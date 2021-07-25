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Экономика

Что ждет вкладчиков после повышения ключевой ставки ЦБ

Увеличение депозитных ставок пока происходит медленно, отмечают в ЦБ.
Российская газета
По прогнозу экономистов по России и СНГ "Ренессанс Капитала" Софьи Донец и Андрея Мелащенко, рост ставки может укрепить российскую валюту с нынешних почти 74 рублей за доллар до 70,1 рубля за доллар к концу года.
Российская газета
Новое повышение ключевой ставки позволит повысить привлекательность депозитов, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования, считают в Банке России.
Российская газета
Заметное повышение ключевой ставки способно и укрепить рубль, пусть и не сразу, считают аналитики.
Российская газета

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