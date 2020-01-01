Общество
Piter.tvЧто изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года. С 1 февраля федеральные выплаты льготникам индексируются на 3,1%. Изменения затронут семьи с детьми, ветеранов, инвалидов, Героев СССР и РФ, Труда, кавалеров Ордена Славы и Трудовой Славы.
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Составлен список изменений льгот россиян и улучшений по программе «Дальневосточный гектар»
Народные новости29 января в 06:09
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 07:41, Ашберн
Футбол
«Локомотив» отказался отдавать Алексея Миранчука в «Милан»
По информации «СЭ», «Локомотив» отказался отдавать Алексея Миранчука в «Милан».
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Политика
Путин назначил Коновалова своим полпредом в КС
Президент назначил бывшего министра юстиции Александра Коновалова своим полномочным представителем в Конституционном Суде.
Экономика
Потребительское доверие граждан России снизилось — исследование
Индекс потребительского доверия у граждан России снизился в четвертом квартале 2019 года с 73 до 68 пунктов после роста в двух предыдущих кварталах, такие данные содержатся в совместном отчете The Conference Board и Nielsen, опубликованном 31 января.
Спорт
Минспорт назвал условия возобновления госаккредитации ВФЛА
Пресс-служба министерства заявляет, что возобновление произойдет в том случае, если ВФЛА выполнит обязательства, предусмотренные п.п. 6, 7 части 3 ст. 16 федерального закона "О физической культуре и спорте в РФ".
Наука
Физики разработали вакуумные присоски для передвижения по стенам
Футбол
«Крылья Советов» подписали защитника из Алжира
Защитник сборной Алжира по футболу Мехди Зеффан стал игроком "Крыльев Советов". Об этом сообщает официальный сайт самарского клуба.
Армия и оружие
Die Welt отметила возросшую военную мощь России
Военная мощь России значительно увеличилась за последние 12 лет, пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при Министерстве обороны Швеции.
Политика
Зеленский пригласил США разрабатывать шельф Черного моря
Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американские компании принять участие в добыче нефти и газа на Украине, в том числе в разработке участков Черноморского шельфа.
Хоккей
Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю.
Здоровье
В Великобритании зафиксировали первые два случая коронавируса
Напомним, что накануне ВОЗ объявила международный режим чрезвычайной ситуации в связи со вспышкой коронавируса.
Общество
С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Энергетика
Транзит российской нефти через Белоруссию подорожает
Как сообщалось ранее, в 2020 году Минск собирался повысить тариф на прокачку российской нефти на 16,6 процента (сюда включена недополученная выручка за 2019 год из-за инцидента с загрязненной нефтью в трубопроводе "Дружба").
Политика
О поправках Путина в Конституцию РФ знают 80% граждан
Большинство граждан (80%) знают о поправках в Конституцию РФ, предложенных президентом Владимиром Путиным.
Происшествия
Участники турнира по ММА в Москве устроили массовую драку
Во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей" в Москве произошла массовая драка. Об этом сообщает "Пятый канал".
Экономика
ЦБ пообещал начать выплату зарплат по номеру телефона через год
Россияне могут начать получать зарплату через Систему быстрых платежей Банка России в конце 2020-го или начале 2021 года.
Общество
В Италии объявили режим ЧС из-за коронавируса
Итальянский Совет министров объявил о введения чрезвычайной ситуации из-за двух зарегистрированных случаев заражения коронавирусом на территории страны, передает Reuters.
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России по поводу Украины
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения странами своих обязательств.
Общество
Консульство Финляндии упростит выдачу пятилетних виз в СЗФО
В Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге отмечают, что заявляя о получении визы на пять лет, нужно учесть следующие моменты - за последние три года должна быть минимум одна виза на два года, виза должна быть использована верно, то есть, основная страна поездок по визе была Финляндия.
Политика
В Кремле прокомментировали скандал с батонами и блокадницами в Керчи
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал скандал в Керчи, где глава горсовета вручила блокадницам пироги и медали в день снятия блокады Ленинграда 27 января.
Армия и оружие
Срок эксплуатации МБР «Стилет» могут продлить
Минобороны России поставило задачу продлить сроки эксплуатации межконтинентальной баллистической ракеты УР-100Н УТТХ «Стилет».
Энергетика
Тариф на транзит российского газа в Европу стал больше
C 1 января 2020 года стоимость транзита российского газа через Украину в Европу повысилась на 2%. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заключенный в конце прошлого года проект договора между "Нафтогазом" и "Газпромом".
Авто
Опубликован ТОП-10 самых экономичных бензиновых автомобилей
Британские автоэксперты проанализировали европейский рынок бензиновых автомобилей и составили рейтинг самых экономичных машин, которые доступны на сегодняшний день в Европе.
Теннис
Доминик Тим обыграл Зверева и вышел в финал Australian Open
Шоу-бизнес
Певицу Елену Князеву госпитализировали с подозрением на коронавирус
Российскую певицу Елену Князеву госпитализировали в одну из больниц Таиланда в связи с подозрением на коронавирус.
Экономика
Американский инвестор предупредил о скором глобальном кризисе
Американский инвестор Джим Роджерс заявил, что до 2025 года мировую экономику ждет кризис, который может стать худшим за последние 80 лет.
Общество
Роскомнадзор завел административное дело против Facebook и Twitter
Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении американских компаний Facebook и Twitter из-за того, что те не предоставили информацию о локализации в России баз данных российских пользователей.