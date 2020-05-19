Энергетика

РБКРБКЧубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке

Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes.
Читать в источнике
Комментировать359
с чего всё началось

«Если лошадь сдохла, надо с нее слезть»: Анатолий Чубайс о «тяжелом плато» для России, появлении совсем бедных и уникальном приборе от COVID-19

Главный аргумент, который повторяют (в пользу шведской стратегии) — в тех странах, которые пошли по пути более жестких карантинных мер, будет дольше набираться объем антител или объем способности населения противостоять вирусу.
Forbesвчера в 13:37

Подробнее о событии

Чубайс сравнил нефтяной рынок с дохлой лошадью

Газета.Ru02:27

Чубайс вспомнил поговорку ковбоев в связи с обвалом цен на нефть

News.ru01:53

Новости за ночь: Чубайс призвал власти снять Россию с нефтяной иглы

Национальная служба новостей00:30

Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью

Lenta.ru01:44

Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке

РБКвчера в 22:15

Чубайс: Россия застряла на нефтяной игле. «Если лошадь сдохла, с нее надо слезать»

URA.Ruвчера в 16:16

«Если лошадь сдохла, надо с нее слезть»: Анатолий Чубайс о «тяжелом плато» для России, появлении совсем бедных и уникальном приборе от COVID-19

Forbesвчера в 13:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7189 источников, обновлено в 02:37, Ашберн

Комментарии

Политика

Власти Польши считают 28 июня крайним сроком президентских выборов

Власти Польши считают 28 июня крайним законным сроком проведения президентских выборов, которые ранее были перенесены из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 02:18
Здоровье

Две пациентки старше 100 лет вылечились от коронавируса в Москве

В столице от коронавирусной инфекции вылечились две пациентки старше 100 лет, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения.
Москва 24 02:25
8
Экономика

Правительство утвердило отсрочку по налогам для арендодателей

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 правительство России утвердило для арендодателей отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей.
Коммерсантъ вчера в 12:31
6
Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
483
Общество

Анатолий Чубайс прочит глобальную нищету после завершения пандемии

Количество бедных людей после завершения пандемии COVID-19 может резко возрасти, причем это касается не только России, но и остальных стран.
Актуальные Новости 00:38
2
Общество

Падение метеорита заметили в нескольких районах Красноярского края

Автор публикации утверждает, что небесный объект приземлился на юге Красноярского края.
ИА Запад24 00:06
10
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
176
Здоровье

В Омской области уже 30 медработников заразились коронавирусом

РИА ОмскИнформ 00:48
Армия и оружие

Раскрыты зарплаты российских военных в Сирии

Стали известны зарплаты российских военных, находящихся на службе в Сирии.
Деловое.ТВ вчера в 10:06
51
Общество

Куйвашев продлил режим ограничений в Свердловской области до 25 мая

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение о продлении режима ограничений до 25 мая.
Газета.Ru вчера в 14:20
258
Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты.
Газета.Ru вчера в 07:09
187
Политика

Пелоси выступила против безвозмездной передачи России аппаратов ИВЛ

Вашингтон, 19 мая 2020, 08:56 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси возмущена тем, что администрация президента Дональда Трампа намерена безвозмездно направить в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.
REGNUM 01:56
317
Общество

Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
20
Общество

В США заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса на людях

Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости вчера в 12:53
474
Фигурное катание

Алина Загитова поблагодарила за поздравления с днём рождения

Российская фигуристка Алина Загитова выложила фотографию в «сториз» своего «инстаграма», в подписи к которой поблагодарила за поздравления с днём рождения.
Чемпионат 02:17
4
Кино

Представлен рейтинг самых сексуальных фильмов всех времен

Американский журнал Esquire составил рейтинг из 40 самых сексуальных фильмов всех времен.
Piter.tv вчера в 01:51
29
Политика

Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии

Польза от принятия президентом США Дональдом Трампом противомалярийного препарата гидроксихлорохина перевешивала возможные риски, говорится в копии письма за подписью врача Трампа Шона Конли, распространенного Белым домом.
РИА Новости вчера в 20:47
40
Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
631
Политика

Трамп объявил ВОЗ ультиматум и пригрозил прекратить финансирование

Дональд Трамп поставил ВОЗ ультиматум: организация должна изменить формат работы в течение месяца, или Вашингтон окончательно прекратит ее финансирование.
Газета.Ru 02:29
254
Армия и оружие

Бывший боевик: США готовят на юге Сирии радикальных террористов

Москва, 19 мая 2020, 09:00 — REGNUM На юге Сирии действует целый лагерь подготовки боевиков под руководством инструкторов из США.
REGNUM 02:00
20
Общество

Очередной вывозной рейс из Таиланда прибыл в Новосибирск

По информации Минтранса РФ, до Владивостока летело 229 человек, до Новосибирска - 137, до Москвы (Шереметьево) - 42.
Интерфакс - Россия 01:10
11
Общество

Правительство Украины разрешит работу метро и детских садов с 25 мая

Правительство Украины в рамках второго этапа смягчения карантинных мер с 25 мая разрешит работу метро и детских садов.
ТАСС вчера в 16:42
Политика

Россия стала в 2,5 раза чаще предоставлять гражданство

В январе—апреле 2019 года гражданство было предоставлено 85,9 тыс. человек.
Коммерсантъ 01:46
15
Здоровье

В Петербурге за сутки зафиксировано 525 новых случаев заболевания

В Петербурге за сутки зарегистрировали 525 новых случаев заболевания коронавирусом.
Neva.Today 16 мая в 03:36
50
Общество

Мясников назвал опасные обезболивающие

В больнице заразиться коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) проще, чем в метро или магазине, считает врач и телеведущий Александр Мясников, поэтому граждане реже обращаются к медикам.
News.ru вчера в 10:49
32
Здоровье

В Тульской области 470 медиков заразились коронавирусом

Помощник губернатора Тульской области Сергей Лигай доложил о перепрофилировании объектов под размещение коечного фонда для больных коронавирусом.
Тульские новости вчера в 15:11
11
Шоу-бизнес

Руни Мара и Хоакин Феникс впервые станут родителями

Зарубежные СМИ сообщили, что актриса Руни Мара находится на пятом месяце беременности.
Pravda.Ru вчера в 11:11
Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
3
Авто

Пикап Ford Ranger получил «мрачную» спецверсию

Кузов получит цвет Sea Grey (серый), добавили дизайнеры и красных оттенков на радиаторной решетке и дугах безопасности.
Car.ru вчера в 07:24
Космос

О пусках ракет военных предупредят новые спутники

Компания получила контракт, сумма которого оценивается в $2 375 000 000, на создание двух космических аппаратов в рамках программы Next Generation Overhead Persistent Infrared Polar Space Vehicles (Next-Gen OPIR PSV), которая подразумевает использование спутников на полярных орбитах для контроля за наземными пусками ракет.
Популярная механика 01:24
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное