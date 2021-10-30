Темпы инфляции в еврозоне достигли максимума с 2008 года

Напомним, потребительские цены в еврозоне в августе выросли в годовом выражении на 3%, в странах ЕС — на 3,2%. Тогда темпы инфляции в еврозоне выросли до максимума с ноября 2011 года.