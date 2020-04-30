Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЧто ждет россиян в мае 2020 года

С 1 мая начнется запущенная правительством программа льготной ипотеки под 6,5% годовых.
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В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

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Какие изменения наступят в жизни россиян в мае

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Что изменится в России с 1 мая: ипотека, кредиты, алкоголь

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Коммерсантъ29 апреля в 06:07

Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года?

Экспресс газета28 апреля в 06:18
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Политика

Глава Минстроя Якушев заразился коронавирусом

Глава Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Якушев заразился коронавирусом, министр принял решение о госпитализации, сообщили пресс-службе ведомства.
Интерфакс 14:49
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Общество

Александр Беглов поздравил петербуржцев с майскими праздниками

Александр Беглов призвал петербуржцев проявить терпение и здравомыслие и соблюдать режим самоизоляции.
Телеканал Санкт-Петербург 12:54
78
Общество

В Коммунарке у зараженных коронавирусом обнаружили еще один симптом

У некоторых пациентов с коронавирусом есть кожные высыпания, рассказал главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко в ходе онлайн-встречи, организованной Российским еврейским конгрессом.
РИА Новости 12:33
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Шоу-бизнес

У Мадонны обнаружили антитела к коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения 25 апреля выпустила предупреждение о тестах на антитела, добавив, что «нет никаких доказательств, что люди, которые выздоровели от COVID-19 и имеют антитела, защищены от повторного заражения инфекцией».
РБК 12:12
1
Политика

У Мишустина диагностирован коронавирус

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом Covid-19.
Страницы Воронежской культуры вчера в 13:09
5,7K
Политика

Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера

Напомним, вчера в ходе видеоконференции Мишустин сообщил президенту, что заразился коронавирусом.
Инфорос 02:08
1K
Общество

Роспотребнадзор допустил наступление второй волны COVID-19 осенью

Специалисты Роспотребнадзора допускают возможность, что наступление второй волны заболеваемости коронавирусом может случиться в осенний период, вместе с сезонным гриппом.
Российская газета 07:26
636
Общество

Илон Маск заявил о намерении продать почти все имущество

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил о намерении продать почти все свое физическое имущество.
Газета.Ru 13:03
7
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Газета.Ru 09:03
7,8K
Шоу-бизнес

Топалов устал от ненависти после скандала с Тодоренко

Gazeta.SPb вчера в 23:37
108
Политика

Мишустин все время находится на связи, заявила Попова

Премьер-министр Михаил Мишустин, заразившийся коронавирусной инфекцией, все время находится на связи с коллегами.
Деловое.ТВ 14:15
33
Космос

НАСА продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке места на «Союзе»

НАСА продолжает переговоры с Роскосмосом о покупке дополнительного места на корабле "Союз" для отправки одного астронавта на МКС осенью 2020 года, - сообщил глава ведомства Джим Брайденстайн.
Российская газета 12:04
1
Шоу-бизнес

Скончалась солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо

Солистка украинской группы «Фристайл» Нина Кирсо умерла в Полтаве после тяжёлой болезни.
RT на русском вчера в 19:18
51
Киберспорт

NoFear оскорбил игрока в официальном матче

Игрок FlyToMoon 2.0 Александр 'Nofear' Чурочкин в матче против команды NOVA на Isolation Cup оскорбил одного из своих оппонентов.
Dota2.ru 14:31
Здоровье

Проценко рассказал о значении выхода на плато по коронавирусу

Главврач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко предостерег от напрасных надежд на то, что эпидемия коронавируса выходит на плато.
РИА Новости 14:18
5
Общество

У Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США

В четверг, 30 апреля, стало известно о том, что у Елены Малышевой нашли роскошный особняк в США.
Piter.tv вчера в 13:36
2K
Здоровье

Аномальное свертывание крови может вести к смерти при COVID-19

Значительная часть пациентов с новой коронавирусной инфекцией умирает из-за аномального свертывания крови, выяснили ученые Ирландского центра сосудистой биологии и Королевского колледжа хирургов в Ирландии.
Газета.Ru 12:36
161
Общество

Минпросвещения РФ обозначило сроки завершения учебного года

Минпросвещения озвучило рекомендации для регионов, когда следует закончить учебный год.
РИА Новости вчера в 14:27
624
Футбол

Сезон АПЛ будет доигран только на нейтральных стадионах

Сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) будет доигран только на нейтральных стадионах, сообщает BBC. Такое решение приняло руководство лиги.
Газета.Ru 14:38
Политика

Пристайко «снял» все запреты для украинских гастарбайтеров, но выехать на работу все равно нельзя

Вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко заявил, что на Украине нет запретов на выезд граждан с целью трудойстройства.
Украина.ру 12:54
Игры

В Google Play бесплатно раздают самую дорогую игру

OAnews 14:25
4
Политика

Главы МИД «нормандской четвёрки» согласились с провалом

Главы МИД должны были рассмотреть итоги «парижского саммита», прошедшего в декабре 2019 года, и обсудить дальнейшие шаги по урегулированию конфликта в Донбассе.
News.ru вчера в 13:55
12
Общество

Перед больницей в Пушкине выстроилась очередь из скорых

Днем 1 мая, в пятницу, в больницу выстроилась очередь из машин скорой помощи.
Piter.tv 09:19
68
Общество

«Ведомости»: Минкомсвязь просит открыть книжные магазины в мае-июне

Минкомсвязь РФ направило правительству письмо с просьбой возобновить работу книжных магазинов в мае-июне.
ТАСС 13:08
3
Общество

В ВОЗ объяснили причину быстрого развития пандемии в Белоруссии

Представитель ВОЗ в Белоруссии Батыр Бердыклычев считает, что одной из главных причин быстрого развития пандемии коронавируса в республике является отсутствие адекватных мер физического дистанцирования граждан.
ТАСС 05:04
43
Общество

Блогер из Китая назвал любимое блюдо воинственного народа России

По сравнению с Китаем, в России меньше любят рис, а вот мясо, алкоголь, хлеб и сладости очень уважают — воинственный русский народ эти продукты ест в огромном количестве, пишет автор.
Народные новости 13:52
3
Общество

Судно «Академик Черский» подошло к месту укладки «Северного потока-2»

К месту укладки газопровода "Северный поток — 2" подошел плавучий трубоукладчик "Академик Черский".
Московский Комсомолец 11:59
732
Общество

Глава Роспотребнадзора заявила о всплеске заболеваемости коронавирусом

В России в последние два дня наблюдается всплеск числа заразившихся коронавирусом COVID-19 на фоне стабильной ситуации, которая была отмечена на прошлой неделе.
РБК 13:32
62
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета 08:24
747
Политика

Демонтирована мозаика с изображением Путина в храме Вооруженных сил

Главный храм Вооруженных сил РФ строится на добровольные пожертвования.
Коммерсантъ вчера в 15:33
4,3K
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