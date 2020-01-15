Экономика
Вести.RuЧубайс назвал главную проблему экономической реформы 90-х
Главной проблемой экономических реформ 1990-х годов стало отсутствие платежей. С соответствующим заявлением выступил в среду, 15 января, на Гайдаровском форуме глава "Роснано" Анатолий Чубайс.
Читать в источнике
Оценить386
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 15:22, Ашберн
Политика
Мутко объяснил отставку правительства
Вице-премьер Виталий Мутко прокомментировал решение премьер-министра Дмитрия Медведева об отставке правительства, передает корреспондент РБК.
Политика
Путин предложил поправки в Конституцию России
Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию предложил поправки в Конституцию.
Авто
Представлен новый внедорожник GMC Yukon
Компания GMC представила новый внедорожник Yukon, который получит сразу три версии.
Общество
После рекордного наводнения в Венеции почти пересохли каналы
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Политика
Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни
Происшествия
Избит российский телеоператор, рассказавший о цензуре в СМИ
В Москве двое неизвестных избили бывшего телеоператора ВГТРК Леонида Кривенкова, который ранее дал несколько интервью зарубежным изданиям.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Политика
Маргарита Симоньян предсказала назначение Мишустина на пост премьера
Главный редактор RT Маргарита Симоньян предрекла назначение Михаила Мишустина на должность главы правительства.
Общество
Авербух ответил на обвинения Рудковской
Напомним, что обвинения в сторону Авербуха выдвинула продюсер певца Яна Рудковская.
Футбол
Украинский вратарь «Реала» Лунин перешёл в «Овьедо»
Мадридский «Реал» объявил о переходе украинского вратаря Андрея Лунина в футбольный клуб «Овьедо» из одноимённого испанского города.
Общество
Силуанов и Кудрин оценили расходы на реализацию предложений Путина
Для реализации предложений, прозвучавших в послании президента Федеральному собранию, потребуется вложить 400–500 млрд руб. в год.
Авто
Перечислены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Политика
Кассетный скандал на Украине: Гончарук заявил о «примитивизме» Зеленского
На Украине набирает обороты новый «кассетный скандал» — сегодня, 15 января, в интернете была опубликована запись разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука с замглавы НБУ Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой, передает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Палата представителей передала в сенат дело об импичменте Трампа
Палата представителей конгресса США проголосовала за передачу в сенат двух статей импичмента президента Дональда Трампа, свидетельствуют результаты голосования.
Музыка
Уитни Хьюстон посмертно включат в Зал славы рок-н-ролла
Американская певица Уитни Хьюстон (1963–2012) и рэпер The Notorious B.I.G. (1972–1997) будут посмертно включены в Зал славы рок-н-ролла в Кливленде, США.
Энергетика
Беларусь направила запрос Казахстану на поставку нефти
Глава казахстанского Минэнерго Нурлан Ногаев заявил, что Беларусь направила Казахстану запрос на поставку нефти.
Политика
Американские СМИ оценили предложенные Путиным поправки в Конституцию
В газете The New York Times отметили, что в своем выступлении Путин охарактеризовал предлагаемые изменения в Конституции как попытку укрепить демократию, добавив, что эти поправки стали первыми крупными изменениями в российской политической системе с 1993 года, передает ТАСС.
Энергетика
На Украине задумали «порезать» газотранспортную систему на металлолом
Газотранспортную систему (ГТС) Украины придется «порезать» на металлолом, поскольку страна не нуждается в таком объеме мощностей, которые есть сейчас.
Общество
Путин начал послание к Федеральному Собранию с вопроса демографии
В 2019 году число рождений на 1 женщину составило 0,5. Для нашей страны это мало.
Армия и оружие
В Индии заявили об отсталости двигателей Су-57
Армия и оружие
Handelsblatt назвала проект российского авианосца ошеломительным
На авианосце, предположительно, смогут установить такое «новое сверхзвуковое чудо-оружие», как ракеты «Кинжал» и «Циркон».
Происшествия
На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда
Интернет
Microsoft выпускает браузер Edge на основе Chromium
Согласно сообщению компании Microsoft в официальном блоге, обновленный браузер Edge поддерживает расширения Chrome, профили пользователей и ускоряет просмотр веб-страниц.
Авто
АвтоВАЗ запустил продажи обновленной Lada 4x4
Цены на автомобиль начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Политика
Путин призвал дать Совету Федерации больше полномочий
Президент Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию предложил, чтобы назначение руководителей всех силовых ведомств проходило по итогам консультаций с Советом Федерации.