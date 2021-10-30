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Чубайс назвал энергетический кризис одним из первых проявлений глобального энергоперехода

Энергетический кризис в Европе и других государствах возник из-за глобального энергоперехода, заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Анатолий Чубайс.
URA.Ru
Энергетический кризис затронул не только Европу, но другие государства, и стал одним из проявлений глобального энергетического перехода.
Lenta.ru
Чубайс подчеркнул, что в Ливане, Китая, Бразилии и Индии также возникли проблемы в энергетической сфере, несмотря на отсутствие каких-либо ошибок.
Lenta.ru
По словам Чубайса, то, с чем столкнулись мир и мировая энергетика — одно из первых проявлений глобального энергоперехода.
РБК

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