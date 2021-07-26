МИД Японии: поездка Мишустина на Итуруп не вносит вклад в отношения Токио и Москвы

Ранее посол России в Японии Михаил Галузин был вызван в японский МИД, где ему выразил протест первый заместитель министра иностранных дел Японии Такэо Мори в связи с поездкой российского премьер-министра Михаила Мишустина на остров Итуруп.