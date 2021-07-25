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Экономика

В Центробанке ожидают более скорого роста ставок по вкладам

Увеличение депозитных ставок пока происходит медленно, отмечают в ЦБ.
Российская газета
В Банке России не исключают некоторого перетока денег частных инвесторов с фондового рынка на банковские вклады после резкого повышения ключевой ставки ЦБ с 5,5% до 6,5% годовых.
Российская газета
По прогнозу экономистов по России и СНГ "Ренессанс Капитала" Софьи Донец и Андрея Мелащенко, рост ставки может укрепить российскую валюту с нынешних почти 74 рублей за доллар до 70,1 рубля за доллар к концу года.
Российская газета
Нынешнее повышение ключевой ставки может оказаться последним в текущем цикле, не исключила и Эльвира Набиуллина.
Российская газета

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