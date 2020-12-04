США внесли в оборонный бюджет санкции по «Северному потоку-2» против страховщиков

Проект бюджета предусматривает санкции за предоставление услуг страхования и перестрахования страховыми и сертификационными компаниями, а также за содействие продаже, аренде или предоставлению судов для строительства газопроводов, за предоставление услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".