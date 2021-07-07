Чубайс назвал два главных процесса в экономике в ближайшие десять лет
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В ближайшие десять лет главными процессами, которые перевернут российскую экономику, будут переориентация на производство водорода и связанная с этим глубокая реструктуризация всех отраслей.В источнике
Запад может попытаться расшатать ситуацию в России, спровоцировать протестные выступления в преддверии выборов в Госдуму, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете.
Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое входит в структуру Минфина США и отслеживает транзакции для противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег, впервые назначило советника по криптовалютам.
Генеральный директор Почты России Максим Акимов и губернатор Магаданской области Сергей Носов вручили ключи от новых почтовых автомашин водителям из Магадана, поселков Сокол, Усть-Омчуг, Талон и Армань.
Следите за развитием событий в трансляции: "Совещание Путина с правительством и встреча с Пашиняном – трансляция" Глава Минтранса отметила, что на данный момент образована и работает техническая комиссия по расследованию причин происшедшей аварии.