Энергетика
Lenta.ruЧубайс назвал факторы сохранения низких цен на нефть
Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс назвал технологический, экологический и эпидемиологический факторы, из-за которых цены на нефть останутся на низком уровне. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции «Иннопром», его слова приводит принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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Автоматически обработано 7209 источников, обновлено в 15:42, Ашберн
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной России по биатлону
В Союзе биатлонистов России (СБР) утвердили новый тренерский состав национальной сборной страны.
RT на русском 13:15
Общество
Опубликован проект нового порядка выдачи школьных аттестатов
Министерство просвещения опубликовало проекты нового порядка выдачи школьных аттестатов и золотых медалей в 2020 году.
Российская газета 13:33
Происшествия
В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны
РБК вчера в 14:36
Космос
Существование девятой планеты в Солнечной системе опровергнуто
Территория новостей вчера в 11:54
Футбол
Цорн: Предстоит разговор с Гулиевым
Цорн озвучил причины, по которым ему предстоит личный разговор с игроком.
Спорт день за днем 15:33
Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
Автоспорт
Всемирный совет ФИА утвердил новый регламент «Формулы-1» на 2021 год
Всемирный совет ФИА утвердил изменения регламента «Формулы-1», которые вступят в силу в 2021 году.
Sports.ru 15:00
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета 11:07
Шоу-бизнес
Антон Криворотов начал встречаться с победительницей «Холостяка»
Сразу после выхода последний серии шоу Криворотов и Пино провели прямой эфир и наконец-то объявили, что действительно встречаются и очень счастливы.
Uznayvse.ru 25 мая в 04:34
Здоровье
Утверждены рекомендации по кодированию причин смерти людей с COVID-19
Минздрав России утвердил методические рекомендации по кодированию и выбору основного состояния в статистике заболеваемости и первоначальной причины в статистике смертности, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 13:10
Футбол
В АПЛ зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом
В рамках третьего раунда тестирования футболистов и работников клубов АПЛ выявлены еще четыре случая заражения коронавирусом.
ProstoProSport 15:16
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
Футбол
Наставник сборной Франции высказался о Бундеслиге
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о матчах чемпионата Германии, передает talkSPORT.
Газета.Ru 15:36
Шоу-бизнес
Жена Щербакова осудила вдову Караченцова, жалующуюся на безденежье
На фото Борис Щербаков с супругой goodhouse.ru При этом актриса добавила, что ей стыдно и неловко слышать о том, что актеры жалуются на безденежье.
Версия.Инфо 10:37
Технологии
Майское обновление Windows 10 уже доступно всем пользователям
После долгих месяцев слухов, утечек, выпуска множества сборок для участников программы Windows Insider, майское обновление Windows 10, также известное как версия 2004, наконец-то доступно для всех желающих.
3DNews 14:47
Политика
Украина сорвала работу Контактной группы по Донбассу
Представители Киева под разными предлогами сорвали работу четырех подгрупп Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, которая проходила 26 мая.
Вести.Ru 15:32
Игры
Sony планирует представить PlayStation 5 уже 3 июня
Появилась новая информация о том, что компания Sony может провести цифровое мероприятие посвященное играм следующего поколения для PlayStation 5 уже на следующей неделе.
МИТ 14:02
Игры
Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads
Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk 10:38
Хоккей
В плей-офф Кубка Стэнли сыграет 31 российский хоккеист
В плей-офф сыграют 24 команды, имеющий наибольший процент побед на момент остановки регулярного чемпионата.
Sports.ru вчера в 17:39
Игры
Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla объяснит, как связаны старые и новые части франшизы
3DNews 13:11
Шоу-бизнес
У хоккеиста Александра Овечкина родился второй сын
В семье российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина родился сын, ребенка назвали Ильей.
РИА Новости 04:25
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Политика
МИД Украины заявил о намерении ликвидировать администрации ЛНР и ДНР
17 мая в Верховной раде заявили о намерении Зеленского менять стратегию в отношении Донбасса.
Известия 15:08
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Политика
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 09:20
Общество
Путин: ситуация с коронавирусом в стране стабилизируется
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Москве и России в целом планомерно стабилизируется.
Газета.Ru 09:19
Политика
Порошенко вызвали на допрос из-за прослушки его разговора с Байденом
Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о прослушке телефона украинского лидера с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
Lenta.ru 14:38
Экономика
Миллиардеры в России смогли стать богаче во время пандемии COVID-19
Москва, 26 мая 2020, 19:36 — REGNUM Количество российских долларовых миллиардеров возросло, а их совокупное состояние увеличилось на 62 миллиарда долларов за время пандемии COVID-19.
REGNUM вчера в 12:36