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Чубайс: Россия к 2030 году сможет получать до $40 млрд от продажи водорода

Доходы России от продажи водорода на мировом рынке к 2030 году могут достичь $40 млрд, считает представитель президента по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.
RT на русском
По словам Чубайса, перед страной в рамках глобального энергоперехода (трансформации мировой энергетики в сторону "зеленых" технологий) открываются серьезные возможности.
Газета.Ru
"Какие-то отрасли придется сворачивать, какие-то - создавать", - добавил Чубайс.
ТАСС
"Газпром нефть" начинает пилот в Оренбургской области, где планирует построить мощности по закачке 1 млн тонн СО2 в год стоимостью 30 млрд рублей (эмитенты – металлурги и энергетики).
Интерфакс

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