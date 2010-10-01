С 1 мая начнется запущенная правительством программа льготной ипотеки под 6,5% годовых.

Что ждет россиян в мае 2020 года

Происшествия В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью Житель Благовещенска, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы и заразил все свою семью, сообщает правительство Амурской области.

Происшествия На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери. 7

Здоровье Доктор Мясников встретил уникального пациента с коронавирусом Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал, что встречал уникального пациента с коронавирусом. 61

Происшествия Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.

Политика Большинство горожан не одобрили действия властей при пандемии Согласно опросу, проведенному среди 1608 человек в возрасте от 18 лет, действия президента России и правительства в части сдерживания пандемии одобряют 46% респондентов. 9

Общество Росгидромет обещает лето теплее нормы Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов. 9

Экономика X5 перевела персонал сети «Перекресток» на четырехдневную неделю Сотрудники сети «Перекресток» с 1 мая переходят на четырехдневную рабочую неделю cо снижением заработной платы, сообщил РБК источник, близкий к крупнейшему российскому ретейлеру X5 Retail Group (также развивает магазины «Пятерочка» и «Карусель»). 3

Общество Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников. 929

Общество В Тульской области вводят цифровые пропуска В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства. 767

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Армия и оружие 9 мая в небе над Краснодаром пролетит военная авиация Летчики уже приступили к тренировкам, первую провели в небе над Краснодаром 28 апреля. До 9 мая предстоят еще две — 30 апреля и 7 мая.

Общество В Петербурге ввели масочный режим Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов своим постановлением продлил все запреты и ограничения, связанные с борьбой с коронавирусом, до 12 мая. 152

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Здоровье Итальянские власти нашли способ избежать второй волны коронавируса Италия больше не может оставаться на жестком карантине, при этом, по данным медиков, доля людей с иммунитетом в стране значительно ниже 10%, поэтому необходим четкий план действий, чтобы избежать второй волны коронавируса. 13