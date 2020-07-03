Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиС-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе, заявили в ВКС

"Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе", — отметил главком ВКС. Он также выразил уверенность, что аналогов этой системы не существует в принципе.
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с чего всё началось

Чтобы господство в воздухе оставалось за нами

В 2022 году предусмотрено обеспечить начало развёртывания перспективной Единой системы спутниковой связи третьего этапа Вооружённых Сил Российской Федерации, а с 2023 года – развёртывание высокоорбитальной космической системы разведки.
Красная звезда17:02

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Главком ВКС назвал срок завершения испытаний космического комплекса «Благовест»

Взгляд.ру18:31

С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе, заявили в ВКС

РИА Новости19:09

Система ПВО С-500 сможет работать против гиперзвукового оружия в космосе

Известия18:06

Россия завершит создание спутниковой группировки Единой космической системы к 2024 году

ТАСС17:46

Чтобы господство в воздухе оставалось за нами

Красная звезда17:02

Нигде не скрыться: С-500 способен поражать космические цели

РЕН ТВ17:32

Главком ВКС рассказал, когда Россия получит глобальный контроль поверхности Земли

Интерфакс18:31
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Политика

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия 17:45
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Общество

Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации

Более 40 стран, включая Россию, проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии событий, которые могли привести к выбросу радиации над Северной Европой.
ТАСС 30 июня в 18:18
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Происшествия

Военный суд в Петербурге арестовал двух сотрудников стройнадзора МО

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал до 25 августа двух сотрудников 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России в рамках уголовного дела о получении взяток и создании преступного сообщества.
RT на русском вчера в 15:51
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Общество

Уровень безработицы в США снизился до 11,1%

Согласно отчету об уровне безработицы в стране (.pdf), в США по итогам июня было создано 4,8 млн рабочих мест.
Коммерсантъ 15:00
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Экономика

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ 10:01
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Политика

Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета 09:11
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Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
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Политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
7,5K
Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
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Политика

Парламент Черногории узаконил однополые союзы

Эхо Москвы 12:31
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Политика

Песков рассказал, когда заработают поправки в Конституцию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда заработают поправки в Конституцию Российской Федерации, сообщает Газета.ru.
РИАМО 06:43
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Общество

Создатели «Мира Дикого запада» снимут сериал на основе игры «Fallout»

Серия игр "Fallout" дебютировала в 1997 году и быстро заняла первые строчки в рейтингах игровых журналов, продолжая оставаться популярной у геймеров до сих пор.
Газета.Ru 17:29
15
Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Газета.Ru 04:16
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Авто

АвтоВАЗ объявил о скидках на автомобили Lada в июле

«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в июле на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня 06:10
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет

iReactor 30 июня в 08:45
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Футбол

«Реал» победил «Хетафе» в матче чемпионата Испании по футболу

Мадридский "Реал" на своем поле обыграл "Хетафе" в мачте 33-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ТАСС Спорт 17:58
Экономика

Фондовому рынку США предсказали «ужасное» будущее

Финансист считает, что ближайшие дни станут для S&P 500, а вместе с ним и для всего американского рынка моментом истины.
Lenta.ru 18:00
Футбол

УЕФА объявил даты матчей Лиги чемпионов следующего сезона

УЕФА сообщил даты розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2020\21.
Vprognoze.ru 08:45
Происшествия

Тайник с сотней килограммов морепродуктов нашли на судне в Невельске

АСТВ 18:48
Футбол

«Ротор» ожидает высокую загрузку стадиона на матчах РПЛ

После выхода «Ротора» в Российскую премьер-лигу, болельщиков интересует, сколько могут стоить билеты на матчи с участием любимой команды.
НовостиВолгограда.ру 08:05
Общество

В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК 14:20
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Экономика

Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году

Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
РБК 14:06
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова перенесла операцию по установке зубного импланта

МонаВиста 04:19
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Футбол

«Аталанта» обыграла «Наполи» в матче Серии А

В матче 29-го тура чемпионата Италии «Аталанта» со счётом 2:0 обыграла «Наполи». Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри».
Чемпионат 15:28
Футбол

«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии

РИА Новости 17:23
Происшествия

Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом

По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия 09:16
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Спорт

Для россиян предложили ввести налоговый вычет за занятия детей спортом

Министерство спорта разработало законопроект, предусматривающий социальный налоговый вычет для родителей по расходам на спортивную подготовку детей в размере до 50 тыс. рублей в год, сообщила пресс-служба ведомства.
Rambler News Service 30 июня в 08:00
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Шоу-бизнес

Каменских ввела в заблуждение поклонников эротичным фото

Певица Настя Каменских опубликовала снимок, который ввел в замешательство ее поклонников.
ФАН 15:17
Общество

Путин поручил разобраться с арестом фигуранта «списка Титова»

Президент России Владимир Путин поручил генпрокурору России Игорю Краснову разобраться в ситуации с арестом экс-гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, соответствующая резолюция главы государства есть на письме от бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ.
Rambler News Service 05:17
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Авто

В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

C 1 июля 2020 года на территории РФ вступают в силу несколько новых правил для водителей.
Новые автомобили 12:05
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