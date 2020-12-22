Чубайс и ВЭБ.РФ создадут совместный проектный офис
ВЭБ.РФ и спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс создадут совместный проектный офис. Новый офис создается, в частности, «под реализацию Парижского соглашения», сообщил источник РБК.В источнике
С чего всё началось
Чубайс и ВЭБ начнут работу в проектном офисе
Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс и ВЭБ.РФ создадут совместный проектный офис, сообщил РБК источник, близкий к госкорпорации.
РБК02:28
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