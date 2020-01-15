Экономика

Вести.RuВести.RuЧубайс назвал главную проблему экономической реформы 90-х

Главной проблемой экономических реформ 1990-х годов стало отсутствие платежей. С соответствующим заявлением выступил в среду, 15 января, на Гайдаровском форуме глава "Роснано" Анатолий Чубайс.
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Чубайс назвал неплатежи главной проблемой российской экономики 90-ых

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Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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