Главной проблемой экономических реформ 1990-х годов стало отсутствие платежей. С соответствующим заявлением выступил в среду, 15 января, на Гайдаровском форуме глава "Роснано" Анатолий Чубайс.

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Космос В центре Млечного пути обнаружены неизвестные объекты Астрономы открыли сразу шесть объектов неизвестной природы, которые расположены в центре Млечного пути вблизи сверхмассивной черной дыры.

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