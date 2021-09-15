Будьте в Плюсе

Чубайс: на конференции в Глазго могут принять непростые для РФ решения по углю и метану

Спецпредставитель президента по устойчивому развитию Анатолий Чубайс заявил, что переговоры по климату в Глазго будут непростыми.
ПРАЙМ
Резкие и непростые для России решения по ограничению угольной отрасли и выбросов метана могут быть приняты на предстоящей в ноябре климатической конференции ООН в Глазго.
ТАСС
«Будет большая непростая дискуссия, в том числе про так называемую шестую статью, которая связана с возможностью признания или непризнания климатических проектов — проектов не по снижению объема выбросов, а по росту поглощения», — добавил Чубайс.
URA.Ru
Россия планировала экспортировать в Китай 27,2 млн тонн угля, однако с 2025 года страна собирается сократить потребление угля.
Рамблер

Подробнее о событии

Чубайс прочит России новые проблемы по итогам климатической конференции в Глазго
FBM.ru12:06
Чубайс ожидает на переговорах по климату в Глазго «резких решений» по углю и метану
ПРАЙМ09:15
Чубайс предрек непростые для России решения на конференции в Глазго
ТВ Центр10:25
Чубайс предрек России новые проблемы
URA.Ru10:19
Чубайс: на конференции в Глазго могут принять непростые для РФ решения по углю и метану
ТАСС10:04
Чубайс: на конференции в Глазго могут принять непростые для России решения
News.ru09:47
Чубайс предрек России новые проблемы
Общественная служба новостей10:42

Интересное