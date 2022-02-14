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Чубайс: Россию ждет «совсем другая жизнь» в случае введения платы за углеродные выбросы

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс призвал как можно скорее ввести в стране плату за углеродные выбросы.
Lenta.ru
Плата за углеродные выбросы является единственным способом нейтрализовать негативные последствия от углеродного налога, который планирует ввести Евросоюз.
Российская газета
Сахалинская область выбрана пилотным регионом для опробования системы торговли квотами на выбросы.
РБК
Чубайс считает, что льготы в итоге отменят в 2030 году, но все равно раньше, чем изначально планировала Еврокомиссия.
РБК

Подробнее о событии

Чубайс предрек России «совсем другую жизнь» после введения платы за углеродные выбросы
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Чубайс предсказал «совсем другую жизнь» из-за платы за углерод
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