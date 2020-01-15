Экономика
РИА НовостиЧубайс назвал главную проблему российской экономики 1990-х годов
Главной проблемой экономических реформ в 1990-х годах стали неплатежи, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс. По его словам, их объем к 1996 году достиг 45 процентов ВВП. Для реформаторов эта проблема оказалась настоящим сюрпризом, отметил Чубайс.
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Политика
Польский сейм вопреки историческим фактам возложил всю вину на СССР
Польские депутаты приняли резолюцию о равной ответственности нацистской Германии и сталинского Советского Союза в развязывании Второй мировой войны, текст документа 9 января размещен на сайте сейма Республики Польша.
Политика
Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера
Владимир Путин предложил назначить премьер-министром главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
Путин пообещал продлить программу маткапитала до конца 2026 года
Программа материнского капитала будет продлена в России до конца 2026 года, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Происшествия
В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину
Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
Политика
В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным
Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Политика
Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.
Политика
Дмитрий Медведев останется председателем партии «Единая Россия»
"Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии", - сказал один из осведомленных собеседников агентству РИА "Новости".
Политика
В Госдуме отреагировали на известие об отставке правительства
Отставка российского правительства не повлияет на реализацию предложений, озвученных главой государства Владимиром Путиным в своем послании Федеральному собранию.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Происшествия
В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку
Почти три десятка детей и взрослых обратились за медицинской помощью после того, как самолёт сбросил авиатопливо над детской площадкой при начальной школе в Лос-Анджелесе (США), сообщили 14 января в пожарной службе города.
Хоккей
Стали известны капитаны команд на Матч звезд КХЛ
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду
Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Политика
«Ростелеком» поддержал идею Путина о бесплатном доступе к важным сайтам
Инциативу президента России Владимира Путина по предоставлению бесплатного доступа к социально важным интернет-порталам поддержал крупнейший российский провайдер «Ростелеком», сообщает 15 января РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Общество
Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Экономика
Отставка правительства ослабила рубль
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил об отставке правительства в полном составе после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Общество
Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы
Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
Политика
Путин поручил наладить ввоз незарегистрированных в РФ лекарств
Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров в кратчайшие сроки наладить поставки незарегистрированных в РФ жизненно важных импортных лекарств.
Автоспорт
Каргинов выиграл девятый этап «Дакара»
Российский гонщик Андрей Каргинов, выступающий за команду «КАМАЗ-мастер», выиграл девятый этап «Дакара-2020».
Общество
«Конкорд» отреагировал на идею Путина о бесплатном школьном питании
Предложение организовать бесплатное питание для учеников начальных классов во всех школах выдвинул в ходе послания к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.
Политика
Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
Общество
Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы
Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Наука
Эмоции оказались ключом к вовлечению школьников в учебу
Сотрудники НИУ ВШЭ совместно с зарубежными коллегами протестировали шкалу вовлеченности в учебный процесс на российских школьниках.
Происшествия
В Мурманске задержан хирург, доверивший студентам ампутацию ноги
Хирург сам должен был проводить операцию. Но он не стал этого делать, а привлек студентов, находившихся в больнице на практике.
Политика
Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы
Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Экономика
Путин пообещал России рост ВВП выше мирового
Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году.
Игры
Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры
Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.
Шоу-бизнес
Украинская певица отказалась от «интима» с Януковичем
Украинская певица Ольга Полякова заявила, что один из министров времён президентства Виктора Януковича привозил её на дачу к бывшему главе государства для интимных отношений.