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В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу в июле

1 июля Специальный налоговый режим для малого бизнеса С июля впервые зарегистрированные малый бизнес и ИП смогут использовать новый экспериментальный налоговый режим — Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН).
ИА ЯСИА
Право должников на сохранение прожиточного минимума Заявление о сохранении прожиточного минимума от списания можно будет подать напрямую в кредитную организацию.
ИА ЯСИА
Защита пенсионных накоплений Если суд признает, что пенсионные накопления были незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, гражданам вернут изъятый при досрочном переходе инвестиционный доход.
ИА ЯСИА
Обязательная аттестация для гидов и экскурсоводов Экскурсоводами и гидами-переводчиками на туристских маршрутах смогут быть только граждане РФ.
Псковское агентство информации

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В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу в июле
ИА ЯСИАвчера в 03:14
Какие законодательные акты вступят в силу в июле 2022 года
Российская газета17:00
Госдума опубликовала список законов, вступающих в силу с 1 июля
ИА SM-Newsвчера в 05:17
Что изменится в жизни россиян с 1 июля: новые законы
ФедералПресс22:00
Что ждет россиян в июле 2022 года
Коммерсантъ29 июня в 03:05
Как изменится жизнь россиян в июле 2022 года: Новые законы
Вятка-На-Сети28 июня в 04:25
Какие законы вступают в силу в июле 2022 года
Севастопольская газета28 июня в 03:23

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