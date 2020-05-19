Энергетика
РБКЧубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке
Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes.
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Новости за ночь: Чубайс призвал власти снять Россию с нефтяной иглы
Национальная служба новостей00:30
«Если лошадь сдохла, с нее надо слезать»: Чубайс заявил, что российская экономика в тупике
Вечерняя Казаньвчера в 23:21
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Комментарии
Общество
России предрекли долгий выход из эпидемии коронавируса
Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева предрекла России долгий выход из эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:08
Политика
Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии
Польза от принятия президентом США Дональдом Трампом противомалярийного препарата гидроксихлорохина перевешивала возможные риски, говорится в копии письма за подписью врача Трампа Шона Конли, распространенного Белым домом.
РИА Новости вчера в 20:47
Общество
NYT опубликовала письмо властей Москвы о точности данных о смертности из-за коронавируса
Власти Москвы уверены в точности имеющихся данных о смертности из-за нового коронавируса в городе.
ТАСС вчера в 21:04
Общество
Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса
Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
Общество
Летняя погода в центральной России установится только к концу мая
Тепло в центральную часть России вернется только к концу мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Народные новости 17 мая в 23:09
Здоровье
Курский врач рассказал, как считают жертв коронавируса
Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными.
Курск сегодня вчера в 11:34
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 17 мая в 22:45
Здоровье
Грецкие орехи являются самым полезным продуктом для сердца
Доктор медицинских наук Марта Гуаш Ферре заявила, что самый полезный для сердца продукт — это грецкие орехи.
Pravda.Ru вчера в 16:15
Политика
Apple ответила на обвинения в сговоре с Россией
Apple отвергла заявление генпрокурора США Уильяма Барра о том, что ее политика по защите персональных данных, в том числе от правоохранительных органов, угрожает национальной безопасности Штатов, а сама компания якобы сотрудничает с властями России и Китая, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление IT-гиганта.
РИА Новости вчера в 19:05
Общество
В Петербурге, по неофициальным данным, запретили прощание с покойными
Фотографию предписания главного санитарного врача города опубликовало издание «Фонтанка».
Эхо Москвы вчера в 21:24
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
Общество
Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина
Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
Российская газета вчера в 05:15
Авто
Компания Renault намерена отказаться от трех моделей
Компания Renault намерена сократить расходы. Одной из мер в этих планах является отказ от некоторых моделей.
За рулем Кубань вчера в 02:15
Происшествия
Ещё два человека скончались от COVID в Забайкалье
По данным оперативного штаба региона на утро, 18 мая, 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 43 — средней степени тяжести, три человека находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, 16 получают кислородную поддержку.
REGNUM вчера в 02:35
Наука
Врачи нашли иммунитет к COVID-19 у тех, кто не болел коронавирусом
Пока же исследователи планируют подробнее изучать Т-клетки у переболевших другими коронавирусами до того, как они заразятся COVID-19, и после перенесенной болезни.
iReactor 17 мая в 13:59
Фигурное катание
Алина Загитова отмечает 18-летие
Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
Здоровье
Оценено влияние майских праздников на заражение коронавирусом
Врачи-инфекционисты рассказали принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК о влиянии майских праздников на заражение россиян коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:34
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
Отказ Швеции от карантина оказался бесполезным для спасения экономики
Отказ Швеции от жесткого карантина ради спасения собственной экономики от спада во время пандемии коронавируса оказался бесполезным.
Lenta.ru вчера в 11:27
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета вчера в 11:53
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 05:57
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановился
Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, но рост заболеваемости удалось остановить, динамика позитивная, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 06:01
Общество
В Москве за сутки скончался 71 человек с коронавирусом
В Москве за прошедшие сутки скончался 71 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмонией.
Росбалт вчера в 18:40
Общество
Обороты у магазинов подскочили на 10% после ослабления ограничений
Анализ показал, что после ослабления с 12 мая ограничений во многих регионах, доля работающих торговых предприятий малого и среднего бизнеса выросла на 6,1 п.п и составила 57,5% от докризисного количества.
РБК вчера в 22:00
Общество
В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях
Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 12:53
Экономика
За покупку недвижимости в России предложили давать ВНЖ. Что это значит
Скорее всего, федеральное Министерство экономического развития упростит процедуру покупки жилья в России для иностранных граждан с целью получения ВНЖ на покупку недвижимости с возможностью упрощенного получения ипотечного кредитования.
РБК вчера в 09:35
Общество
Китай пообещал $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам
Китай пожертвует $2 млрд за два года странам, пострадавшим от пандемии коронавируса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время открытия 73-й ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает CNBC.
Forbes вчера в 08:58
Армия и оружие
ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
Путешествия
Названа дата открытия для российских туристов Турции
ToDay News Ufa вчера в 04:17