Чубайс и ВЭБ создадут совместный проектный офис
Представитель ВЭБа подтвердил, что сотрудничество «будет реализовано через институт совместного проектного офиса», заявив о «необходимости координации повестки устойчивого развития на глобальном уровне».В источнике
С чего всё началось
Чубайс и ВЭБ создадут совместный проектный офис
Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс и ВЭБ.РФ создадут совместный проектный офис, сообщил РБК источник, близкий к госкорпорации.
РБК02:28
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