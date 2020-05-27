Энергетика
Lenta.ruЧубайс назвал факторы сохранения низких цен на нефть
Глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс назвал технологический, экологический и эпидемиологический факторы, из-за которых цены на нефть останутся на низком уровне. Об этом он заявил в ходе онлайн-конференции «Иннопром», его слова приводит принадлежащий Григорию Березкину РБК.
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Общество
Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
РБК 13:27
Политика
В МИД Украины отреагировали на слова Шрёдера о «карлике»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шрёдер заявил, что его высказывания об антироссийских санкциях критикует «какой-то карлик с Украины», имея в виду украинского посла в Германии.
REGNUM 08:04
Происшествия
Прокуратура нашла нарушения на складе сети «Красное и белое»
Екатеринбург, 26 мая 2020, 12:18 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура нашла нарушения на складе сети алкомаркетов «Красное и белое».
REGNUM вчера в 05:18
Космос
Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon отложили
Первый с 2011 года запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX, который должен был состояться 27 мая в 23:33 мск, отложили из-за погодных условий.
Известия 16:20
Политика
В Кремле прокомментировали иск Игнатьева к Путину
Москва, 27 мая 2020, 14:59 — REGNUM В администрации президента РФ знают об иске бывшего губернатора Чувашии Михаила Игнатьева, который пытается оспорить указ главы государства о его досрочной отставке с занимаемой должности, однако этот вопрос не является главным для Кремля.
REGNUM 07:59
Армия и оружие
СБУ похитила сдавшегося Киеву жителя Донбасса
Украинские спецслужбы упекли за решетку сдавшегося по программе «Тебя ждут дома» жителя Донбасса.
Аргументы недели 12:51
Политика
Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая
Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ вчера в 08:01
Футбол
ФК «Ростов» бросил вызов звезде футбола Криштиану Роналду
КП - Ростов-на-Дону 08:38
Армия и оружие
Украина потребовала от России остановить насилие на Донбассе
Представительство Украины в ООН обратилось к России с призывом прекратить насилие на Донбассе.
Discover24 12:40
Космос
Астрономы нашли недостающую материю Вселенной
РИА Новости 11:00
Армия и оружие
Минобороны назвало причастных к подрыву турецкой колонны в Сирии
Военный патруль Турции подорвался в Идлибе на самодельном взрывном устройстве, установленном боевиками группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в РФ), сообщил 27 мая на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев.
Известия 15:41
Политика
Порошенко вызвали на допрос в ГБР по делу о прослушке
Государственное бюро расследований Украины вызвало на допрос экс-президента Петра Порошенко по делу о прослушке его разговора с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
RT на русском 14:31
Экономика
В России задумались о страховании граждан от безработицы
В России задумались о страховании граждан от безработицы. Эту идею поддержало Министерство труда и социальной защиты, пишут «Известия».
Lenta.ru 08:38
Экономика
Российские банки увеличили продажи золота на фоне пандемии
Пандемия коронавируса, вызвавшая проблемы с экспортом товаров, не остановила продажу золота российскими банками.
РБК 17:00
Энергетика
Поставки российского газа через Польшу прекратились
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщал, что, несмотря на истечение действующего транзитного контракта с Польшей, поставки газа через страну так или иначе будут продолжаться.
Коммерсантъ вчера в 05:33
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 17:00
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ 13:50
Общество
Губернатор Ростовской области может ввести частичный карантин
Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что в регионе могут ввести режим карантина, если эпидемиологическая обстановка в районах области будет ухудшаться.
Бизнес-газета 12:48
Футбол
«Хоффенхайм» обыграл «Кельн», «Шальке» уступил «Фортуне»
«Хоффенхайм» одержал победу над «Кельном» в домашнем матче 28-го тура чемпионата Германии.
Матч ТВ 16:25
Армия и оружие
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Как заявила пресс-служба Шестого флота ВМС США, накануне два российских истребителя Су-35 "небезопасно" перехватили американский самолет-разведчик Poseidon P-8A над Средиземным морем.
РИА Новости 06:38
Армия и оружие
Армия Хафтара захватила населенный пункт под Триполи
Источник сообщил, что после ряда боестолкновений с войсками Правительства национального согласия Ливийская национальная армия заняла расположенный в 50 километрах к юго-западу от столицы населенный пункт Эль-Хира.
Военное дело 06:46
Общество
Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
Вести.Ru 04:32
Общество
Пособие на детей получат все безработные России
Ранее Владимир Путин сообщил о том, что безработные, потерявшие работу из-за коронавируса, будут получать максимальный размер пособия по безработице до 1 октября.
Pravda.Ru 11:54
Футбол
Чемпион мира хочет покинуть «Сочи» из-за невыплаты зарплаты
Жюль Планка, адвокат защитника "Сочи" Адиля Рами, заявил, что француз планирует покинуть российский клуб.
Газета.Ru 17:09
Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости вчера в 10:05
Политика
МИД заявил о беспокойстве из-за биолаборатории США в Грузии
Россия обеспокоена деятельностью построенного Пентагоном исследовательского центра общественного здравоохранения им. Лугара в Грузии, поскольку Вашингтон не объясняет, чем он занимается в непосредственной близости от российских границ.
РБК вчера в 16:25
Общество
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для детских лагерей
Детские лагеря смогут открыться не ранее чем на третьем этапе снятия ограничений по коронавирусу, следует из рекомендаций (.pdf) Роспотребнадзора.
Коммерсантъ 13:06
Общество
В Петербурге названы кладбища для захоронений погибших от коронавируса
«Если понятно по документам, что смерть наступила не от коронавируса, то человек может быть похоронен на любом кладбище Петербурга, открытом для захоронения», — объяснил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
АБН 25 мая в 05:05