здоровье
Аномальное свертывание крови может вести к смерти при COVID-19
Значительная часть пациентов с новой коронавирусной инфекцией умирает из-за аномального свертывания крови, выяснили ученые Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии.
Газета.Ru 12:36
Общество
Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года
Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
Футбол
Сезон АПЛ будет доигран только на нейтральных стадионах
Сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) будет доигран только на нейтральных стадионах, сообщает BBC. Такое решение приняло руководство лиги.
Газета.Ru 14:38
Политика
Пристайко «снял» все запреты для украинских гастарбайтеров, но выехать на работу все равно нельзя
Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил, что на Украине нет запретов на выезд граждан с целью трудойстройства.
Украина.ру 12:54
Политика
Главы МИД «нормандской четвёрки» согласились с провалом
Главы МИД должны были рассмотреть итоги «парижского саммита», прошедшего в декабре 2019 года, и обсудить дальнейшие шаги по урегулированию конфликта в Донбассе.
News.ru вчера в 13:55
Общество
Перед больницей в Пушкине выстроилась очередь из скорых
Днем 1 мая, в пятницу, в больницу выстроилась очередь из машин скорой помощи.
Piter.tv 09:19
Общество
«Ведомости»: Минкомсвязь просит открыть книжные магазины в мае-июне
Минкомсвязь РФ направило правительству письмо с просьбой возобновить работу книжных магазинов в мае-июне.
ТАСС 13:08
Общество
В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии
Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
Общество
Блогер из Китая назвал любимое блюдо воинственного народа России
По сравнению с Китаем, в России меньше любят рис, а вот мясо, алкоголь, хлеб и сладости очень уважают — воинственный русский народ эти продукты ест в огромном количестве, пишет автор.
Народные новости 13:52
Общество
Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»
К месту укладки газопровода "Северный поток — 2" подошел плавучий трубоукладчик "Академик Черский".
Московский Комсомолец 11:59
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила о всплеске заболеваемости коронавирусом
В России в последние два дня наблюдается всплеск числа заразившихся коронавирусом COVID-19 на фоне стабильной ситуации, которая была отмечена на прошлой неделе.
РБК 13:32
Общество
«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве
Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
Политика
Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33