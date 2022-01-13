Будьте в Плюсе

Чубайс: Россия к 2030 году сможет получать до $40 млрд от продажи водорода

"Какие-то отрасли придется сворачивать, какие-то - создавать", - добавил Чубайс.
ТАСС
Чубайс отметил, что на Дальнем Востоке есть потенциал для двух "фантастических приливных электростанций" — одна Тугурская ПЭС в Хабаровском крае, а другая — Пенжинская ПЭС на Камчатке.
ПРАЙМ
Чистый убыток компании по МСФО в 2020 году составил 52,9 млрд руб.
РБК
"НОВАТЭК" планирует объединить проекты по улавливанию и захоронению СО2 со своих заводов - "Ямал СПГ" и разрабатываемого проекта завода по производству аммиака на "Обском ГХК".
Интерфакс - Россия

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Чубайс: РФ может стать мировым лидером в водородной энергетике и захоронении СО2
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Чубайс: Россия к 2030 году сможет получать до $40 млрд от продажи водорода
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