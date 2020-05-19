Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes.

Чубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке

Политика Президент России попросил дагестанцев отметить Ураза-Байрам дома 18 мая Президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с руководством и представителями общественности Дагестана. 65

Общество Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. 293

Общество В Москве женщине-инвалиду отменили штраф за нарушение самоизоляции Штраф, который был выписан инвалиду первой группы профессору РУДН Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции аннулирован, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков. 235

Общество За сутки в Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом За минувшие сутки в Москве скончался еще 71 пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщили в оперативном штабе столицы по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19. 480

Общество России предрекли долгий выход из эпидемии коронавируса Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева предрекла России долгий выход из эпидемии коронавируса. 3

Общество Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times. 151

Общество В Сочи откроют санаторные пляжи В Сочи 1 июня санатории, имеющие медицинскую лицензию, откроют свои пляжи для отдыхающих при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора. 97

Авто Посмотрите на идеальный 71-летний Dodge за 13,5 миллиона рублей Американская компания Legacy Classic, занимающаяся реставрацией грузовых автомобилей, выставила на продажу классический грузовик Dodge Power Wagon 1949 года выпуска за 185 000 долларов (примерно 13,5 миллиона рублей по текущему курсу). 2

Общество Объяснена низкая смертность от коронавируса в России Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24". 243

Наука Найдена связь между препаратом от алкоголизма и лечением ожирения За последние несколько десятилетий дисульфирам при злоупотреблении алкоголем был заменен несколькими новыми препаратами, которые больше фокусируются на ингибировании путей в мозге, связанных с алкоголизмом.

Политика Особое мнение: Гарри Каспаров Г. Каспаров: Собственность, которая была украдена у ЮКОСа, перешла не к РФ, не стала общенародной, а стала сечинской И. Воробьева ― То есть получается, что Путин с Сечиным защищают наши деньги, чтобы мы не выплатили акционерам ЮКОСа миллиарды долларов.

Политика Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум по реформе Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.

Здоровье Эльза Сыртланова оставляет пост главврача РКБ Уфы Эльза Сыртланова, занимающая с ноября 2019 года пост главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, покидает эту должность, сообщил портал «Проуфу» со ссылкой на свои источники. 58

Экономика Акции «Башнефти» обвалились на 10% после объявления дивидендов Привилегированные акции «Башнефти» обвалились на 10,7%, до ₽1305 по состоянию на 10:00 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.

Политика Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии Польза от принятия президентом США Дональдом Трампом противомалярийного препарата гидроксихлорохина перевешивала возможные риски, говорится в копии письма за подписью врача Трампа Шона Конли, распространенного Белым домом. 34

Происшествия Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск. 29