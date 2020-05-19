Энергетика
РБКЧубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке
Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes.
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с чего всё началось
«Если лошадь сдохла, надо с нее слезть»: Анатолий Чубайс о «тяжелом плато» для России, появлении совсем бедных и уникальном приборе от COVID-19
Во-первых, это восстановление российской государственности.Forbesвчера в 13:37
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Новости за ночь: Чубайс призвал власти снять Россию с нефтяной иглы
Национальная служба новостей00:30
«Если лошадь сдохла, с нее надо слезать»: Чубайс заявил, что российская экономика в тупике
Вечерняя Казаньвчера в 23:21
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Комментарии
Общество
ФСБ займется проверкой систем социального мониторинга в недельный срок
Московское отделение Ассоциации юристов России в своем обращении в правительство России, столичную мэрию, Минкомсвязи и ФСБ в начале апреля отмечало, что все информационные системы для мониторинга соблюдения ограничительных мер должны соответствовать требованиям ФСБ и ФСТЭК по защите от несанкционированного доступа, изменения или уничтожения информации.
Ведомости 00:32
Общество
Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений
Нижегородская область выходит на первый этап снятия ограничений, жителям региона разрешены пробежки и прогулки на расстоянии 1 километра от дома по 2 часа в сутки, сообщил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости 01:18
Общество
В Новосибирск прибыл вывозной рейс с россиянами из Таиланда
RT на русском 01:25
Общество
Власти Москвы разъяснили NYT статистику по смертности от коронавируса
Газета The New York Times (NYT) на своем сайте опубликовала письмо главы департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции, в котором тот прокомментировал ее материал о занижении властями статистики смертности от коронавирусной инфекции.
РБК 01:08
Происшествия
В Челябинске отменили оправдательный приговор директору птицефабрики
Челябинск, 19 мая 2020, 07:12 — REGNUM В Челябинске отменён оправдательный приговор директору птицеводческого предприятия.
REGNUM 00:12
Здоровье
Курский врач рассказал, как считают жертв коронавируса
Врач-инфекционист областной инфекционной больницы имени Семашко Алексей Гапонов опубликовал в социальной сети большой пост о том, как в отечественной медицине ведется подсчет жертв коронавирусной инфекции и почему некоторым эти цифры кажутся недостоверными.
Курск сегодня вчера в 11:34
Шоу-бизнес
Друг Аллегровой опубликовал ее фото без парика и макияжа
Богданович сказал, что это фото было сделано в Майами, где у певицы ранее была дорогая недвижимость.
RuNews24.ru вчера в 01:42
Экономика
Правительство не рассматривало идею раздать россиянам средства ФНБ
Глава Минтруда России Антон Котяков заявил, что правительство РФ не рассматривало вариант с массовой раздачей гражданам средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Интерфакс вчера в 19:02
Общество
Bloomberg: В Китае более 100 млн человек снова попали под карантин
На северо-востоке Китая из-за новых случаев коронавируса под карантинные меры попали около 108 миллионов местных жителей, об этом сообщает агентство Bloomberg, уточняя, что в провинции Цзилинь зафиксированы 34 новых случая COVID-19.
Российская газета 01:51
Происшествия
В Ярославле на мужчину напал медведь
В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты.
Газета.Ru вчера в 07:09
Политика
Япония в докладе вновь назвала Южные Курилы своей территорией
Япония вновь назвала часть Курил своими и вернула формулировку о принадлежности островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи к территории, на которую распространяется суверенитет страны.
Lenta.ru 02:01
Общество
Биолог спрогнозировала сроки окончания пандемии коронавируса
Что же касается России, то у нас эпидемия может закончиться в августе.
Российская газета 00:44
Политика
Трамп поставил ВОЗ условие для продолжения финансирования
«Если ВОЗ в течение 30 дней не гарантирует осуществления основных значительных улучшений, я сделаю временную заморозку финансирования ВОЗ Соединенными Штатами постоянной и пересмотрю наше членство в организации», — говорится в письме, опубликованном в Twitter Трампа в понедельник, 18 мая.
Известия вчера в 23:56
Происшествия
В Москве задержали злоумышленника, стрелявшего из окна дома
РИА Новости вчера в 14:05
Экономика
ВВП России в нерабочем апреле снизился на 28%
Номинальный ВВП России в апреле оказался на 28% ниже аналогичного показателя год назад.
Газета.Ru 02:03
Шоу-бизнес
Самойлова и Джиган разведутся в июне
NewInform вчера в 13:44
Общество
Правительство России продлило больничные для граждан старше 65 лет
Москва, 19 мая 2020, 06:20 — REGNUM Электронные больничные для граждан 65 лет и старше будут продлены с 12 по 29 мая при условии, что они не переходили на удалённую работу и не находились в отпуске во время объявленного периода самоизоляции, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь
На один-два градуса теплее климатической нормы ожидается июнь в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири (в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях), в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Apple ответила на критику генпрокурора США
Apple отвергла заявление генпрокурора США Уильяма Барра, сообщает агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 01:54
Экономика
Финорганизации выразили опасения насчет концепции страхования ипотеки
Финансовые организации и страховые компании выразили опасения насчет новой концепции страхования ипотеки, предложенной Центробанком.
Известия вчера в 13:25
Авто
Компания Renault намерена отказаться от трех моделей
Компания Renault намерена сократить расходы. Одной из мер в этих планах является отказ от некоторых моделей.
За рулем Кубань вчера в 02:15
Космос
Разгадана тайна мегаструктур рядом с центром Млечного Пути
Астрономы из Китая раскрыли тайну происхождения гигантских пузырей Ферми рядом с центром Млечного Пути.
Sibnet Новости вчера в 10:49
Политика
Пелоси выступила против безвозмездной передачи России аппаратов ИВЛ
Вашингтон, 19 мая 2020, 08:56 — REGNUM Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси возмущена тем, что администрация президента Дональда Трампа намерена безвозмездно направить в Россию 200 аппаратов искусственной вентиляции легких.
REGNUM 01:56
Общество
В Пермском крае изменили правила режима самоизоляции
В понедельник, 18 мая, на заседании оперативного штаба власти региона приняли корректировки в указ губернатора о режиме самоизоляции.
Infox.ru вчера в 14:58
Общество
Инфекционист Минздрава спрогнозировала ситуацию с коронавирусом
Инфекционист отметила, что если в России произойдут новые вспышки коронавируса, то они не будут «такими критичными и трагичными», поскольку введенные в стране ограничения помогли сфере здравоохранения подготовиться к ситуации.
BFM.ru вчера в 23:26
Футбол
Медсоветник АПЛ заявил, что следующий сезон может пройти без зрителей
Советник Английской премьер-лиги (АПЛ) по медицинским вопросам Марк Жиллетт допустил, что из-за пандемии коронавируса весь следующий сезон может пройти при пустых трибунах.
RT на русском 01:58
Экономика
Выплаты самозанятым и списания налогов ИП произведут до 1 июня
Глава государства поручил российскому Правительству, назначив ответственным Михаила Мишустина, к 1-му июня 2020 года обеспечить реализацию ключевых мер поддержки предпринимательского сектора, о которых было сказано на совещании ранее.
Современный Предприниматель вчера в 03:00
Космос
NASA представило международные правила по освоению Луны
NASA опубликовало соглашение Artemis Accords о добыче полезных ископаемых на Луне.
Дождь 17 мая в 11:44
Происшествия
СКР намерен возбудить дела в отношении семерых российских судей
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин просит Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) разрешить возбуждение уголовных дел на шесть судей в отставке и одного действующего судью.
Коммерсантъ вчера в 07:13