Главной проблемой российской экономики в 1990-е годы стали неплатежи, заявил на Гайдаровском форуме глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, сообщает РБК. К 1996 году объем неплатежей достиг 45% ВВП. Для реформаторов данная проблема оказалась неожиданной.

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Энергетика Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.