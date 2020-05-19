Энергетика

РБКРБКЧубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке

Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes.
Читать в источнике
Комментировать60

Подробнее о событии

Новости за ночь: Чубайс призвал власти снять Россию с нефтяной иглы

Национальная служба новостей00:30

«Если лошадь сдохла, с нее надо слезать»: Чубайс заявил, что российская экономика в тупике

Вечерняя Казаньвчера в 23:21

Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке

РБКвчера в 22:15

Чубайс: Россия застряла на нефтяной игле. «Если лошадь сдохла, с нее надо слезать»

URA.Ruвчера в 16:16

«Если лошадь сдохла, надо с нее слезть»: Анатолий Чубайс о «тяжелом плато» для России, появлении совсем бедных и уникальном приборе от COVID-19

Forbesвчера в 13:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 00:43, Ашберн

Комментарии

Общество

России предрекли долгий выход из эпидемии коронавируса

Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева предрекла России долгий выход из эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 23:08
71
Политика

Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии

Польза от принятия президентом США Дональдом Трампом противомалярийного препарата гидроксихлорохина перевешивала возможные риски, говорится в копии письма за подписью врача Трампа Шона Конли, распространенного Белым домом.
РИА Новости вчера в 20:47
37
Общество

NYT опубликовала письмо властей Москвы о точности данных о смертности из-за коронавируса

Власти Москвы уверены в точности имеющихся данных о смертности из-за нового коронавируса в городе.
ТАСС вчера в 21:04
Общество

Свыше 108 млн китайцев попали под новый карантин из-за коронавируса

Больше 108 млн жителей китайской провинции Цзилинь отправили на карантин из-за новой вспышки коронавируса.
Известия вчера в 19:22
1,1K
Общество

Летняя погода в центральной России установится только к концу мая

Тепло в центральную часть России вернется только к концу мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Народные новости 17 мая в 23:09
234
Здоровье

Курский врач рассказал, как считают жертв коронавируса

Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными.
Курск сегодня вчера в 11:34
18
Экономика

Россиянам дали советы по избавлению от долгов

Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 17 мая в 22:45
474
Здоровье

Грецкие орехи являются самым полезным продуктом для сердца

Доктор медицинских наук Марта Гуаш Ферре заявила, что самый полезный для сердца продукт — это грецкие орехи.
Pravda.Ru вчера в 16:15
34
Политика

Apple ответила на обвинения в сговоре с Россией

Apple отвергла заявление генпрокурора США Уильяма Барра о том, что ее политика по защите персональных данных, в том числе от правоохранительных органов, угрожает национальной безопасности Штатов, а сама компания якобы сотрудничает с властями России и Китая, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление IT-гиганта.
РИА Новости вчера в 19:05
234
Общество

В Петербурге, по неофициальным данным, запретили прощание с покойными

Фотографию предписания главного санитарного врача города опубликовало издание «Фонтанка».
Эхо Москвы вчера в 21:24
89
Политика

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек

Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com вчера в 03:11
1,6K
Общество

Прокуратура проверит сообщения об утечке данных нарушителей карантина

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на сервисах по оплате штрафов при введении любого случайного уникального идентификатора о начислении штрафов за нарушение режима самоизоляции в Москве можно увидеть паспортные данные нарушителя.
Российская газета вчера в 05:15
411
Авто

Компания Renault намерена отказаться от трех моделей

Компания Renault намерена сократить расходы. Одной из мер в этих планах является отказ от некоторых моделей.
За рулем Кубань вчера в 02:15
23
Происшествия

Ещё два человека скончались от COVID в Забайкалье

По данным оперативного штаба региона на утро, 18 мая, 10 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 43 — средней степени тяжести, три человека находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, 16 получают кислородную поддержку.
REGNUM вчера в 02:35
59
Наука

Врачи нашли иммунитет к COVID-19 у тех, кто не болел коронавирусом

Пока же исследователи планируют подробнее изучать Т-клетки у переболевших другими коронавирусами до того, как они заразятся COVID-19, и после перенесенной болезни.
iReactor 17 мая в 13:59
91
Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
Prognozist вчера в 02:39
4
Здоровье

Оценено влияние майских праздников на заражение коронавирусом

Врачи-инфекционисты рассказали принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК о влиянии майских праздников на заражение россиян коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 20:34
2
Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
239
Общество

Отказ Швеции от карантина оказался бесполезным для спасения экономики

Отказ Швеции от жесткого карантина ради спасения собственной экономики от спада во время пандемии коронавируса оказался бесполезным.
Lenta.ru вчера в 11:27
175
Общество

В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу

Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета вчера в 11:53
243
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 05:57
79
Общество

Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановился

Ситуация с коронавирусом в России остается непростой, но рост заболеваемости удалось остановить, динамика позитивная, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 06:01
2,2K
Общество

В Москве за сутки скончался 71 человек с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончался 71 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией и пневмонией.
Росбалт вчера в 18:40
481
Общество

Обороты у магазинов подскочили на 10% после ослабления ограничений

Анализ показал, что после ослабления с 12 мая ограничений во многих регионах, доля работающих торговых предприятий малого и среднего бизнеса выросла на 6,1 п.п и составила 57,5% от докризисного количества.
РБК вчера в 22:00
1
Общество

В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 12:53
323
Экономика

За покупку недвижимости в России предложили давать ВНЖ. Что это значит

Скорее всего, федеральное Министерство экономического развития упростит процедуру покупки жилья в России для иностранных граждан с целью получения ВНЖ на покупку недвижимости с возможностью упрощенного получения ипотечного кредитования.
РБК вчера в 09:35
240
Общество

Падение метеорита заметили в нескольких районах Красноярского края

ИА Запад24 00:06
5
Общество

Китай пообещал $2 млрд пострадавшим от коронавируса странам

Китай пожертвует $2 млрд за два года странам, пострадавшим от пандемии коронавируса, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время открытия 73-й ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает CNBC.
Forbes вчера в 08:58
193
Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
121
Путешествия

Названа дата открытия для российских туристов Турции

ToDay News Ufa вчера в 04:17
449
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное