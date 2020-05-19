Экономика
РБКЧубайс из-за падения цен на нефть напомнил о ковбойской поговорке
Недавнее падение на нефтяном рынке стало «набатным колоколом», после которого России надо принять стратегическое решение о снижении зависимости от нефтяных цен и «сворачивать с этого пути», заявил председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью Forbes.
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Спорт
Тренер «Чайки» Адиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане
Наставник "Чайки" Магомед Адиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Дагестане, передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 13:18
Общество
Хабиб Нурмагомедов рассказал о тяжелом состоянии отца
РИА Новости 16:09
Путешествия
Названа дата открытия Турции для российских туристов
БИЗНЕС Online 08:19
Политика
Президент России попросил дагестанцев отметить Ураза-Байрам дома
18 мая Президент России Владимир Путин провел совещание в режиме видеоконференции с руководством и представителями общественности Дагестана.
Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан 08:19
Общество
В США вакцину от коронавируса успешно испытали на людях
Американская биотехнологическая компания Moderna объявила о позитивном завершении первой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса.
РИА Новости 12:53
Музыка
Полина Гагарина станцевала с «Пухляшом» из клипа Little Big
Дмитрий Красилов, прозванный фанатами "Пухляшом", стал настоящей звездой после участия в клипе группы Little Big.
Дни24 05:38
Общество
Инфекционист спрогнозировала ситуацию с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России может наладиться к июлю, считает главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.
РИА Новости 17:14
Технологии
В Сибири предложили тестировать на COVID-19 с помощью газоанализаторов
Новосибирские ученые предложили проводить массовую диагностику на коронавирус с помощью отечественных газоанализаторов.
Российская газета 03:37
Общество
В Москве женщине-инвалиду отменили штраф за нарушение самоизоляции
Штраф, который был выписан инвалиду первой группы профессору РУДН Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции аннулирован, сообщил начальник Главного контрольного управления Москвы, министр правительства столицы Евгений Данчиков.
Коммерсантъ 16:34
Общество
За сутки в Москве скончался еще 71 пациент с коронавирусом
За минувшие сутки в Москве скончался еще 71 пациент с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», сообщили в оперативном штабе столицы по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
Известия 17:54
Общество
России предрекли долгий выход из эпидемии коронавируса
Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева предрекла России долгий выход из эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 23:08
Общество
Отказ шведских властей от карантина оказался бесполезным
Экономическая политика Швеции во время пандемии коронавируса и отказ от жестких карантинных мер не привели к ощутимым результатам, пишет Financial Times.
РИА Новости 13:25
Общество
В Сочи откроют санаторные пляжи
В Сочи 1 июня санатории, имеющие медицинскую лицензию, откроют свои пляжи для отдыхающих при условии соблюдения всех требований Роспотребнадзора.
Rambler News Service 08:48
Общество
Власти Югры ввели ограничения в трёх посёлках Сургутского района
Сургутский район, Югра, 19 мая 2020, 04:06 — REGNUM В Сургутском районе Югры введены дополнительные меры по предотвращению распространения COVID-19.
REGNUM 21:06
Общество
В Свердловской области продлили ограничения по коронавирусу
Губернатор Свердловской области принял решение продлить ограничительные меры в регионе.
Российская газета 11:53
Единоборства
Майк Тайсон рассказал, как подрался в тюрьме
Чемпионат 07:20
Авто
Посмотрите на идеальный 71-летний Dodge за 13,5 миллиона рублей
Американская компания Legacy Classic, занимающаяся реставрацией грузовых автомобилей, выставила на продажу классический грузовик Dodge Power Wagon 1949 года выпуска за 185 000 долларов (примерно 13,5 миллиона рублей по текущему курсу).
Motor 13:01
Общество
Объяснена низкая смертность от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России в три-четыре раза ниже, чем в других странах, потому что популяционный иммунитет у граждан страны выше, чем у жителей Европы и США, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
РИА Новости 07:33
Фигурное катание
Костомаров поздравил Загитову: красавица и великая спортсменка
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров поздравил Алину Загитову с днем рождения.
РИА Новости 10:55
Наука
Найдена связь между препаратом от алкоголизма и лечением ожирения
За последние несколько десятилетий дисульфирам при злоупотреблении алкоголем был заменен несколькими новыми препаратами, которые больше фокусируются на ингибировании путей в мозге, связанных с алкоголизмом.
Популярная механика 09:06
Политика
Особое мнение: Гарри Каспаров
Г. Каспаров: Собственность, которая была украдена у ЮКОСа, перешла не к РФ, не стала общенародной, а стала сечинской И. Воробьева ― То есть получается, что Путин с Сечиным защищают наши деньги, чтобы мы не выплатили акционерам ЮКОСа миллиарды долларов.
Эхо Москвы 14:12
Политика
Трамп выдвинул ВОЗ ультиматум по реформе
Президент США Дональд Трамп проинформировал главу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса об установленном крайнем сроке для выполнения требований США, связанных с реформой организации.
Коммерсантъ 23:35
Здоровье
Эльза Сыртланова оставляет пост главврача РКБ Уфы
Эльза Сыртланова, занимающая с ноября 2019 года пост главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе, покидает эту должность, сообщил портал «Проуфу» со ссылкой на свои источники.
Коммерсантъ Уфа 15:26
Экономика
Акции «Башнефти» обвалились на 10% после объявления дивидендов
Привилегированные акции «Башнефти» обвалились на 10,7%, до ₽1305 по состоянию на 10:00 мск, свидетельствуют данные Московской биржи.
РБК 03:58
Политика
Врач Трампа рассказал о приеме президентом препарата от малярии
Польза от принятия президентом США Дональдом Трампом противомалярийного препарата гидроксихлорохина перевешивала возможные риски, говорится в копии письма за подписью врача Трампа Шона Конли, распространенного Белым домом.
РИА Новости 20:47
Происшествия
Квартиру погибшего бортпроводника мурманского рейса отобрал отец
Бросивший семью мужчина отсудил долю квартиры своего сына-бортпроводника, погибшего в результате катастрофы с самолётом рейса Москва - Мурманск.
Северпост 15:12
Общество
Минсельхоз поддержал допуск ГМО продукции в Россию
Ранее российские власти, наоборот, ужесточали оборот ГМО: в 2016 году президент Владимир Путин запретил к ввозу в страну и выращиванию семена растений, чью генетическую программу изменили с помощью методов генной инженерии.
Snob.ru 04:45
Происшествия
В Китае при землетрясении погибли четыре человека
RT на русском 21:46
Здоровье
Мясников объяснил, когда вызывать скорую при проблемах с сердцем
Известный врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, в каких случаях людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями необходимо срочно звонить в скорую помощь.
Аргументы и Факты 22:15