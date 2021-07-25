По итогам 2021 года, как теперь ожидает ЦБ, инфляция может составить 5,7-6,2%. Признаки ослабления инфляционного давления есть, но устойчивого замедления инфляции пока не видно, подчеркнула на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
По прогнозу экономистов по России и СНГ "Ренессанс Капитала" Софьи Донец и Андрея Мелащенко, рост ставки может укрепить российскую валюту с нынешних почти 74 рублей за доллар до 70,1 рубля за доллар к концу года.
Ранее в эфире радиостанции "Говорит Москва" первый замглавы комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов ("Единая Россия") заявил, что считает необходимым обсудить вопрос возврата в паспорт графы "национальность".