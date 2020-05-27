Энергетика
Lenta.ruЧубайс назвал факторы сохранения низких цен на нефть
Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс назвал технологический, экологический и эпидемиологический факторы, из-за которых цены на нефть останутся на низком уровне. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции «Иннопром», его слова приводит принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Религия
Православные празднуют Вознесение Господне
Православные верующие в России и по всему миру в четверг, 28 мая, празднуют Вознесение Господне.
Известия вчера в 18:34
Футбол
Рами может покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты
Краснодар, 28 мая 2020, 09:24 — REGNUM Французский футболист Адиль Рами может покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты.
REGNUM 02:24
Общество
Академик РАН предупредил о вреде масок и перчаток
Москва, 28 мая 2020, 12:17 — REGNUM Ношение масок и перчаток, которое в настоящее время на фоне пандемии коронавирусной инфекции в обязательном порядке введено в целом ряде регионов России, может иметь и негативные последствия.
REGNUM 05:17
Хоккей
СКА обменял Каблукова и Карпова в «Амур»
RT на русском 05:02
Общество
Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до конца июня
Власти Новосибирской области, где, по официальным данным, зарегистрировано 2397 случаев заражения коронавирусной инфекцией, продлили режим самоизоляции в регионе до 30 июня.
ТАСС 02:01
Общество
Титов представил Путину доклад об условиях ведения бизнеса в России
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов представил президенту России Владимиру Путину доклад о результатах своей деятельности в 2019 году.
Коммерсантъ 04:45
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19
Транспорт
Рабочие пропуска автоматически продлятся до 14 июня в Москве
В столице из-за продления режима самоизоляции срок действия пропусков, оформленных для поездок на работу, продлится автоматически до 14 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО вчера в 14:10
Общество
В Москве разрешили прогулки по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю.
РИА Новости вчера в 13:38
Здоровье
Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в Ростове и Шахтах
Донская столица продолжает лидировать по новым случаям коронавируса, только за последние сутки в Ростове — плюс 57 инфицированных.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:50
Кино
Более 1 млн просмотров набрал в интернете фильм «Спутник»
Вышедший недавно в прокат новый российский фильм «Спутник» в интернете посмотрели более 1 миллиона человек Таким образом отечественная картина стала самым популярным российским релизом текущего года.
КМВ Новости 02:35
Общество
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Политика
Архангельская область и Ненецкий округ откладывают объединение
Референдум об объединении Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) в этом году не состоится.
Ведомости вчера в 17:12
Здоровье
На Среднем Урале выявили коронавирус ещё у 268 человек
Екатеринбург, 28 мая 2020, 10:49 — REGNUM В Свердловской области за сутки, по состоянию на 28 мая, подтвердили ещё 268 случаев выявления коронавируса за минувшие сутки.
REGNUM 03:49
Экономика
Правительство планирует продлить региональные допвыплаты для безработных ещё на два месяца
Власти планируют ещё на два месяца продлить региональную допвыплату для безработных.
Калининград.Ru 04:45
Общество
В Москве к работе с неинфекционными больными вернут пять стационаров
Пять столичных больниц, ранее перепрофилированных для приема пациентов с коронавирусом, на следующей неделе вернутся к стандартному режиму работы для приема неинфекционных больных.
РБК 02:23
Космос
США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска
Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
Политика
Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу
Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
Общество
Главу Россельхознадзора обвинили в вымогательстве
Главу Россельхознадзора Сергея Данкверта обвиняют в вымогательствах. Польский бизнесмен заявил на него в полицию.
URA.Ru 04:23
Общество
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru вчера в 17:40
Футбол
Депутат КПРФ Плетнёва потребовала запретить рестарт чемпионата России
Напомним, сезон в чемпионате России был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса.
Vprognoze.ru вчера в 22:26
Здоровье
В Читу для борьбы с коронавирусом прилетели московские врачи
REGNUM вчера в 23:52
Здоровье
Минздрав разъяснил, кто попадает в статистику по COVID-19 в России
В правилах сказано, что в случае выявления коронавируса при отсутствии жалоб, объективной и дополнительной информации "данное состояние следует расценивать как носительство вируса и кодировать рубрикой Z22.8".
РИА Новости вчера в 15:54
Экономика
Минфин перечислил регионам 100 миллиардов рублей
Минфин перечислил 100 миллиардов руб. регионам для их поддержки из-за падения доходов во время карантина, следует из сообщения министерства.
Вести.Ru 04:56
Общество
В России за сутки выявили 8371 случай заражения коронавирусом
Новые случаи заражения подтверждены во всех регионах РФ. За сутки умерли 174 человека, выздоровели около 8,8 тыс. человек.
REGNUM 03:46
Происшествия
Медики оставили перенесшего COVID-19 россиянина соседям и соврали о его болезни
Сотрудники скорой помощи в Казани привезли домой пожилого пациента после выписки из больницы, оставили его у соседей и соврали, что тот был госпитализирован не из-за COVID-19.
Lenta.ru 04:57
Спорт
Epic Games Store бесплатно раздаст Borderlands: The Handsome Collection
Администрация страницы написала, что с 28 мая по 4 июня 2020 года пользователи Epic Games Store смогут бесплатно получить пакет Borderlands: The Handsome Collection, в который входят такие игры, как Borderlands 2 и Borderlands: Pre-Sequel.
REGNUM вчера в 22:52
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 08:38