Экономика

Вести.RuВести.RuЧубайс назвал главную проблему экономической реформы 90-х

Главной проблемой экономических реформ 1990-х годов стало отсутствие платежей. С соответствующим заявлением выступил в среду, 15 января, на Гайдаровском форуме глава "Роснано" Анатолий Чубайс.
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Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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