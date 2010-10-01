Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЧто ждет россиян в мае 2020 года

С 1 мая начнется запущенная правительством программа льготной ипотеки под 6,5% годовых.
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Какие изменения наступят в жизни россиян в мае

Би-порт05:00

Что ждет россиян в мае 2020 года

Коммерсантъвчера в 06:07

Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года?

Экспресс газета28 апреля в 06:18
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Происшествия

На Кокорина с Мамаевым подали в суд

Lenta.ru 02:56
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Происшествия

В Приамурье мужчина с COVID-19 сбежал из больницы и заразил свою семью

Житель Благовещенска, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, сбежал из больницы и заразил все свою семью, сообщает правительство Амурской области.
РИА Новости 05:00
Происшествия

На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери

На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
7
Здоровье

Доктор Мясников встретил уникального пациента с коронавирусом

Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал, что встречал уникального пациента с коронавирусом.
Lenta.ru 03:57
61
Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

В Екатеринбурге в ходе контртеррористической операции уничтожены боевики, готовившие теракты.
Российская газета вчера в 20:37
1,6K
Происшествия

Прокуратура решила возобновить дело о преступлениях нацистов в Крыму

Прокуратура Крыма обратилась в республиканский Верховный суд с запросом о возобновлении уголовного дела о массовом уничтожении нацистами жителей полуострова.
Известия 04:23
Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE

Стоимость июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE выросла на 3,3%, до $21,4 за баррель.
Коммерсантъ 28 апреля в 23:42
37
Здоровье

1794 случая заражения коронавирусом выявлено в Нижегородской области

На среду, 29 апреля на территории Нижегородской области верифицированы пробы на коронавирус у 1794 человек.
Kursk.com вчера в 04:19
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Политика

Большинство горожан не одобрили действия властей при пандемии

Согласно опросу, проведенному среди 1608 человек в возрасте от 18 лет, действия президента России и правительства в части сдерживания пандемии одобряют 46% респондентов.
Новые Известия 05:04
9
Происшествия

Мэр иркутского города рассказал о подозреваемых в поджоге леса

Известия вчера в 12:22
2,9K
Общество

Росгидромет обещает лето теплее нормы

Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов.
Интерфакс 04:37
9
Происшествия

Начальник УГИБДД Нижегородской области найден мертвым в своем кабинете

Начальник УГИБДД Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым в своем рабочем кабинете.
Пятый канал вчера в 11:38
1,3K
Экономика

X5 перевела персонал сети «Перекресток» на четырехдневную неделю

Сотрудники сети «Перекресток» с 1 мая переходят на четырехдневную рабочую неделю cо снижением заработной платы, сообщил РБК источник, близкий к крупнейшему российскому ретейлеру X5 Retail Group (также развивает магазины «Пятерочка» и «Карусель»).
РБК вчера в 12:57
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Футбол

«Погребняк за глаза крыл Старкова». Бывший пресс-атташе «Спартака» — об уходе нападающего

Бывший пресс-атташе «Спартака» Владимир Шевченко дал интервью «СЭ», в котором рассказал о многих событиях из недавней истории красно-белых.
Спорт-Экспресс 04:35
Здоровье

В СКФО за сутки зафиксировано 423 новых случая коронавируса

На Северном Кавказе за минувшие сутки подтвердилось еще 423 случая заражения COVID-19.
Это Кавказ 04:17
43
Общество

Роспотребнадзор рекомендует не гулять на майские праздники

Роспотребнадзор советует гражданам отказаться от прогулок и пикников на природе во время майских праздников.
МР7.ру вчера в 05:34
929
Общество

В Тульской области вводят цифровые пропуска

В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском 28 апреля в 12:11
767
Общество

В Саратовской области за сутки безработными признаны 187 человек

За сутки (28 апреля) было подано 369 заявлений, за этот же день признали безработными 187 человек.
СаратовБизнесКонсалтинг вчера в 12:32
3
Общество

Лукашенко потребовал поставить под контроль западную гумпомощь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал, чтобы иностранная гуманитарная помощь не направлялась на деструктивную деятельность в стране.
РИА Новости 04:15
Армия и оружие

9 мая в небе над Краснодаром пролетит военная авиация

Летчики уже приступили к тренировкам, первую провели в небе над Краснодаром 28 апреля. До 9 мая предстоят еще две — 30 апреля и 7 мая.
Югополис 02:56
Общество

В Петербурге ввели масочный режим

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов своим постановлением продлил все запреты и ограничения, связанные с борьбой с коронавирусом, до 12 мая.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург 03:39
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Здоровье

Три человека умерли от коронавируса в Саратовской области

В Саратовской области три пациента умерли от коронавирусной инфекции.
КП - Саратов 02:35
Армия и оружие

МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия

Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
1K
Общество

Дуров предложил инвесторам TON план возврата денег

Инвесторам блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) Павла Дурова предложили план возврата денежных средств в случае проигрыша в американском суде.
РБК вчера в 20:57
Здоровье

Итальянские власти нашли способ избежать второй волны коронавируса

Италия больше не может оставаться на жестком карантине, при этом, по данным медиков, доля людей с иммунитетом в стране значительно ниже 10%, поэтому необходим четкий план действий, чтобы избежать второй волны коронавируса.
АБН 04:40
13
Общество

Советник вице-губернатора Свердловской области задержан за взятку

В Екатеринбурге по делу о взятке был задержан советник вице-губернатора Свердловской области Владислав Русаков.
Известия 00:56
26
Хоккей

Бывший хоккеист НХЛ Брызгалов счел ненужным проведение парада Победы

Бывший вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов усомнился в нужности проведения парада Победы.
РБК 02:53
5
Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv 28 апреля в 06:09
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Происшествия

В Красноярском крае нашли тела всех пропавших при прорыве дамбы

Тела пропавших без вести при прорыве дамбы золотодобывающего предприятия "Сисим" в Красноярском крае обнаружены в нескольких сотнях метров от места аварии.
ТАСС 00:25
5
Здоровье

Глава Минздрава предупредил о «коварстве» коронавируса

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" рассказал о "коварности" новой коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 15:36
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