ТАССЧубайс: на конференции в Глазго могут принять непростые для РФ решения по углю и метануСпецпредставитель президента по устойчивому развитию Анатолий Чубайс заявил, что переговоры по климату в Глазго будут непростыми.ПРАЙМРезкие и непростые для России решения по ограничению угольной отрасли и выбросов метана могут быть приняты на предстоящей в ноябре климатической конференции ООН в Глазго.ТАСС«Будет большая непростая дискуссия, в том числе про так называемую шестую статью, которая связана с возможностью признания или непризнания климатических проектов — проектов не по снижению объема выбросов, а по росту поглощения», — добавил Чубайс.URA.RuРоссия планировала экспортировать в Китай 27,2 млн тонн угля, однако с 2025 года страна собирается сократить потребление угля.РамблерЧитать далееСвернутьОбщественная служба новостейОбщественная служба новостейНовый ДеньРамблерFBM.ruПодробнее о событииЧубайс прочит России новые проблемы по итогам климатической конференции в ГлазгоFBM.ru12:06Чубайс ожидает на переговорах по климату в Глазго «резких решений» по углю и метануПРАЙМ09:15Чубайс предрек непростые для России решения на конференции в ГлазгоТВ Центр10:25Чубайс предрек России новые проблемыURA.Ru10:19Чубайс: на конференции в Глазго могут принять непростые для РФ решения по углю и метануТАСС10:04Чубайс: на конференции в Глазго могут принять непростые для России решенияNews.ru09:47Чубайс предрек России новые проблемыОбщественная служба новостей10:42Показать ещёОценить41Поделиться