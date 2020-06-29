Общество

REGNUMREGNUMЧтобы накопить на квартиру в Алтайском крае, потребуется более 12 лет

Барнаул, 29 июня 2020, 12:35 — REGNUM Чтобы накопить на квартиру, семье из Алтайского края потребуется минимум 12,4 года. Среднестатистической ячейке общества из Республики Алтай на это потребуется чуть более девяти лет.
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с чего всё началось

Рейтинг регионов по доступности приобретения жилья — 2020

Доступность типовых двухкомнатных квартир на вторичном рынке в первом квартале 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — теперь российской семье с одним ребенком придется копить на такую квартиру в среднем не 5, а чуть более 4,5 лет.
РИА Новостивчера в 17:00

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Названы регионы России с самым доступным жильем

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Названы регионы — лидеры по доступности жилья в России

РИА Новостивчера в 17:05
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Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
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Число пострадавших при взрыве в Москве увеличилось до четырех

Четыре человека пострадали в Москве при взрыве в жилом доме, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
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Общество

Минпросвещения намерено начать внедрение цифровой образовательной среды в 14 регионах

Минпросвещения подготовило проект постановления, в рамках которого предлагает начать создание и внедрение цифровой образовательной среды (ЦОС) для учебных заведений в 14 регионах РФ с 1 сентября 2020 года.
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Общество

В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов

По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
Известия 27 июня в 12:11
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Здоровье

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В понедельник, 29 июня, в Ивановской области возобновляют плановую медицинскую помощь, включая стоматологическую.
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Евтушенков сообщил об интересе Amazon и Softbank к Ozon

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РБК 27 июня в 10:25
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Общество

В ЦИК получили 115 жалоб на голосование по поправкам в Конституцию

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Общество

Российские кинотеатры возобновят работу с 15 июля

С 28 марта в России действовал режим "нерабочих дней" из-за распространения в стране COVID-19.
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Наука

В Японии обучились прогнозировать развитие болезней на три года вперёд

По мнению ученых, разработанный метод поможет предотвращать некоторые заболевания, так как система очень точно определяет вероятность развития заболевания.
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Как выглядит закат на Марсе, Уране и других планетах — необычное видео

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Сотрудники редакций СМИ из разных регионов страны, входящие в объединение Синдикат-100 требуют, чтобы СКР обратил внимание на ситуацию, складывающуюся вокруг расследования экологической катастрофы на Таймыре.
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Ведущий гостелеканала отказался пиарить обнуление Путина и уволился

Ведущий и корреспондент программы «Вести» на государственном телеканале «Россия 1. Красноярск» Владимир Жаринов отказался освещать голосование по обнулению президентских сроков и уволился.
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Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube

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В Китае назвали три недостатка россиянок

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В твиттере появился аккаунт новой стримерской платформы Brime — возможно, на неё перейдёт DrDisrespect

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Калининград занял первое место среди самых дешёвых туров по России

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