1 июля Специальный налоговый режим для малого бизнеса С июля впервые зарегистрированные малый бизнес и ИП смогут использовать новый экспериментальный налоговый режим — Автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН).
Защита пенсионных накоплений Если суд признает, что пенсионные накопления были незаконно переведены из одного негосударственного пенсионного фонда в другой, гражданам вернут изъятый при досрочном переходе инвестиционный доход.
Конфликт на Украине может разрешиться тремя способами, в зависимости от того, какой будет реализован, НАТО ослабнет или окрепнет, заявил в интервью The Spectator бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Продолжение боевых действий может означать для Украины потерю новых территорий, написал в статье для журнала Foreign Affairs профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан.