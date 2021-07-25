Подэкранная фронтальная камера Samsung Galaxy Z Fold3 не будет выделяться качеством изображения, а разрешение может составить всего 4 Мп

Инсайдер Макс Вайнбах (Max Weinbach) заявил, что подэкранная камера Fold3 очень похожа на камеру ZTE Azon 20 5G, и в данном случае имеется в виду не разрешение (у ZTE это 32 Мп), а качество изображения, которое у оговариваемого аппарата было очень посредственным.