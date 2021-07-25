Российская газетаЧто ждет вкладчиков после повышения ключевой ставки ЦБУвеличение депозитных ставок пока происходит медленно, отмечают в ЦБ.Российская газетаПо прогнозу экономистов по России и СНГ "Ренессанс Капитала" Софьи Донец и Андрея Мелащенко, рост ставки может укрепить российскую валюту с нынешних почти 74 рублей за доллар до 70,1 рубля за доллар к концу года.Российская газетаНовое повышение ключевой ставки позволит повысить привлекательность депозитов, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования, считают в Банке России.Российская газетаЗаметное повышение ключевой ставки способно и укрепить рубль, пусть и не сразу, считают аналитики.Российская газетаЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаЭкономика сегодняФАНПодробнее о событииЦБ РФ. Ставка ложь, да в ней намекREGNUMвчера в 16:12Центробанк наказал отечественную экономику за рост мировых ценНезависимая газетавчера в 13:06Россияне активно забирают деньги со срочных вкладов, несмотря на рост ставок по вкладам. Что происходит?FinNews.ruвчера в 07:10Изменение ключевой ставки повысило привлекательность рубля на мировом рынке валютЭкономика сегоднявчера в 13:52Что ждет вкладчиков после повышения ключевой ставки ЦБРоссийская газетавчера в 12:07В Центробанке ожидают более скорого роста ставок по вкладамФАНвчера в 12:56Показать ещёОценитьПоделиться