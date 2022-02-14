Газета.RuЧубайс: Россию ждет «совсем другая жизнь» в случае введения платы за углеродные выбросыСпецпредставитель президента России по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс призвал как можно скорее ввести в стране плату за углеродные выбросы.Lenta.ruПлата за углеродные выбросы является единственным способом нейтрализовать негативные последствия от углеродного налога, который планирует ввести Евросоюз.Российская газетаСахалинская область выбрана пилотным регионом для опробования системы торговли квотами на выбросы.РБКЧубайс считает, что льготы в итоге отменят в 2030 году, но все равно раньше, чем изначально планировала Еврокомиссия.РБКЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuФАНКомсомольская правдаРамблерЭкономика сегодняREGNUMНародные новостиПолитическая ЭкспертизаВечерняя МоскваПлюс один +1РБКТелеканал 360°Life.ruПодробнее о событииЧубайс предрек России «совсем другую жизнь» после введения платы за углеродные выбросыРИА Новости01:42Чубайс предсказал «совсем другую жизнь» из-за платы за углеродРБК23:49Самое цитируемоеЧубайс предложил ввести плату за углеродные выбросы для спасения бюджета России от взносов в ЕСКомсомольская правда01:37Специалист по связям с международными организациями Чубайс призвал ввести плату за углеродТелеканал 360°01:23Чубайс предсказал «совсем другую жизнь» в России при введении платы за углеродные выбросыLenta.ru00:55Чубайс предложил ввести в России новый налогURA.Ru00:39Чубайс привел аргументы в пользу налога на углеродные выбросыЭкономика сегодня01:31Показать ещёОценить1,4KПоделиться