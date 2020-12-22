Чубайс и ВЭБ начнут работу в проектном офисе
Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс 4 декабря был назначен Владимиром Путиным специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Что такое Цели устойчивого развития Цели устойчивого развития (ЦУР) прописаны в документах ООН.В источнике
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Чубайс и ВЭБ начнут работу в проектном офисе
Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс и ВЭБ.РФ создадут совместный проектный офис, сообщил РБК источник, близкий к госкорпорации.
РБК02:28
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