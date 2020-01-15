Экономика
Вести.RuЧубайс назвал главную проблему экономической реформы 90-х
Главной проблемой экономических реформ 1990-х годов стало отсутствие платежей. С соответствующим заявлением выступил в среду, 15 января, на Гайдаровском форуме глава "Роснано" Анатолий Чубайс.
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Политика
Владимир Путин призвал провести референдум о поправках в Конституцию
Владимир Путин призвал провести в России референдум по пакету предложенных им поправок в Конституцию России.
Политика
Путин анонсировал проект «Доступный интернет»
Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Кино
Актер из сериалов «Горец» и «Друзья» Стэн Кирш покончил с собой
Американский актер Стэн Кирш, популярность которому принесли съемки в сериале "Горец" (1992-1998), обнаружен мертвым у себя дома в Лос-Анджелесе, сообщает интернет-ресурс TMZ.
Политика
Володин рассказал о встрече с Мишустиным перед его утверждением
На внеочередном заседании Совета Думы в среду с участием кандидата в премьеры РФ Михаила Мишустина депутаты не затрагивали тему состава нового правительства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Наука
Синдром эмоционального выгорания связали с нерегулярным сердцебиением
Американские специалисты выяснили, что синдром эмоционального выгорания связан с нерегулярным сердцебиением.
Авто
Changan в 2019 году увеличил свои продажи в России на 86%
Космос
В центре Млечного пути обнаружены неизвестные объекты
Астрономы открыли сразу шесть объектов неизвестной природы, которые расположены в центре Млечного пути вблизи сверхмассивной черной дыры.
Хоккей
Овечкин подпишет новый контракт с «Вашингтоном»
Информацию о подписании нового контракта между Овечкиным и «Вашингтоном» подтвердил Никлас Бэкстрём, который ранее сам поставил подпись под новым договором.
Политика
Появилось видео реакции министров на отставку правительства
Реакция российских министров на объявление об отставке правительства попала на видео.
Авто
Volvo рассказала о новинках для российского рынка
Компания Volvo в 2020 г. начнет продажи в России ряда новых автомобилей.
Политика
Американские СМИ оценили предложенные Путиным поправки в Конституцию
В газете The New York Times отметили, что в своем выступлении Путин охарактеризовал предлагаемые изменения в Конституции как попытку укрепить демократию, добавив, что эти поправки стали первыми крупными изменениями в российской политической системе с 1993 года, передает ТАСС.
Армия и оружие
Минобороны опровергло конфликт между военными России и США в Сирии
Министерство обороны России опровергло информацию о том, что американские военные препятствовали российскому патрулированию в сирийской провинции Хасеке.
Футбол
Гендиректор ФК «Локомотив» назвал сроки начала реконструкции «РЖД-Арены»
Кикнадзе отметил, что принципиальное решение о реконструкции стадиона принято на уровне совета директоров «Российский железных дорог» (РЖД).
Политика
Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа
Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования.
Футбол
Василий Березуцкий: в Голландии не особо любят Россию и США
Экс-защитник ЦСКА Василий Березуцкий поведал, как в Нидерландах относятся к России и США.
Футбол
Соболев согласовал контракт с ЦСКА
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Общество
Авербух ответил на обвинения Рудковской
Напомним, что обвинения в сторону Авербуха выдвинула продюсер певца Яна Рудковская.
Баскетбол
«Зенит» обыграл «Басконию» в Евролиге
Общество
Более 70% жителей РФ не верят, что проживут на пенсию
Комфортную жизнь в старости собственные накопления не обеспечат — так считают более 70% российских граждан старше 50 лет.
Экономика
ЦБ рассказал о выплатах по новой добровольной пенсионной схеме
По новой пенсионной схеме — гарантированном пенсионном плане (ГПП) — человек сможет выбрать из двух вариантов: сразу получить все накопленные средства, заплатив налог на доход, либо получить пожизненный пенсионный план, рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов в интервью «Российской газете».
Общество
Путин начал послание Федеральному собранию с вопросов демографии
В среду, 15 января, президент России Владимир Путин начал послание Федеральному собранию с вопросов демографии.
Авто
Ford продемонстрировал возможности нового Bronco
Компания Ford решила продемонстрировать возможности своего внедорожника Bronco новой шестой генерации.
Политика
Кассетный скандал на Украине: Гончарук заявил о «примитивизме» Зеленского
На Украине набирает обороты новый «кассетный скандал» — сегодня, 15 января, в интернете была опубликована запись разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука с замглавы НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, передает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Владимир Путин огласил послание Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин огласил свое ежегодное послание Федеральному Собранию.
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