Чубайс назначен спецпредставителем президента по связям с международными организациями
Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса своим специальным представителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сообщили в пятницу в пресс-службе Кремля.В источнике
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Чубайс стал спецпредставителем президента по связям с международными организациями
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