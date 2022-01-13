Доходы России от продажи водорода на мировом рынке к 2030 году могут достичь $40 млрд, считает представитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.
Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман публично выступила с призывом не только отвести российские войска от границы с Украиной, но и чтобы они "ушли в казарму".
Евросоюз не может запретить строительство газопровода "Северный поток — 2", если он соответствует европейским правилам, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи глав Минобороны Евросоюза во Франции.