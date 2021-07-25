По прогнозу экономистов по России и СНГ "Ренессанс Капитала" Софьи Донец и Андрея Мелащенко, рост ставки может укрепить российскую валюту с нынешних почти 74 рублей за доллар до 70,1 рубля за доллар к концу года.
Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы, а по его доступности для населения расположилась на 16-м месте, об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов РИА Рейтинг*.
Статья опубликована в European Journal of Pharmaceutical Sciences.Многие лекарственные вещества, потенциально эффективные для терапии глазных заболеваний, таких как глаукома, ишемия сетчатки глаза и повреждение оптического нерва, на практике не оказывают ожидаемого терапевтического эффекта.