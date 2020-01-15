Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЧубайс назвал главную проблему российской экономики 1990-х годов

Главной проблемой экономических реформ в 1990-х годах стали неплатежи, заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс. По его словам, их объем к 1996 году достиг 45 процентов ВВП. Для реформаторов эта проблема оказалась настоящим сюрпризом, отметил Чубайс.
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Чубайс счел неплатежи главной проблемой экономики 1990-х

Газета.Ru07:57

Чубайс назвал главную проблему российской экономики 1990-х годов

РИА Новости10:32

Чубайс назвал главный сюрприз для реформаторов экономики 1990-х годов

РБК10:07

Чубайс обозначил главную проблему экономических реформ 90-х

Телеканал 360°09:56

Чубайс назвал неплатежи главной проблемой российской экономики 90-ых

Известия11:27

Чубайс назвал главную проблему российской экономики 1990-х

News.ru07:53

Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х

Lenta.ru07:08
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Польский сейм вопреки историческим фактам возложил всю вину на СССР

Польские депутаты приняли резолюцию о равной ответственности нацистской Германии и сталинского Советского Союза в развязывании Второй мировой войны, текст документа 9 января размещен на сайте сейма Республики Польша.
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Путин предложил главе ФНС Михаилу Мишустину пост премьера

Владимир Путин предложил назначить премьер-министром главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, сообщает пресс-служба Кремля.
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Путин пообещал продлить программу маткапитала до конца 2026 года

Программа материнского капитала будет продлена в России до конца 2026 года, заявил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
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В «Москва-Сити» мужчина взял в заложники женщину

Вооруженный мужчина взял в заложники женщину в центре Москвы, сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МВД.
РБК 06:59
Политика

В «Нафтогазе» поделились впечатлениями от встречи с Путиным

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрий Витренко рассказал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в ходе газовых переговоров.
Известия 09:30
Политика

Кадыров назначил исполняющего обязанности главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил исполняющим обязанности руководителя республики председателя правительства региона Муслима Хучиева.
Газета.Ru 11:39
Политика

Дмитрий Медведев останется председателем партии «Единая Россия»

"Уход правительства в отставку не требует каких-то изменений в отношении председателя партии", - сказал один из осведомленных собеседников агентству РИА "Новости".
Новые Известия 12:08
Политика

В Госдуме отреагировали на известие об отставке правительства

Отставка российского правительства не повлияет на реализацию предложений, озвученных главой государства Владимиром Путиным в своем послании Федеральному собранию.
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Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Lenta.ru вчера в 14:39
Происшествия

В Лос-Анджелесе самолёт сбросил авиатопливо на детскую площадку

Почти три десятка детей и взрослых обратились за медицинской помощью после того, как самолёт сбросил авиатопливо над детской площадкой при начальной школе в Лос-Анджелесе (США), сообщили 14 января в пожарной службе города.
REGNUM вчера в 18:14
Хоккей

Стали известны капитаны команд на Матч звезд КХЛ

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Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда в Канаду

Меган Маркл впервые появилась на публике с момента отказа от королевских обязанностей. Об этом сообщает The Daily Telegraph.
Газета.Ru 12:08
Политика

«Ростелеком» поддержал идею Путина о бесплатном доступе к важным сайтам

Инциативу президента России Владимира Путина по предоставлению бесплатного доступа к социально важным интернет-порталам поддержал крупнейший российский провайдер «Ростелеком», сообщает 15 января РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Красная весна 06:12
Общество

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
Известия 02:18
Экономика

Отставка правительства ослабила рубль

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев заявил об отставке правительства в полном составе после послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
REGNUM 08:48
Общество

Трансляцию послания Путина не показали на зданиях Москвы

Трансляцию президента России Владимира Путина Федеральному собранию не показали на фасадах зданий в Москве.
Ведомости 05:18
Политика

Путин поручил наладить ввоз незарегистрированных в РФ лекарств

Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров в кратчайшие сроки наладить поставки незарегистрированных в РФ жизненно важных импортных лекарств.
Провэд-медиа.рф 06:15
Биатлон

Кристина Резцова: «Не знаю, где можно было столько проиграть»

Матч ТВ 10:18
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Каргинов выиграл девятый этап «Дакара»

Российский гонщик Андрей Каргинов, выступающий за команду «КАМАЗ-мастер», выиграл девятый этап «Дакара-2020».
Спорт-Экспресс вчера в 08:54
Общество

«Конкорд» отреагировал на идею Путина о бесплатном школьном питании

Предложение организовать бесплатное питание для учеников начальных классов во всех школах выдвинул в ходе послания к Федеральному Собранию президент России Владимир Путин.
РБК 12:09
Политика

Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
News.ru 06:25
Общество

Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы

Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Rambler News Service 04:53
Наука

Эмоции оказались ключом к вовлечению школьников в учебу

Сотрудники НИУ ВШЭ совместно с зарубежными коллегами протестировали шкалу вовлеченности в учебный процесс на российских школьниках.
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Происшествия

В Мурманске задержан хирург, доверивший студентам ампутацию ноги

Хирург сам должен был проводить операцию. Но он не стал этого делать, а привлек студентов, находившихся в больнице на практике.
Pravda.Ru 11:09
Политика

Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы

Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.
Газета.Ru вчера в 22:33
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости 12 января в 05:44
Происшествия

Установлены личности 148 погибших при крушении украинского Boeing

РИА Новости 09:03
Экономика

Путин пообещал России рост ВВП выше мирового

Президент России Владимир Путин пообещал добиться роста ВВП России выше мирового уже в 2021 году.
Lenta.ru 04:56
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Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры

Как удалось узнать зарубежному изданию, в 2020 году компания будет и дальше предоставлять пользователям игры бесплатно, и будет происходить в рамках еженедельной бесплатной раздачи.
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Украинская певица отказалась от «интима» с Януковичем

Украинская певица Ольга Полякова заявила, что один из министров времён президентства Виктора Януковича привозил её на дачу к бывшему главе государства для интимных отношений.
News.ru 11:06
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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