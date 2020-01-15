Экономика
Московский КомсомолецЧубайс назвал главную проблему российской экономики 90-х годов
Главной проблемой российской экономики в 1990-е годы стали неплатежи, заявил на Гайдаровском форуме глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, сообщает РБК. К 1996 году объем неплатежей достиг 45% ВВП. Для реформаторов данная проблема оказалась неожиданной.
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Политика
Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром
Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
Экономика
Семьи с детьми и матери-одиночки оказались самыми активными заемщиками
Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
Происшествия
Жители Камчатки ощутили подземные толчки
В ночь на пятницу, 17 января, по местному времени у берегов полуострова Камчатка в акватории Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Подземные точки ощутили жители Петропавловска-Камчатского.
Политика
Сергей Шнуров записал наставление новому премьер-министру
Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
Наука
Впервые создан стабильный полупроводниковый детектор нейтронов
Ученые впервые синтезировали стабильное твердое вещество, которое подходит для прямой регистрации тепловых нейтронов.
Политика
Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Футбол
Роналдиньо: «Мне повезло дать пас на первый гол Месси»
Баскетбол
«Химки» победили «Реал» в Евролиге
Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Политика
Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе
В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.
Экономика
В Латвии готовятся к прекращению транзита энергоносителей из России
В Латвии беспокоятся, что транзит энергоносителей из России может полностью прекратиться. Для Риги это большая статья доходов.
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Происшествия
Японские рыбаки вернулись к промыслу вблизи южных Курил
Недвижимость
Увеличение материнского капитала поднимет спрос на 6 млн кв. м жилья
Расширение программы материнского капитала увеличит спрос на рынке жилья на 6 млн кв. м. Об этом сообщает «РИА Недвижимость» со ссылкой на пресс-службу ДОМ.РФ.
Политика
Источник рассказал о резиденции Медведева в новой должности
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство РФ, вправе оставить за собой резиденцию, в которой проживал ранее, или выбрать другую из перечня госдач, рассказал РИА Новости информированный источник.
Единоборства
Боец MMA в прыжке отправил своего соперника в нокаут
Калхун встал на ноги и, совершив прыжок, нанёс своему сопернику удар по голове коленом. Таким образом Эйтель был отправлен в нокаут.
Политика
Мишустин выступил против налога на богатых
Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин прокомментировал тему возможного введения так называемого налога на богатых.
Политика
В Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте Трампа
Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
Общество
Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола
Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».
Политика
Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию
Путин говорил о необходимости внести поправки сегодня в послании Федеральному собранию.
Политика
Названы первые реформы Мишустина на посту премьер-министра
Первыми реформами нового премьер-министра России Михаила Мишустина станут автоматизация системы госзаказа, сокращение числа проверок и отмена устаревших нормативов для бизнеса.
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Игры
Релиз игры Cyberpunk 2077 перенесли
Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.
Политика