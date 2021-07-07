Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество

Чубайс назвал два главных процесса в экономике в ближайшие десять лет

Хорошо ли подобран заголовок?
В ближайшие десять лет главными процессами, которые перевернут российскую экономику, будут переориентация на производство водорода и связанная с этим глубокая реструктуризация всех отраслей.В источнике

Подробнее о событии

Чубайс назвал два ключевых процесса в экономике России на ближайшие годы

ФАН21:53

Чубайс назвал два главных процесса в экономике РФ в ближайшие десять лет

Москва 2420:13

Чубайс назвал два главных процесса в экономике в ближайшие десять лет

РБК19:05
Показать все источники
Интересное

Наше небо надёжно защищено

ЗРВ решают задачи по уничтожению самолётов, вертолётов, крылатых ракет, гиперзвуковых и других летательных аппаратов противника, а также оперативно-тактических ракет.
Красная звездавчера в 17:02

Лавров предупредил о попытках Запада расшатать ситуацию в России перед выборами в Госдуму

Запад может попытаться расшатать ситуацию в России, спровоцировать протестные выступления в преддверии выборов в Госдуму, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая в Дальневосточном федеральном университете.
РИА Новости21:33

Финразведка США впервые в истории назначила советника по криптовалюте

Агентство по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которое входит в структуру Минфина США и отслеживает транзакции для противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег, впервые назначило советника по криптовалютам.
РБК6 июля в 12:00

На маршруты Магаданской области вышли новые почтовые автомашины

Генеральный директор Почты России Максим Акимов и губернатор Магаданской области Сергей Носов вручили ключи от новых почтовых автомашин водителям из Магадана, поселков Сокол, Усть-Омчуг, Талон и Армань.
Колыма-информ19:37

Министр транспорта назвал три версии крушения Ан-26 на Камчатке

Следите за развитием событий в трансляции: "Совещание Путина с правительством и встреча с Пашиняном – трансляция" Глава Минтранса отметила, что на данный момент образована и работает техническая комиссия по расследованию причин происшедшей аварии.
REGNUMвчера в 09:39