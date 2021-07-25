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Что ждет вкладчиков после повышения ключевой ставки ЦБ

В Банке России не исключают некоторого перетока денег частных инвесторов с фондового рынка на банковские вклады после резкого повышения ключевой ставки ЦБ с 5,5% до 6,5% годовых.
Российская газета
Заметное повышение ключевой ставки способно и укрепить рубль, пусть и не сразу, считают аналитики.
Российская газета
Новое повышение ключевой ставки позволит повысить привлекательность депозитов, защитить покупательную способность сбережений и обеспечит сбалансированный рост кредитования, считают в Банке России.
Российская газета
Тенденция может измениться, если ставки по вкладам сравняются с дивидендной доходностью на рынке акций.
SIA.ru

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