Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мировое сообщество должно извлечь уроки из пандемии коронавируса и призвал готовиться к новой угрозе.
Вакцинированные от коронавируса могут заболеть, поскольку штамм «Дельта» обладает особым характером взаимодействия с организмом, заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Рак поджелудочной железы очень трудно обнаружить на ранних стадиях, но есть симптом, проявляющийся уже в начале болезни, заявили в американской онкологической клинике Coastal Cancer Center, пишет Express.