Доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в первом квартале 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — теперь российской семье с одним ребенком придется копить на такую квартиру в среднем не 5, а чуть более 4,5 лет.

с чего всё началось

Барнаул, 29 июня 2020, 12:35 — REGNUM Чтобы накопить на квартиру, семье из Алтайского края потребуется минимум 12,4 года. Среднестатистической ячейке общества из Республики Алтай на это потребуется чуть более девяти лет.

Чтобы накопить на квартиру в Алтайском крае, потребуется более 12 лет

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