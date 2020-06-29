Общество
REGNUMЧтобы накопить на квартиру в Алтайском крае, потребуется более 12 лет
Барнаул, 29 июня 2020, 12:35 — REGNUM Чтобы накопить на квартиру, семье из Алтайского края потребуется минимум 12,4 года. Среднестатистической ячейке общества из Республики Алтай на это потребуется чуть более девяти лет.
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с чего всё началось
Доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в первом квартале 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — теперь российской семье с одним ребенком придется копить на такую квартиру в среднем не 5, а чуть более 4,5 лет.РИА Новостивчера в 17:00
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В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
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Интерфакс вчера в 14:38
Происшествия
Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех
Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Газета.Ru 07:07
Общество
Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах
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ТАСС 26 июня в 14:55
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В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов
По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
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Раскрыто содержимое курительной трубки древних индейцев
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РБК 27 июня в 10:25
Общество
В ЦИК получили 115 жалоб на голосование по поправкам в Конституцию
РИА "Новости" В ЦИК поступило 115 жалоб на возможное принуждение к голосованию по поправкам в Конституцию.
РЕН ТВ вчера в 10:21
Общество
Российские кинотеатры возобновят работу с 15 июля
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Интерфакс 05:59
Наука
В Японии обучились прогнозировать развитие болезней на три года вперёд
По мнению ученых, разработанный метод поможет предотвращать некоторые заболевания, так как система очень точно определяет вероятность развития заболевания.
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Как выглядит закат на Марсе, Уране и других планетах — необычное видео
Другая анимация показывает изменение цвета в атмосферах более схематично. Белая точка на видео означает местоположение Солнца.
Sputnik Кыргызстан 26 июня в 22:32
Политика
Журналисты требуют независимого расследования катастрофы в Норильске
Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
Znak.com 02:09
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Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился
Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
Русская Планета 06:20
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Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Сеул, 29 июня 2020, 13:23 — REGNUM Рекорд видеосервиса YouTube по количеству просмотров и скорости набора просмотров установил клип на трек «How you like that» южнокорейской группы Blackpink.
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У брутальных мужчин коронавирус чаще других может протекать в тяжелой форме, заявила в интервью изданию «Комсомольская правда» завкафедрой терапии факультета фундаментальной медицины МГУ, заведующая отделом возраст-ассоциированных заболеваний Медицинского научно-образовательного центра, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Яна Орлова.
MOS.news 01:54
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В Китае назвали три недостатка россиянок
Lenta.ru вчера в 09:51
Технологии
В твиттере появился аккаунт новой стримерской платформы Brime — возможно, на неё перейдёт DrDisrespect
На рынке появится новая стримерская платформа Brime — её владельцы уже зарегистрировали аккаунт в твиттере.
CyberSport.ru вчера в 11:17
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Калининград занял первое место среди самых дешёвых туров по России на вторую неделю июля.
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В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам
Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
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ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
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В столице Финляндии произошел взрыв в Городском театре Хельсинки, пострадал один человек, сообщили в полиции.
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Полицейских в РФ обязали сообщать родным о госпитализации задержанных
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