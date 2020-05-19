с чего всё началось

Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes.

Общество ФСБ займется проверкой систем социального мониторинга в недельный срок Московское отделение Ассоциации юристов России в своем обращении в правительство России, столичную мэрию, Минкомсвязи и ФСБ в начале апреля отмечало, что все информационные системы для мониторинга соблюдения ограничительных мер должны соответствовать требованиям ФСБ и ФСТЭК по защите от несанкционированного доступа, изменения или уничтожения информации.

Общество Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин. 19

Общество Власти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса Газета The New York Times (NYT) на своем сайте опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором тот прокомментировал ее материал о занижении властями статистики смертности от коронавирусной инфекции. 2

Здоровье Курский врач рассказал, как считают жертв коронавируса Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными. 23

Экономика Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). 48

Общество Bloomberg: В Китае более 100 млн человек снова попали под карантин На северо-востоке Китая из-за новых случаев коронавируса под карантинные меры попали около 108 миллионов местных жителей, об этом сообщает агентство Bloomberg, уточняя, что в провинции Цзилинь зафиксированы 34 новых случая COVID-19. 1,1K

Происшествия В Ярославле на мужчину напал медведь В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты. 181

Политика Япония в докладе вновь назвала Южные Курилы своей территорией Япония вновь назвала часть Курил своими и вернула формулировку о принадлежности островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи к территории, на которую распространяется суверенитет страны. 92

Политика Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования «Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая. 235

Общество Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ. 423

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке. 128

Авто Компания Renault намерена отказаться от трех моделей Компания Renault намерена сократить расходы. Одной из мер в этих планах является отказ от некоторых моделей. 23

Космос Разгадана тайна мегаструктур рядом с центром Млечного Пути Астрономы из Китая раскрыли тайну происхождения гигантских пузырей Ферми рядом с центром Млечного Пути.

Политика Пелоси выступила против безвозмездной передачи России аппаратов ИВЛ Вашингтон, 19 мая 2020, 08:56 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси возмущена тем, что администрация президента Дональда Трампа намерена безвозмездно направить в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. 312

Общество В Пермском крае изменили правила режима самоизоляции В понедельник, 18 мая, на заседании оперативного штаба власти региона приняли корректировки в указ губернатора о режиме самоизоляции. 34

Общество Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации. 568

Футбол Медсоветник АПЛ заявил, что следующий сезон может пройти без зрителей Советник Английской премьер-лиги (АПЛ) по медицинским вопросам Марк Жиллетт допустил, что из-за пандемии коронавируса весь следующий сезон может пройти при пустых трибунах.

Экономика Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня Глава государства поручил российскому Правительству, назначив ответственным Михаила Мишустина, к 1-му июня 2020 года обеспечить реализацию ключевых мер поддержки предпринимательского сектора, о которых было сказано на совещании ранее. 52