По итогам 2021 года, как теперь ожидает ЦБ, инфляция может составить 5,7-6,2%. Признаки ослабления инфляционного давления есть, но устойчивого замедления инфляции пока не видно, подчеркнула на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Банк России обосновал повышение ставки отдалением инфляции от целевых 4% (была 6,5% в середине июля), преобладанием проинфляционных рисков, повышенными инфляционными ожиданиями и ускоренным восстановлением экономики после коронакризиса.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тел мужчины и пожилой женщины в квартире в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по городу.