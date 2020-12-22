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РБК
РБК

Чубайс и ВЭБ начнут работу в проектном офисе

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс 4 декабря был назначен Владимиром Путиным специальным представителем президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Что такое Цели устойчивого развития Цели устойчивого развития (ЦУР) прописаны в документах ООН.В источнике
The Moscow Post
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РБК

Чубайс и ВЭБ начнут работу в проектном офисе

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс и ВЭБ.РФ создадут совместный проектный офис, сообщил РБК источник, близкий к госкорпорации.
РБК02:28
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Lenta.ru

Чубайс объединится с госкорпорацией

Lenta.ru04:36
ФАН

Чубайс и ВЭБ.РФ объединятся для создания совместного проекта

ФАН03:51
News.ru

Чубайс создаст проектный офис вместе с ВЭБ

News.ru03:44
Daily Storm

РБК: ВЭБ поможет Чубайсу наладить связи со странами для выполнения Парижского соглашения

Daily Storm03:10
URA.Ru

Чубайс объединится с госкорпорацией, хранящей пенсии россиян

URA.Ru02:51
Царьград

Чубайс возвращается? У спецпредставителя появилась новая «миссия» - источник

Царьград02:50
РБК

Чубайс и ВЭБ начнут работу в проектном офисе

РБК02:28

МИД России сообщил об ответных мерах в адрес стран ЕС из-за Навального

МИД России сообщил, что российской стороной на основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран — членов ЕС, которым запрещён въезд на территорию Российской Федерации.
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ТАСС01:00

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