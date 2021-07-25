Проекту Лунного микроспутника требуется спонсор или инвестор или их группа, чтобы обеспечить полноценную работу команды по разработке, производству, программированию, испытаниям, запуску и управлению автоматической межпланетной станцией.
Темпы распространения коронавируса в регионе продолжают увеличиваться: второй месяц количество выявляемых случаев ковида растет с каждым днем В Алтайском крае за прошедшие сутки подтвердили 269 новых случаев заражения коронавирусом.
Инсайдер Макс Вайнбах (Max Weinbach) заявил, что подэкранная камера Fold3 очень похожа на камеру ZTE Azon 20 5G, и в данном случае имеется в виду не разрешение (у ZTE это 32 Мп), а качество изображения, которое у оговариваемого аппарата было очень посредственным.