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с чего всё началось

"Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать помимо аэродинамических и баллистических целей гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе", — отметил главком ВКС. Он также выразил уверенность, что аналогов этой системы не существует в принципе.

С-500 сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе, заявили в ВКС

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