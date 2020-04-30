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Что ждет россиян в мае 2020 года
ИА БНК
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С 1 мая начнется запущенная правительством программа льготной ипотеки под 6,5% годовых.В источнике
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Что изменится в жизни россиян с мая 2020 года?

Экспресс газета 28 апреля в 06:18
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Какие изменения наступят в жизни россиян в мае

Би-порт 05:00
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Что ждет россиян в мае 2020 года

Коммерсантъ вчера в 06:07
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