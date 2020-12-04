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ТАСС
ТАСС

Чубайс назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями

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АМИТЕЛ
Весьма
Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Соратник Чубайса оценил его шансы на новой должности

URA.Ru02:06
РИА Новости

Чубайс стал спецпредставителем президента

РИА Новости17:31
Комсомольская правда

Чубайс расправит плечи? Чем будет заниматься «отец приватизации» на посту спецпредставителя президента

Комсомольская правдавчера в 13:40
ТАСС

Высказывания Анатолия Чубайса

ТАССвчера в 14:20
Lenta.ru

Песков рассказал о занятиях Чубайса в новой должности

Lenta.ruвчера в 14:02
РБК

Чубайс прокомментировал назначение на новую должность

РБКвчера в 13:10
Интерфакс

Чубайс стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями

Интерфаксвчера в 12:32

Украинский футболист назвал Крым российским и описал последствия перехода в РПЛ

Украинский нападающий «Колоса» Евгений Селезнев в интервью YouTube-каналу Вацко Live назвал Крым российским и описал последствия перехода в клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Кубань», за который он выступал ранее.
Lenta.ru01:48

США внесли в оборонный бюджет санкции по «Северному потоку-2» против страховщиков

Проект бюджета предусматривает санкции за предоставление услуг страхования и перестрахования страховыми и сертификационными компаниями, а также за содействие продаже, аренде или предоставлению судов для строительства газопроводов, за предоставление услуг или помещений для технической модернизации судов, связанных со строительством газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток".
Агентство страховых новостейвчера в 03:00

Греф сообщил Путину о падении годовой прибыли Сбербанка на 12%

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за 2020 г. снизится примерно на 12-13% по сравнению с прошлым годом, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным президент, председатель правления банка Герман Греф.
Ведомостивчера в 09:56

Источник: в России создают новое оружие для борьбы с беспилотниками врага

"С ноября ведется разработка беспилотного вертолета дальнего радиолокационного дозора, который будет отслеживать малоразмерные и малоскоростные беспилотники противника на малых и предельно малых высотах и обеспечивать наведение на них зенитных ракетных комплексов войсковой противовоздушной обороны", рассказал —собеседник агентства.
РИА Новости19:07

Закон о патентной системе налогообложения вступит в силу со следующего года на Ставрополье

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Городской ревизорвчера в 09:52

В EGS состоится раздача Pillars of Eternity и Tyranny уже через неделю

На свежей раздаче от Epic Games Store будет отдан платформер в жанре приключения – Cave Story +, в котором игрокам предстоит попасть в необычный мир, где можно бегать, летать и открывать новые пути и различные локации.
FBM.ru3 декабря в 12:36