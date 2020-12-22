Россияне стали брать больше денег на ипотеку

В Подмосковье средняя сумма ипотеки увеличилась на 13,7%, до 4,2 млн руб. "После падения среднего размера ипотечного кредита в апреле в последующие месяцы этот показатель не только вернулся к докарантинному уровню, но и смог превысить его", — рассказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.