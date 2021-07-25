Цены на бензин в России оказались одними из самых низких среди стран Европы

Россия заняла второе место по дешевизне бензина Аи-95 среди 32 стран Европы, а по его доступности для населения расположилась на 16-м месте, об этом свидетельствуют результаты исследования экспертов РИА Рейтинг*.