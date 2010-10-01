Экономика
КоммерсантъЧто ждет россиян в мае 2020 года
С 1 мая начнется запущенная правительством программа льготной ипотеки под 6,5% годовых.
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Происшествия
На Кокорина с Мамаевым подали в суд
Lenta.ru 02:56
Происшествия
В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью
Житель Благовещенска, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы и заразил все свою семью, сообщает правительство Амурской области.
РИА Новости 05:00
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Здоровье
Доктор Мясников встретил уникального пациента с коронавирусом
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал, что встречал уникального пациента с коронавирусом.
Lenta.ru 03:57
Происшествия
В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики
В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
Происшествия
Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму
Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.
Известия 04:23
Энергетика
Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE
Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ 28 апреля в 23:42
Здоровье
1794 случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области
На среду, 29 апреля на территории Нижегородской области верифицированы пробы на коронавирус у 1794 человек.
Kursk.com вчера в 04:19
Политика
Большинство горожан не одобрили действия властей при пандемии
Согласно опросу, проведенному среди 1608 человек в возрасте от 18 лет, действия президента России и правительства в части сдерживания пандемии одобряют 46% респондентов.
Новые Известия 05:04
Происшествия
Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса
Известия вчера в 12:22
Общество
Росгидромет обещает лето теплее нормы
Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов.
Интерфакс 04:37
Происшествия
Начальник УГИБДД Нижегородской области найден мертвым в своем кабинете
Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете.
Пятый канал вчера в 11:38
Экономика
X5 перевела персонал сети «Перекресток» на четырехдневную неделю
Сотрудники сети «Перекресток» с 1 мая переходят на четырехдневную рабочую неделю cо снижением заработной платы, сообщил РБК источник, близкий к крупнейшему российскому ретейлеру X5 Retail Group (также развивает магазины «Пятерочка» и «Карусель»).
РБК вчера в 12:57
Футбол
«Погребняк за глаза крыл Старкова». Бывший пресс-атташе «Спартака» — об уходе нападающего
Бывший пресс-атташе «Спартака» Владимир Шевченко дал интервью «СЭ», в котором рассказал о многих событиях из недавней истории красно-белых.
Спорт-Экспресс 04:35
Здоровье
В СКФО за сутки зафиксировано 423 новых случая коронавируса
На Северном Кавказе за минувшие сутки подтвердилось еще 423 случая заражения COVID-19.
Это Кавказ 04:17
Общество
Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники
Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
МР7.ру вчера в 05:34
Общество
В Тульской области вводят цифровые пропуска
В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском 28 апреля в 12:11
Общество
В Саратовской области за сутки безработными признаны 187 человек
За сутки (28 апреля) было подано 369 заявлений, за этот же день признали безработными 187 человек.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 12:32
Общество
Лукашенко потребовал поставить под контроль западную гумпомощь
Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал, чтобы иностранная гуманитарная помощь не направлялась на деструктивную деятельность в стране.
РИА Новости 04:15
Армия и оружие
9 мая в небе над Краснодаром пролетит военная авиация
Летчики уже приступили к тренировкам, первую провели в небе над Краснодаром 28 апреля. До 9 мая предстоят еще две — 30 апреля и 7 мая.
Югополис 02:56
Общество
В Петербурге ввели масочный режим
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов своим постановлением продлил все запреты и ограничения, связанные с борьбой с коронавирусом, до 12 мая.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 03:39
Здоровье
Три человека умерли от коронавируса в Саратовской области
В Саратовской области три пациента умерли от коронавирусной инфекции.
КП - Саратов 02:35
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
Дуров предложил инвесторам TON план возврата денег
Инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова предложили план возврата денежных средств в случае проигрыша в американском суде.
РБК вчера в 20:57
Здоровье
Итальянские власти нашли способ избежать второй волны коронавируса
Италия больше не может оставаться на жестком карантине, при этом, по данным медиков, доля людей с иммунитетом в стране значительно ниже 10%, поэтому необходим четкий план действий, чтобы избежать второй волны коронавируса.
АБН 04:40
Общество
Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку
В Екатеринбурге по делу о взятке был задержан советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков.
Известия 00:56
Хоккей
Бывший хоккеист НХЛ Брызгалов счел ненужным проведение парада Победы
Бывший вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов усомнился в нужности проведения парада Победы.
РБК 02:53
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 28 апреля в 06:09
Происшествия
В Красноярском крае нашли тела всех пропавших при прорыве дамбы
Тела пропавших без вести при прорыве дамбы золотодобывающего предприятия "Сисим" в Красноярском крае обнаружены в нескольких сотнях метров от места аварии.
ТАСС 00:25
Здоровье
Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 15:36