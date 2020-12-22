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РБК
РБК

Чубайс и ВЭБ создадут совместный проектный офис

URA.Ru
Царьград
РБК
Daily Storm
Представитель ВЭБа подтвердил, что сотрудничество «будет реализовано через институт совместного проектного офиса», заявив о «необходимости координации повестки устойчивого развития на глобальном уровне».В источнике
С чего всё началось
РБК

Чубайс и ВЭБ создадут совместный проектный офис

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс и ВЭБ.РФ создадут совместный проектный офис, сообщил РБК источник, близкий к госкорпорации.
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