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Экономика

В Центробанке ожидают более скорого роста ставок по вкладам

По итогам 2021 года, как теперь ожидает ЦБ, инфляция может составить 5,7-6,2%. Признаки ослабления инфляционного давления есть, но устойчивого замедления инфляции пока не видно, подчеркнула на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Российская газета
По прогнозу экономистов по России и СНГ "Ренессанс Капитала" Софьи Донец и Андрея Мелащенко, рост ставки может укрепить российскую валюту с нынешних почти 74 рублей за доллар до 70,1 рубля за доллар к концу года.
Российская газета
Заметное повышение ключевой ставки способно и укрепить рубль, пусть и не сразу, считают аналитики.
Российская газета
Новое повышение ключевой ставки позволит повысить привлекательность депозитов, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования, считают в Банке России.
Российская газета

Подробнее о событии

Россияне активно забирают деньги со срочных вкладов, несмотря на рост ставок по вкладам. Что происходит?

FinNews.ru07:10

В Центробанке ожидают более скорого роста ставок по вкладам

ФАН12:56

Что ждет вкладчиков после повышения ключевой ставки ЦБ

Российская газета12:07

Центробанк наказал отечественную экономику за рост мировых цен

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Повышение ключевой ставки может сделать депозиты более привлекательными

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В «Единой России» заявили, что не обсуждали идею вернуть графу «национальность» в паспорт

Ранее в эфире радиостанции "Говорит Москва" первый замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов ("Единая Россия") заявил, что считает необходимым обсудить вопрос возврата в паспорт графы "национальность".
ТАСС13:57

Президент Владимир Путин наградил премьер-министра Камбоджи Хун Сена орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил премьер-министра Камбоджи Хун Сена орденом Дружбы, соответствующий указ главы РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости04:43