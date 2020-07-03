Армия и оружие
РИА НовостиС-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе, заявили в ВКС
"Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе", — отметил главком ВКС. Он также выразил уверенность, что аналогов этой системы не существует в принципе.
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с чего всё началось
В 2022 году предусмотрено обеспечить начало развёртывания перспективной Единой системы спутниковой связи третьего этапа Вооружённых Сил Российской Федерации, а с 2023 года – развёртывание высокоорбитальной космической системы разведки.Красная звезда17:02
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Политика
Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия 17:45
Общество
Более 40 стран сообщили МАГАТЭ об отсутствии выбросов радиации
Более 40 стран, включая Россию, проинформировали Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отсутствии событий, которые могли привести к выбросу радиации над Северной Европой.
ТАСС 30 июня в 18:18
Происшествия
Военный суд в Петербурге арестовал двух сотрудников стройнадзора МО
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд арестовал до 25 августа двух сотрудников 103-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны России в рамках уголовного дела о получении взяток и создании преступного сообщества.
RT на русском вчера в 15:51
Общество
Уровень безработицы в США снизился до 11,1%
Согласно отчету об уровне безработицы в стране (.pdf), в США по итогам июня было создано 4,8 млн рабочих мест.
Коммерсантъ 15:00
Экономика
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ 10:01
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета 09:11
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
«Возбуждено уголовное дело по факту причинения четырёхлетней девочке тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ч. 1 ст. 118 УК России)», — говорится в сообщении пресс-службы областного главка СК.
RT на русском 04:33
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости 15:40
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Политика
Парламент Черногории узаконил однополые союзы
Эхо Москвы 12:31
Политика
Песков рассказал, когда заработают поправки в Конституцию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда заработают поправки в Конституцию Российской Федерации, сообщает Газета.ru.
РИАМО 06:43
Общество
Создатели «Мира Дикого запада» снимут сериал на основе игры «Fallout»
Серия игр "Fallout" дебютировала в 1997 году и быстро заняла первые строчки в рейтингах игровых журналов, продолжая оставаться популярной у геймеров до сих пор.
Газета.Ru 17:29
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Авто
АвтоВАЗ объявил о скидках на автомобили Lada в июле
«АвтоВАЗ» рассказал о новых скидках и спецпредложениях, позволяющих приобрести автомобили LADA в июле на максимально выгодных условиях.
Автоновости дня 06:10
Шоу-бизнес
«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет
iReactor 30 июня в 08:45
Футбол
«Реал» победил «Хетафе» в матче чемпионата Испании по футболу
Мадридский "Реал" на своем поле обыграл "Хетафе" в мачте 33-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ТАСС Спорт 17:58
Экономика
Фондовому рынку США предсказали «ужасное» будущее
Финансист считает, что ближайшие дни станут для S&P 500, а вместе с ним и для всего американского рынка моментом истины.
Lenta.ru 18:00
Футбол
УЕФА объявил даты матчей Лиги чемпионов следующего сезона
УЕФА сообщил даты розыгрыша Лиги чемпионов сезона 2020\21.
Vprognoze.ru 08:45
Футбол
«Ротор» ожидает высокую загрузку стадиона на матчах РПЛ
После выхода «Ротора» в Российскую премьер-лигу, болельщиков интересует, сколько могут стоить билеты на матчи с участием любимой команды.
НовостиВолгограда.ру 08:05
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК 14:20
Экономика
Минфин решил более чем вдвое увеличить заимствования в 2020 году
Минфин России планирует увеличить объем валовых заимствований до 5 трлн руб. в 2020 году, сообщил журналистам заместитель министра финансов Владимир Колычев.
РБК 14:06
Футбол
«Аталанта» обыграла «Наполи» в матче Серии А
В матче 29-го тура чемпионата Италии «Аталанта» со счётом 2:0 обыграла «Наполи». Встреча состоялась в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри».
Чемпионат 15:28
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия 09:16
Спорт
Для россиян предложили ввести налоговый вычет за занятия детей спортом
Министерство спорта разработало законопроект, предусматривающий социальный налоговый вычет для родителей по расходам на спортивную подготовку детей в размере до 50 тыс. рублей в год, сообщила пресс-служба ведомства.
Rambler News Service 30 июня в 08:00
Шоу-бизнес
Каменских ввела в заблуждение поклонников эротичным фото
Певица Настя Каменских опубликовала снимок, который ввел в замешательство ее поклонников.
ФАН 15:17
Общество
Путин поручил разобраться с арестом фигуранта «списка Титова»
Президент России Владимир Путин поручил генпрокурору России Игорю Краснову разобраться в ситуации с арестом экс-гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, соответствующая резолюция главы государства есть на письме от бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на документ.
Rambler News Service 05:17
Авто
В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу
C 1 июля 2020 года на территории РФ вступают в силу несколько новых правил для водителей.
Новые автомобили 12:05