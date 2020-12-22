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Компания
Компания

Чубайс и ВЭБ.РФ создадут совместный проектный офис

ВЭБ.РФ и спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс создадут совместный проектный офис. Новый офис создается, в частности, «под реализацию Парижского соглашения», сообщил источник РБК.В источнике
С чего всё началось
РБК

Чубайс и ВЭБ начнут работу в проектном офисе

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс и ВЭБ.РФ создадут совместный проектный офис, сообщил РБК источник, близкий к госкорпорации.
РБК02:28
Подробнее о событии
News.ru

Чубайс создаст проектный офис вместе с ВЭБ

News.ru03:44
Lenta.ru

Чубайс объединится с госкорпорацией

Lenta.ru04:36
ФАН

Чубайс и ВЭБ.РФ объединятся для создания совместного проекта

ФАН03:51
Коммерсантъ

Чубайс и ВЭБ.РФ создадут совместный проектный офис

Коммерсантъ06:41
URA.Ru

Чубайс объединится с госкорпорацией, хранящей пенсии россиян

URA.Ru02:51
Царьград

Чубайс возвращается? У спецпредставителя появилась новая «миссия» - источник

Царьград02:50
РБК

Чубайс и ВЭБ начнут работу в проектном офисе

РБК02:28

МИД России сообщил об ответных мерах в адрес стран ЕС из-за Навального

МИД России сообщил, что российской стороной на основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран — членов ЕС, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации.
МИД России сообщил об ответных мерах в адрес стран ЕС из-за Навального
RT на русском04:17

Отельеры попросили ФНС изменить налогообложение при работе с Booking.com

«Опора России» обратилась к главе Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилу Егорову с просьбой усовершенствовать порядок налогообложения при работе с иностранными компаниями, оказывающими электронные услуги в стране, сообщил «Коммерсантъ», ознакомившийся с копией письма.
Forbes02:54

Двоих экс-заместителей главы «Техмаша» отправили под домашний арест

Двоих бывших заместителей гендиректора оборонного научно-производственного концерна «Техмаш» Людмилу Животовскую и Екатерину Тютюникову по делу экс-директора госкорпорации «Ростех» Аллы Лалетиной отправили под домашний арест, сообщает ТАСС.
Аргументы и Фактывчера в 08:42