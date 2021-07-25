СК возбудил дело по факту убийства семьи погибшего отставного адмирала в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тел мужчины и пожилой женщины в квартире в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по городу.