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Экономика

Чубайс: Россия может потерять 10% ВВП из-за отказа мировой экономики от углеводородов

Чубайс отметил, что ЕС заявил о намерении достичь углеродной нейтральности к 2050 году, США также придерживаются курса на отказ от углеводородов, а Китай сокращает объемы использования угля.
РИА Новости
Анатолий Чубайс оценил последствия для отечественной экономики глобального отказа от углеводородов.
Экономика сегодня
Потери экономики России от отказа ведущих мировых экономик от использования угля, нефти и газа в энергетике могут составить 10% ВВП, полагает специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.
Finam.Ru
Чубайс напомнил, что доходы от экспорта углеводородов составляют 40% российского ВВП.
РИА Новости

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Чубайс заявил о риске России потерять 10% ВВП

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