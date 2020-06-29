Общество
REGNUMЧтобы накопить на квартиру в Алтайском крае, потребуется более 12 лет
Барнаул, 29 июня 2020, 12:35 — REGNUM Чтобы накопить на квартиру, семье из Алтайского края потребуется минимум 12,4 года. Среднестатистической ячейке общества из Республики Алтай на это потребуется чуть более девяти лет.
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Финансы
Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке
Руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган оценил ситуацию на валютном рынке.
RT на русском 08:53
Здоровье
Курсант Вольского военного института госпитализирован с коронавирусом
В Вольском военном институте материального обеспечения выявлен заболевший коронавирусом. Об этом сообщает портал "Вольск.ру".
Взгляд-инфо 03:25
Авто
BMW назвала российские цены на эксклюзивные модели 8-Series
Немецкая компания BMW в сентябре 2020 года начнет продажи в России моделей 8-Series Coupe и 8-Series Gran Coupe в исполнении Golden Thunder Edition.
Известия 06:45
Происшествия
Давшую показания на Серебренникова попросили освободить от наказания
Прокуратура попросила суд освободить от наказания бывшего бухгалтера «Седьмой студии» Нину Масляеву, показания которой легли в основу приговора по делу режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РБК пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина.
РБК 07:35
Политика
Лукашенко назвал Белоруссию единственным союзником России
В сложившейся геополитической обстановке единственным союзником России остается Белоруссия, сказал белорусский президент Александр Лукашенко в эфире государственного телеканала «Беларусь-1».
Коммерсантъ вчера в 18:09
Общество
В Ульяновской области продлили ограничения по коронавирусу
Режим ограничений, введенный в Ульяновской области из-за коронавируса, продлен до 15 июля, сообщил в понедельник губернатор региона Сергей Морозов.
РИА Новости 07:15
Технологии
Названы преимущества отключения геолокации на смартфоне
Как напомнил эксперт, если отключить геолокацию, то можно увеличить период функционирования устройства от аккумулятора.
МедиаПоток 00:37
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
ТАСС 26 июня в 14:55
Политика
В России заявили о возможности поездок за границу через Белоруссию
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал информацию о том, что россияне выезжают за границу через Белоруссию.
Lenta.ru 05:03
Общество
Волочкову оштрафовали за поездку в Дивеево и нарушение карантина
Танцовщице Анастасии Волочковой выписали штраф за то, что она посетила монастырь в закрытом на карантин поселке Дивеево (Нижегородская область).
Вести.Ru 07:51
Общество
Токаев поручил проработать возможность введения жёсткого карантина
«С целью принятия экстренных мер по стабилизации текущей эпидемиологической ситуации поручаю госкомиссии в двухдневный срок проработать и внести мне предложение по вопросу введения жёсткого карантина по аналогии с тем, который действовал в марте — мае текущего года», — приводит РИА Новости слова Токаева.
RT на русском 08:45
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Политика
Рейтинг Зеленского обвалился в два раза
Рейтинг действующего президента Украины Владимира Зеленского упал более чем в два раза, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на опубликованные украинскими СМИ результаты опроса Центра Разумкова.
Газета.Ru вчера в 10:08
Политика
Путин лично примет участие в голосовании по поправкам в Конституцию
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию началось в четверг, 25 июня, и будет продолжаться в течение семи дней.
Компания 06:50
Происшествия
Эксперт Антипов: на борту MH17 произошли еще два взрыва
ПолитРоссия 26 июня в 15:13
Общество
ЦИК пригрозил уголовным делом проголосовавшей в Израиле россиянке
Россиянке, которой удалось три раза проголосовать по поправкам в Конституцию, по возвращении в Россию предстоят «длительные контакты со Следственным комитетом», после них последуют судебные решения, передает «Интерфакс» слова заместителя председателя Центризбиркома (ЦИК) Николая Булаева.
Ведомости 06:34
Общество
В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе
Специалисты Национального института здравоохранения и окружающей среды Нидерландов заявили, что не могут определить происхождение радиоактивных частиц, повышенная концентрация которых была зафиксирована в Северной Европе.
Известия вчера в 17:46
Гаджеты
Новый iPhone будет продаваться без зарядного устройства и наушников
Производитель сэкономит на зарядном устройстве и проводных наушниках — их не будет в комплекте новой модели.
Moi-portal.ru 02:31
Общество
Конструктор двигателя ракеты Юрия Гагарина умер в США
Национальная служба новостей 05:47
Шоу-бизнес
Максим Фадеев похудел на 100 килограммов по своей методике
Максим Фадеев, продюсер и композитор, опубликовал фотографию в своем Instagram-аккаунте.
CT news 06:20
Шоу-бизнес
Мария Порошина пережила выкидыш в браке с Гошей Куценко
Полина родилась не сразу, прошло несколько лет.
Pravda.Ru 05:11
Финансы
Союзники США резко отреагировали из-за массовой печати долларов
Зарубежные партнеры США вознамерились резко сократить свои вложения в госдолг Штатов из-за печати нескольких триллионов долларов, пишет китайское издание Sohu.
Вечерний курьер 06:58
Армия и оружие
Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Чёрным морем
Москва, 29 июня 2020, 15:48 — REGNUM Для перехвата двух американских военных самолетов над Черным морем поднимались два российских истребителя Су-27.
REGNUM 08:48
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 29 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 01:10
Политика
Иран выдал ордер на арест Трампа и запросил помощь Интерпола
Власти Ирана выдали ордер на арест президента США Дональда Трампа и ещё более 30 лиц, которые, по мнению иранских властей, причастны к убийству командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
RT на русском 07:51
Армия и оружие
Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России
В России проводятся испытания голосового управления боевыми роботами, командир отдает приказы автоматизированному комплексу так же, как и солдатам, заявил глава Национального центра развития технологий Фонда перспективных исследований Олег Мартьянов.
Взгляд.ру 03:35
Общество
В Свердловской области продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает в понедельник оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 06:13
Политика
Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы
Россиян призовут из запаса в этом году для военных сборов в ВС РФ, войсках Росгвардии, органах государственной охраны и ФСБ, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 08:24