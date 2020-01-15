Главной проблемой экономических реформ в 1990-х годах стали неплатежи, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс. По его словам, их объем к 1996 году достиг 45 процентов ВВП. Для реформаторов эта проблема оказалась настоящим сюрпризом, отметил Чубайс.

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Игры Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.