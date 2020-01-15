Неплатежи стали главным сюрпризом и главной проблемой экономических реформ 1990-х в России. Такое заявление сделал глава «Роснано» Анатолий Чубайс на Гайдаровском форуме в РАНХиГС. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Политика Госсовет поменяет свой статус. Мутко объяснил, как Государственный совет станет частью структуры исполнительной власти, заявил и.о. заместителя председателя правительства РФ Виталий Мутко 15 января на Гайдаровском форуме.

Общество Путин объявил о введении материнского капитала при рождении первенца Президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания к Федеральному собранию объявил о введении материнского капитала при рождении первого ребёнка, а также о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2026 года.

Политика Зюганов назвал Кудрина худшим кандидатом на пост премьера Напомним, что сразу по окончании оглашения послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию, премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что российское правительство в полном составе уходит в отставку.

Политика Путин поручил создать авиакомпанию на Дальнем Востоке Глава государства Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву доложить до 31 января об идеях по созданию авиакомпании с отечественными самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе, а также в труднодоступных районах.

Экономика Отставка правительства ослабила рубль Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил об отставке правительства в полном составе после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Политика Зеленский рассказал о работе над новыми списками для обмена пленными На Украине идет работа по формированию новых списков для обмена пленными, сообщил президент страны Владимир Зеленский канцлеру Германии Ангеле Меркель в телефонном разговоре.

Политика Эксперт полагает, что кабмин могут возглавить Кудрин или Собянин Шансы возглавить правительство России есть у главы Счетной палаты Алексея Кудрина и мэра Москвы Сергея Собянина, значительное обновление ожидает социально-экономический блок кабинета министров, считает доктор политических наук, эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Слатинов.

Политика В Симферополе появится улица имени Александра Захарченко Одной из улиц крымской столицы присвоят имя первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко.