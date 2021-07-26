Потери экономики России от отказа ведущих мировых экономик от использования угля, нефти и газа в энергетике могут составить 10% ВВП, полагает специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.
Ранее посол России в Японии Михаил Галузин был вызван в японский МИД, где ему выразил протест первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори в связи с поездкой российского премьер-министра Михаила Мишустина на остров Итуруп.
Звёздный фотограф Андрей Федечко и актриса Глафира Козулина присоединились к благотворительному проекту «Тёплое искусство», который реализует гончарная студия «Лисий остров», и попробовали свои силы в гончарном искусстве.
Главный тренер «Фиорентин» Винченцо Итальяно прокомментировал игру российского нападающего «фиалок» Александра Кокорина в контрольной встрече против «Фолиньо» (11:0). Игрок вышел на поле с первых минут, но ни в одном из многочисленных голов участия не принял.