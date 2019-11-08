Общество
РБКЧубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране. Об этом он заявил в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», опубликованном на YouTube.
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Анатолий Чубайс: Только идиоты не понимали, что СССР построен на лжи
Комсомольская правдавчера в 10:47
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Армия и оружие
Главы ДНР и ЛНР не хотят присутствия полиции Украины в зоне разведения
Глава ЛНР Леонид Пасечник назвал слова Тейлора «вопиющей некомпетентностью и перекручиванием текста Рамочного решения о разведении сил и средств».
RuNews24.ru 03:08
Общество
Производители молока попросили правительство решить проблему с навозом
"Союзмолоко" просит правительство решить проблемы с навозом.
Life.ru вчера в 19:31
Экономика
В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн
Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.
Известия 03:57
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости 10:59
Политика
Помпео назвал стабильность на Украине проектом США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона крайне заинтересована в достижении стабильности на Украине, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 20:22
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru 10:17
Космос
«Вояджер-2» прислал на Землю данные из межзвездного пространства
Гражданские силы.ру 06 ноября в 03:22
Шоу-бизнес
Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу
Телеведущий Андрей Малахов заплатил актеру Эммануилу Виторгану самый большой гонорар за всю историю своего ток-шоу.
Телеканал 360° вчера в 04:20
Происшествия
Девушка умерла в больнице после подростковых разборок на Уралмаше
Между подростками произошел конфликт, в результате которого серьезные травмы получила одна девушка.В Екатеринбурге еще 5 ноября произошла конфликтная ситуация между двумя группами подростков.
УралПолит.Ru вчера в 23:14
Здоровье
НМИЦ радиологии и «Русатом Хэлскеа» создали медицинского оператора
НМИЦ радиологии Минздрава России и АО «Русатом Хэлскеа» создали управляющую компанию — медицинского оператора для работы над развитием радионуклидной диагностики и терапии и контроля за инвестициями в этой области.
Medvestnik.ru 08:33
Общество
Игоря Верника госпитализировали
Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».
Lenta.ru 13:39
Культура
Мать Децла прокомментировала документальный фильм о сыне
Мать покойного рэпера Децла Ирина Толмацкая прокомментировала документальный фильм Романа Супера «С закрытыми окнами» о рэпере.
Gazeta.SPb 18:27
Кино
Джеймсу Дину дали роль спустя 60 лет после смерти
Джеймс Дин, погибший в автокатастрофе в 1955 году, вернется на экраны - одну из главных ролей в фильме "В поисках Джека" "сыграет" сгенерированный с помощью компьютерной графики образ актера.
Российская газета вчера в 04:58
Политика
В Кремле объяснили данные о сокращении населения России
Напомним, накануне аудиторы Счетной палаты зафиксировали ускоряющуюся естественную убыль россиян четвертый год подряд и поставили под сомнение реальность достижения национальной цели устойчивого естественного роста численности населения страны.
Ридус вчера в 12:55
Общество
«Аэрофлот» начал продажу билетов по плоским тарифам на 2020 год
Группа «Аэрофлот» открыла продажу билетов по плоским тарифам на рейсы, которые будут выполняться между Москвой и городами Дальнего Востока в 2020 году.
РБК 11:14
Технологии
Назначен новый глава Совета по экспериментам на космических комплексах
«Роскосмос» и РАН назначили Александра Блошенко новым главой Координационного научно-технического совета по программам исследований и экспериментов на пилотируемых космических комплексах.
RT на русском 20:37
Здоровье
Названы заболевания, при которых противопоказана хурма
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, хурму нельзя есть больным с камнеобразованием в почках и с проблемами с поджелудочной железой.
HotMurom.ru вчера в 07:24
Происшествия
В Японии повторно закрыли взлетную полосу аэропорта из-за беспилотника
Неизвестный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) вновь оказался причиной закрытия утром 9 ноября взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Кансай города Осака в Японии.
REGNUM 20:12
Фигурное катание
Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая
Анна Щербакова выиграла короткую программу Гран-при Китая, Елизавета Туктамышева, упавшая после фирменного "трикселя", осталась четвертой, а действующая чемпионка Европы Софья Самодурова заняла шестое место.
Газета.Ru 14:00
Кино
Первый канал показал трейлер фильма «Союз спасения»
Tricolor TV Magazine 06:23
Политика
Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Политика
В Би-би-си ответили на заявления об искажении слов Рамзана Кадырова
Перевод слов Рамзана Кадырова с чеченского на русский о пользователях интернета был точным, сообщили РБК в Би-би-си.
РБК 10:48
Шоу-бизнес
Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах
Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».
Актуальные Новости вчера в 03:51
Авто
Haval назвала цены на купе-кроссовер Haval F7x для России
Тарантас Ньюс вчера в 12:41
Технологии
Сбербанк создал самый мощный суперкомпьютер в России
Сбербанк объявил о создании самого мощного российского суперкомпьютера Ресурсы Christofari будут доступны пользователям облачного сервиса компании Sbercloud (входит в экосистему Сбербанка) с 12 декабря 2019 г. Предоставление ресурсов суперкомпьютера в облаке, по мнению представителей Сбербанка, даст пользователям возможность разрабатывать и использовать алгоритмы искусственного интеллекта.
CNews 05:42