Энергетика

РБКРБКЧубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке

Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes.
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с чего всё началось

«Если лошадь сдохла, надо с нее слезть»: Анатолий Чубайс о «тяжелом плато» для России, появлении совсем бедных и уникальном приборе от COVID-19

Во-первых, это восстановление российской государственности.
Forbesвчера в 13:37

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Чубайс вспомнил поговорку ковбоев в связи с обвалом цен на нефть

News.ru01:53

Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке

РБКвчера в 22:15

Чубайс призвал «слезть со сдохшей лошади» - нефти

Накануне.Ru01:43

Новости за ночь: Чубайс призвал власти снять Россию с нефтяной иглы

Национальная служба новостей00:30

«Если лошадь сдохла, с нее надо слезать»: Чубайс заявил, что российская экономика в тупике

Вечерняя Казаньвчера в 23:21

Чубайс сравнил нефть с дохлой лошадью

Lenta.ru01:44

Чубайс: Россия застряла на нефтяной игле. «Если лошадь сдохла, с нее надо слезать»

URA.Ruвчера в 16:16
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Комментарии

Общество

ФСБ займется проверкой систем социального мониторинга в недельный срок

Московское отделение Ассоциации юристов России в своем обращении в правительство России, столичную мэрию, Минкомсвязи и ФСБ в начале апреля отмечало, что все информационные системы для мониторинга соблюдения ограничительных мер должны соответствовать требованиям ФСБ и ФСТЭК по защите от несанкционированного доступа, изменения или уничтожения информации.
Ведомости 00:32
Общество

Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений

Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
19
Общество

В Новосибирск прибыл вывозной рейс с россиянами из Таиланда

RT на русском 01:25
11
Общество

Власти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса

Газета The New York Times (NYT) на своем сайте опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором тот прокомментировал ее материал о занижении властями статистики смертности от коронавирусной инфекции.
РБК 01:08
2
Происшествия

В Челябинске отменили оправдательный приговор директору птицефабрики

Челябинск, 19 мая 2020, 07:12 — REGNUM В Челябинске отменён оправдательный приговор директору птицеводческого предприятия.
REGNUM 00:12
4
Здоровье

Курский врач рассказал, как считают жертв коронавируса

Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными.
Курск сегодня вчера в 11:34
23
Шоу-бизнес

Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа

Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
7
Экономика

Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ

Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
48
Общество

Bloomberg: В Китае более 100 млн человек снова попали под карантин

На северо-востоке Китая из-за новых случаев коронавируса под карантинные меры попали около 108 миллионов местных жителей, об этом сообщает агентство Bloomberg, уточняя, что в провинции Цзилинь зафиксированы 34 новых случая COVID-19.
Российская газета 01:51
1,1K
Происшествия

В Ярославле на мужчину напал медведь

В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты.
Газета.Ru вчера в 07:09
181
Политика

Япония в докладе вновь назвала Южные Курилы своей территорией

Япония вновь назвала часть Курил своими и вернула формулировку о принадлежности островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи к территории, на которую распространяется суверенитет страны.
Lenta.ru 02:01
92
Общество

Биолог спрогнозировала сроки окончания пандемии коронавируса

Что же касается России, то у нас эпидемия может закончиться в августе.
Российская газета 00:44
155
Политика

Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования

«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
235
Происшествия

В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома

РИА Новости вчера в 14:05
89
Экономика

ВВП России в нерабочем апреле снизился на 28%

Номинальный ВВП России в апреле оказался на 28% ниже аналогичного показателя год назад.
Газета.Ru 02:03
57
Шоу-бизнес

Самойлова и Джиган разведутся в июне

NewInform вчера в 13:44
17
Шоу-бизнес

«Глаза мышки, какающей в дупле»: Бородина наехала на Боню

Рамблер 02:01
Общество

Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет

Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
423
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь

На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
128
Политика

Apple ответила на критику генпрокурора США

Apple отвергла заявление генпрокурора США Уильяма Барра, сообщает агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 01:54
252
Экономика

Финорганизации выразили опасения насчет концепции страхования ипотеки

Финансовые организации и страховые компании выразили опасения насчет новой концепции страхования ипотеки, предложенной Центробанком.
Известия вчера в 13:25
20
Авто

Компания Renault намерена отказаться от трех моделей

Компания Renault намерена сократить расходы. Одной из мер в этих планах является отказ от некоторых моделей.
За рулем Кубань вчера в 02:15
23
Космос

Разгадана тайна мегаструктур рядом с центром Млечного Пути

Астрономы из Китая раскрыли тайну происхождения гигантских пузырей Ферми рядом с центром Млечного Пути.
Sibnet Новости вчера в 10:49
Политика

Пелоси выступила против безвозмездной передачи России аппаратов ИВЛ

Вашингтон, 19 мая 2020, 08:56 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси возмущена тем, что администрация президента Дональда Трампа намерена безвозмездно направить в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.
REGNUM 01:56
312
Общество

В Пермском крае изменили правила режима самоизоляции

В понедельник, 18 мая, на заседании оперативного штаба власти региона приняли корректировки в указ губернатора о режиме самоизоляции.
Infox.ru вчера в 14:58
34
Общество

Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом

Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
568
Футбол

Медсоветник АПЛ заявил, что следующий сезон может пройти без зрителей

Советник Английской премьер-лиги (АПЛ) по медицинским вопросам Марк Жиллетт допустил, что из-за пандемии коронавируса весь следующий сезон может пройти при пустых трибунах.
RT на русском 01:58
Экономика

Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня

Глава государства поручил российскому Правительству, назначив ответственным Михаила Мишустина, к 1-му июня 2020 года обеспечить реализацию ключевых мер поддержки предпринимательского сектора, о которых было сказано на совещании ранее.
Современный Предприниматель вчера в 03:00
52
Космос

NASA представило международные правила по освоению Луны

NASA опубликовало соглашение Artemis Accords о добыче полезных ископаемых на Луне.
Дождь 17 мая в 11:44
193
Происшествия

СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13
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