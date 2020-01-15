Экономика

Газета.RuГазета.RuЧубайс счел неплатежи главной проблемой экономики 1990-х

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что главной проблемой экономических реформ 1990-х годов было отсутствие платежей. Об этом он сказал на Гайдаровском форуме, передает корреспондент "Газеты.Ru". По его словам, никто не предвидел такое явление, как "неплатежи".
Читать в источнике
Комментировать488

Подробнее о событии

Все могло быть иначе: Егор Гайдар и история российских реформ

Forbesвчера в 13:23

Чубайс назвал неплатежи главной проблемой российской экономики 90-ых

Известиявчера в 11:27

Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х

Lenta.ruвчера в 07:08

Чубайс назвал главный сюрприз для реформаторов экономики 1990-х годов

РБКвчера в 10:07

Чубайс обозначил главную проблему экономических реформ 90-х

Телеканал 360°вчера в 09:56

Чубайс счел неплатежи главной проблемой экономики 1990-х

Газета.Ruвчера в 07:57

Чубайс назвал главную проблему российской экономики 1990-х годов

РИА Новостивчера в 10:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 05:00, Ашберн
Политика

Forbes: Путин отправил Медведева в отставку из-за провала нацпроектов

Федеральный чиновник рассказал Forbes, что решение об отставке Медведева принял сам президент.
Новые Известия 03:12
Политика

Кудрин ожидает реализации реформ после смены правительства

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что смена премьер-министра и состава правительства даёт надежду на проведение целого ряда реформ.
News.ru 04:27
Происшествия

В Новосибирской области завели дело после пропажи 10-летней девочки

РИА Новости 04:03
Политика

Кандидат на пост премьера Мишустин прибыл в Госдуму

Кандидат на должность премьер-министра России Михаил Мишустин прибыл в Государственную думу.
Газета.Ru 00:43
Общество

Школьники России получат бесплатное питание

Ранее сообщалось, что Госдума нашей страны готовит законопроект, который вернет в школу бесплатное питание.
U74.Ru вчера в 06:32
Политика

Мишустин попал в базу украинского «Миротворца»

Руководитель Федеральной налоговой службы РФ, кандидат на пост председателя правительства Михаил Мишустин включён в базу скандально-известного украинского сайта «Миротворец».
Национальная служба новостей 04:02
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Лавров оценил идею приоритета Конституции над международным правом

На выступлении в филиале МГИМО в Ташкенте Лаврова спросили о предложении включить в Конституцию норму о приоритете основного закона России над нормами международного права.
Взгляд.ру 04:53
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Политика

США и Китай подписали первую часть торгового соглашения

Напомним, накануне подписания временного торгового соглашения США и Китая стали известны основные его параметры, а именно возврат тарифов к состоянию на конец 2017 года, снижение КНР барьеров для внешней торговли с США, переговоры по постоянному торговому договору раз в полгода, а также увеличение американского импорта.
Коммерсантъ вчера в 13:06
Политика

Путин встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин в четверг проведет первую встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.
ТАСС вчера в 16:20
Авто

Представлен новый внедорожник GMC Yukon

К лету 2020 года на рынке США поступит в продажу новый внедорожник GMC Yukon.
Rusargument вчера в 03:36
Космос

«Роскосмос» потратит 8 млрд рублей на «лунный» корабль «Орел»

Известия 12 января в 23:56
Происшествия

В Челябинске автомобиль упал с моста в реку

Автомобиль Daewoo Nexia ночью в четверг упал в реку с моста в Челябинске, в результате ДТП пострадали три человека, в том числе девушки 15 и 16 лет, сообщила пресс-служба УГИБДД ГУМВД России по региону.
РИА Новости 02:27
Политика

Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского

Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
News.ru 03:47
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах передают, что мужчина, открывший стрельбу, - подсудимый по этому же делу.
Газета.Ru 01:48
Экономика

Московская биржа ждет в этом году до 30 IPO

Вице-президент банка «Открытие» Евгений Ананьев ждет в этом году до 10–15 IPO компаний первого-второго эшелона – «если позитивные условия на рынке сохранятся».
Ведомости вчера в 16:53
Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
NewInform вчера в 13:07
Футбол

Джикия покинул тренировку «Спартака» из-за отравления

Матч ТВ 02:56
Армия и оружие

США возобновили совместные операции с Ираком против ИГ

Совместные операции США и Ирака против террористической организации «Исламское государство» возобновлены, сообщают высокопоставленные американские военные.
Взгляд.ру вчера в 19:56
Происшествия

В Кабо-Верде умер задержанный мурманский моряк

Невские Новости 03:30
Происшествия

В Ленобласти ребенок впал в кому после тренировки в бассейне

Врачи Всеволожской больницы борются за жизнь семилетнего мальчика, который утонул в бассейне во время групповой тренировки.
Российская газета 04:54
Здоровье

Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят

В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
Липецкое время 13 января в 09:42
Происшествия

Юрия Гагарина из «Роскосмоса» обокрали в Москве

В Москве обокрали 45-летнего Юрия Гагарина — сотрудника «Роскосмоса». Об этом в четверг, 16 января, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 04:30
Политика

Глава «Слуги народа» нашел «русский след» в скандале с Гончаруком

Скандал с «пленками Гончарука» могли заказать «внешние враги» Украины, считает председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко.
Украина.ру 04:48
Политика

Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине

Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп был в курсе его деятельности на Украине по делу сына Байдена, утверждает, что президент преследовал личные политические интересы, а не борьбу с коррупцией, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.
РИА Новости вчера в 22:31
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Общество

Гуф вызвал на бой призера Олимпиады по дзюдо Носова в прямом эфире

Российский рэпер Гуф, чье настоящее имя - Алексей Долматов, высказался об экс-депутате Госдумы России Дмитрии Носове, который также обладает бронзой Олимпийских игр - 2004 по дзюдо.
Газета.Ru вчера в 13:15
Хоккей

Овечкин хочет всегда жить в Вашингтоне

News.ru 03:37
Армия и оружие

В Сирии российский вертолёт отогнал курдов от патруля

News.ru 14 января в 13:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное