Энергетика
Lenta.ruЧубайс назвал факторы сохранения низких цен на нефть
Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс назвал технологический, экологический и эпидемиологический факторы, из-за которых цены на нефть останутся на низком уровне. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции «Иннопром», его слова приводит принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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Игры
Sony планирует представить PlayStation 5 уже 3 июня
Появилась новая информация о том, что компания Sony может провести цифровое мероприятие посвященное играм следующего поколения для PlayStation 5 уже на следующей неделе.
МИТ 14:02
Шоу-бизнес
Михаил Ефремов пожаловался на превращение артистов в дармоедов
Актер Михаил Ефремов в интервью порталу "Спорт-Экспресс" рассказал о том, как на артистах сказались ограничения из-за эпидемии коронавируса.
РИА Новости 14:13
Футбол
РПЛ рассматривает возможность доиграть сезон со зрителями
Как сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин, присутствие на стадионах зрителей станет возможным при благоприятной эпидемиологической обстановке.
Российская газета 12:29
Общество
С 1 июня в Москве разрешат непродовольственную торговлю
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 мэр Москвы Сергей Собянин предложил с 1 июня возобновить торговлю непродовольственными товарами и открыть часть сферы бытовых услуг.
Коммерсантъ 08:58
Общество
Рособрнадзор опубликовал новое расписание ЕГЭ-2020
«Таймырский телеграф» – Новый календарный план сформировали на межведомственном заседании по вопросам проведения ЕГЭ и приемной кампании в вузы в 2020 году.
Таймырский телеграф вчера в 02:04
Политика
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Верховный суд вернул экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву иск к президенту Владимиру Путину по части требования дополнительных социальных гарантий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 09:20
Шоу-бизнес
NILETTO показал поклонникам свою маму из Тюмени
Актуальные Новости 01:09
Политика
Украинский посол пожаловался на «пощечину» от Германии
Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал призывы немецких политиков снять санкции с России.
РИА Новости 04:51
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru вчера в 16:42
Футбол
Грузинский футболист забил мощный гол в Кубке Польши - видео
Полузащитник сборной Грузии по футболу и варшавской "Легии" Вако Гвилия забил в первом же матче после возобновления футбольного сезона в Польше.
Sputnik Грузия 06:36
Технологии
Майское обновление Windows 10 уже доступно всем пользователям
После долгих месяцев слухов, утечек, выпуска множества сборок для участников программы Windows Insider, майское обновление Windows 10, также известное как версия 2004, наконец-то доступно для всех желающих.
3DNews 14:47
Энергетика
Транзит российского газа через Польшу остановлен
Поставки по газопроводу "Ямал-Европа", проходящему через территорию Польшу, полностью остановлены.
Российская газета вчера в 07:05
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Космос
США после девятилетнего перерыва запустят пилотируемый корабль к МКС
Ракета-носитель Falcon-9 (англ. "Сокол-9") частично многоразового использования была разработана компанией SpaceX в 2005-2008 годах и предназначена для вывода на орбиту многоразового космического корабля Dragon, а также спутников различного назначения.
ТАСС вчера в 17:03
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
Авто
В производство новой Lada Niva выделят средства из бюджета
По сообщениям издания speedme.ru, иосударственный Фонд развития промышленности (ФРП) направит средства тольяттинской фирме "Рулевые системы" на реализацию крупного инвестпроекта — локализацию производства реечного рулевого механизма для автомобилей на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
SpeedMe 25 мая в 06:51
Технологии
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи
Оценена опасность зарядки смартфона на протяжении всей ночи: это может негативно отразиться на его работе.
Lenta.ru вчера в 23:05
Киберспорт
Из Metro Exodus убрали антипиратскую защиту Denuvo
Поддержка антипиратской защиты прекращена на всех сервисах, где есть игра, — в Steam, Epic Games Store и Xbox Game Pass.
CyberSport.ru 09:45
Политика
Порошенко вызвали на допрос из-за прослушки его разговора с Байденом
Бывшего президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по делу о прослушке телефона украинского лидера с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
Lenta.ru 14:38
Политика
Путин рассказал об официальном уровне безработицы в России
Официальная безработица в России составляет 1,9 млн человек. Об этом 27 мая заявил президент России Владимир Путин.
Известия 10:17
Политика
Меркель назвала один из приоритетов председательства в ЕС
Отношения Европейского союза с Китаем будут одним из приоритетов председательства Германии в Совете ЕС, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
РИА Новости 15:17
Происшествия
На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм
В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19
Экономика
Клиентам Сбербанка избрали меру подключения
Банк расширяет доступ к Системе быстрых платежей На этой неделе десяткам миллионов клиентов Сбербанка станут доступны переводы через Систему быстрых платежей ЦБ (СБП).
Коммерсантъ вчера в 14:26
Религия
На Урале критиковавшего самоизоляцию священника запретили в служении
Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает пресс-служба епархии.
RT на русском 02:15
Путешествия
Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу
Майя Ломидзе рассказала, когда россияне смогут выехать за границу. Россиянам озвучили сроки возобновления поездок за границу.
Piter.tv 03:35
Энергетика
Нефть выросла в цене после разговора Путина с саудовским кронпринцем
Отмечается, что нефтяные котировки замедлили падение после разговора президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом о ситуации на рынке нефти.
Взгляд.ру 12:51
Общество
Действия Take-Two Interactive намекнули на год релиза GTA 6
REGNUM вчера в 18:16
Кино
Фото Киану Ривза в образе Росомахи появилось в Сети
Концепт-арт, на котором голливудский актер Киану Ривз изображен в роли Росомахи, разместил в интернете пользователь Пабло Руиз.
Народные новости 05:04