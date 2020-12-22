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Компания

Чубайс и ВЭБ.РФ создадут совместный проектный офис

ВЭБ.РФ и спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс создадут совместный проектный офис. Новый офис создается, в частности, «под реализацию Парижского соглашения», сообщил источник РБК.В источнике
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РБК

Чубайс и ВЭБ начнут работу в проектном офисе

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс и ВЭБ.РФ создадут совместный проектный офис, сообщил РБК источник, близкий к госкорпорации.
РБК02:28
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Коммерсантъ

Чубайс и ВЭБ.РФ создадут совместный проектный офис

Коммерсантъ06:41
Lenta.ru

Чубайс объединится с госкорпорацией

Lenta.ru04:36
РБК

Чубайс и ВЭБ начнут работу в проектном офисе

РБК02:28
News.ru

Чубайс создаст проектный офис вместе с ВЭБ

News.ru03:44
URA.Ru

Чубайс объединится с госкорпорацией, хранящей пенсии россиян

URA.Ru02:51
Царьград

Чубайс возвращается? У спецпредставителя появилась новая «миссия» - источник

Царьград02:50
ФАН

Чубайс и ВЭБ.РФ объединятся для создания совместного проекта

ФАН03:51

Шойгу предложил увеличить фонд денежного довольствия военнослужащих в 2021 году

Глава российского оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу предложил в следующем году увеличить фонд денежного довольствия для военных, чтобы покрыть дефицит средств из-за пятилетнего перерыва с индексацией их зарплат.
Газета.Ruвчера в 10:22

Вооруженные судебные приставы прибыли в монастырь экс-схимонаха Сергия

В Среднеуральский женский монастырь (Свердловская область), духовником которого является лишенный сана схимонах Сергий (Николай Романов), прибыли представители Екатеринбургской епархии и вооруженные судебные приставы.
Коммерсантъ07:44

Употребление алкоголя увеличивает риск заражения COVID, заявил нарколог

Употребление алкоголя, наркотиков и табака увеличивает риск заразиться коронавирусом и утяжеляет течение COVID-19, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
РИА Новости06:55