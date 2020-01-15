Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЧубайс назвал главную проблему российской экономики 90-х годов

Главной проблемой российской экономики в 1990-е годы стали неплатежи, заявил на Гайдаровском форуме глава корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс, сообщает РБК. К 1996 году объем неплатежей достиг 45% ВВП. Для реформаторов данная проблема оказалась неожиданной.
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Чубайс назвал главный сюрприз для реформаторов экономики 1990-х годов

РБКвчера в 10:07

Чубайс назвал неплатежи главной проблемой российской экономики 90-ых

Известиявчера в 11:27

Чубайс назвал главную проблему российской экономики 1990-х годов

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Forbesвчера в 13:23

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Чубайс счел неплатежи главной проблемой экономики 1990-х

Газета.Ruвчера в 07:57

Чубайс назвал главную проблему экономики 1990-х

Lenta.ruвчера в 07:08
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Активнее других берут кредиты семьи с двумя несовершеннолетними детьми и матери-одиночки с двумя детьми. Половина таких семей имеет займы.
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Популярный певец Сергей Шнуров сочинил и опубликовал у себя в Instagram стихотворение-наставление новому премьер-министру России.
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Впервые создан стабильный полупроводниковый детектор нейтронов

Ученые впервые синтезировали стабильное твердое вещество, которое подходит для прямой регистрации тепловых нейтронов.
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Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях

Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
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Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
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Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

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Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
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Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
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Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе

В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.
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В Латвии готовятся к прекращению транзита энергоносителей из России

В Латвии беспокоятся, что транзит энергоносителей из России может полностью прекратиться. Для Риги это большая статья доходов.
Газета.Ru 13:00
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В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы

Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
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Российский школьник избил учительницу за сломанный наушник

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Источник рассказал о резиденции Медведева в новой должности

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В Сенате США началось рассмотрение дела об импичменте Трампа

Сенат США официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.
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Медведев выделил 127 млрд рублей на строительство атомного ледокола

Дмитрий Медведев перед отставкой с поста премьер-министра России подписал постановление о выделении из бюджета более 127,5 млрд рублей на строительство атомного ледокола «Лидер».
Известия 18:05
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Первыми реформами нового премьер-министра России Михаила Мишустина станут автоматизация системы госзаказа, сокращение числа проверок и отмена устаревших нормативов для бизнеса.
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Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти

Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
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Польская студия CD Projekt RED заявила о переносе выхода игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября 2020 года.
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Кадыров временно сложил с себя полномочия главы Чечни

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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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