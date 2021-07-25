Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ФАН

В Центробанке ожидают более скорого роста ставок по вкладам

В Банке России не исключают некоторого перетока денег частных инвесторов с фондового рынка на банковские вклады после резкого повышения ключевой ставки ЦБ с 5,5% до 6,5% годовых.
Российская газета
Заметное повышение ключевой ставки способно и укрепить рубль, пусть и не сразу, считают аналитики.
Российская газета
По итогам 2021 года, как теперь ожидает ЦБ, инфляция может составить 5,7-6,2%. Признаки ослабления инфляционного давления есть, но устойчивого замедления инфляции пока не видно, подчеркнула на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Российская газета
Банк России обосновал повышение ставки отдалением инфляции от целевых 4% (была 6,5% в середине июля), преобладанием проинфляционных рисков, повышенными инфляционными ожиданиями и ускоренным восстановлением экономики после коронакризиса.
Российская газета

Подробнее о событии

В Центробанке ожидают более скорого роста ставок по вкладам

ФАНвчера в 12:56

Повышение ключевой ставки: чего ждать вкладчикам

Рамблер02:42

Центробанк наказал отечественную экономику за рост мировых цен

Независимая газетавчера в 13:06

Финансист объяснил, почему рубль станет привлекательнее на мировом рынке

Сенсаций.Нет04:38

Изменение ключевой ставки повысило привлекательность рубля на мировом рынке валют

Экономика сегоднявчера в 13:52

Что ждет вкладчиков после повышения ключевой ставки ЦБ

Российская газетавчера в 12:07

Россияне активно забирают деньги со срочных вкладов, несмотря на рост ставок по вкладам. Что происходит?

FinNews.ruвчера в 07:10
Интересное

СК возбудил дело по факту убийства семьи погибшего отставного адмирала в Петербурге

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения тел мужчины и пожилой женщины в квартире в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
ТАСС04:09