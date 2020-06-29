Общество

REGNUMREGNUMЧтобы накопить на квартиру в Алтайском крае, потребуется более 12 лет

Барнаул, 29 июня 2020, 12:35 — REGNUM Чтобы накопить на квартиру, семье из Алтайского края потребуется минимум 12,4 года. Среднестатистической ячейке общества из Республики Алтай на это потребуется чуть более девяти лет.
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Специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили, что не могут определить происхождение радиоактивных частиц, повышенная концентрация которых была зафиксирована в Северной Европе.
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Производитель сэкономит на зарядном устройстве и проводных наушниках — их не будет в комплекте новой модели.
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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола

Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
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В России проводятся испытания голосового управления боевыми роботами, командир отдает приказы автоматизированному комплексу так же, как и солдатам, заявил глава Национального центра развития технологий Фонда перспективных исследований Олег Мартьянов.
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В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
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Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы

Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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