Экономика
Lenta.ruЧубайс назвал главную проблему экономики 1990-х
Неплатежи стали главным сюрпризом и главной проблемой экономических реформ 1990-х в России. Такое заявление сделал глава «Роснано» Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме в РАНХиГС. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
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Политика
Госсовет поменяет свой статус. Мутко объяснил, как
Государственный совет станет частью структуры исполнительной власти, заявил и.о. заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко 15 января на Гайдаровском форуме.
Политика
Назначение прокуроров регионов может измениться в России
Назначение прокуроров регионов может измениться в России.
Биатлон
Биатлонистка Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф стала победительницей в спринтерской гонке на стартовавшем в немецком Рупольдинге этапе Кубка мира.
Общество
Путин объявил о введении материнского капитала при рождении первенца
Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию объявил о введении материнского капитала при рождении первого ребёнка, а также о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.
Политика
Зюганов назвал Кудрина худшим кандидатом на пост премьера
Напомним, что сразу по окончании оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство в полном составе уходит в отставку.
Кино
Комедия «Холоп» вновь возглавила кинопрокат в выходные
Политика
В «Нафтогазе» рассказали о впечатлениях от встречи с Путиным
На переговорах по газу президент России Владимир Путин продемонстрировал глубокую осведомленность в деталях, рассказал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном
Шоу-бизнес
Мать Пелагеи прокомментировала развод певицы с Иваном Телегиным
Позднее развод с артисткой прокомментировал и Иван Телегин.
Общество
В Петербурге побит 45-летний температурный рекорд
Погода в Санкт-Петербурге побила температурный рекорд, установленный в 1975 году.
Армия и оружие
Эксперт оценил угрозы Помпео «сдержать Россию» по примеру Ирана
Накануне агентство Reuters передало заявление госсекретаря США Майка Помпео: иранский генерал Касем Сулеймани был убит в рамках «более широкой стратегии сдерживания» противников Соединенных Штатов.
Происшествия
В Петербурге водитель пострадал при возгорании автомобиля
Водитель получил ожоги при возгорании автомобиля в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Политика
Министр спорта Колобков ушел в отставку вместе с правительством
Министр спорта России Павел Колобков ушел в отставку вместе с правительством страны.
Происшествия
Под Мурманском задержан доверивший ампутацию студентам хирург
Хирург из Мурманской области, доверивший проведение ампутации конечности студентам-практикантам, не имеющим право самостоятельно оперировать, задержан.
Политика
Путин поручил создать авиакомпанию на Дальнем Востоке
Глава государства Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву доложить до 31 января об идеях по созданию авиакомпании с отечественными самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе, а также в труднодоступных районах.
Армия и оружие
Глава Минобороны ФРГ прибыла в Ирак с необъявленным визитом
Глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр прибыла в Ирак для встречи с немецкими военнослужащими и представителями иракских вооруженных сил.
Политика
Европейские военные теперь в опасности — президент Ирана сделал жёсткое заявление
Президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани предупредил Европу о том, что её военные на Ближнем Востоке «могут оказаться в опасности».
Экономика
Отставка правительства ослабила рубль
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил об отставке правительства в полном составе после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Единоборства
Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест
Политика
Зеленский рассказал о работе над новыми списками для обмена пленными
На Украине идет работа по формированию новых списков для обмена пленными, сообщил президент страны Владимир Зеленский канцлеру Германии Ангеле Меркель в телефонном разговоре.
Происшествия
В Уфе три человека пострадали при взрыве газа в доме
28 жителей дома самостоятельно покинули здание. МЧС сообщает о трех пострадавших. Сейчас спасатели ведут разбор конструкций.
Футбол
В команду года УЕФА вошли пять футболистов «Ливерпуля»
Наибольшее представительство в команде года имеет «Ливерпуль» (пять футболистов).
Политика
Эксперт полагает, что кабмин могут возглавить Кудрин или Собянин
Шансы возглавить правительство России есть у главы Счетной палаты Алексея Кудрина и мэра Москвы Сергея Собянина, значительное обновление ожидает социально-экономический блок кабинета министров, считает доктор политических наук, эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов.
Политика
В Симферополе появится улица имени Александра Захарченко
Одной из улиц крымской столицы присвоят имя первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.
Космос
В австралийском метеорите найдена пылинка возрастом 7 млрд лет
«Пассажирка» знаменитого метеорита Мерчинсон оказалась старше нашей солнечной системы Как сообщает ToDay News Ufa, ученые определили возраст пылинки, взятой с метеорита.
Хоккей
Дзюбу удивили люди, смотревшие финал Россия — Канада по «Матч ТВ»
Прямую трансляцию финала показывал Первый канал, а «Матч ТВ» решил показать повтор финала 2011 года, когда в финальном матче турнира также встречались россияне и канадцы.
Футбол
Соболев согласовал контракт с ЦСКА
Политика
США и Китай пока не договорились о дальнейшем сокращении пошлин
США и Китай пока не достигли соглашения о дальнейшем сокращении пошлин, заявили глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель Роберт Лайтхайзер.
Политика
«Драматические заявления»: что западные СМИ пишут о послании Путина
В своем послании Путин отметил, что Конституция должна также конкретизировать полномочия Госсовета, состоящего из губернаторов регионов и высших федеральных чиновников.
Политика
В США появились «новые доказательства» по делу об импичменте Трампу
«Новые доказательства» в деле об импичменте действующему президенту США Дональду Трампу переданы в Комитет по разведке в американской палате представителей.