Общество
РБКЧубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране. Об этом он заявил в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», опубликованном на YouTube.
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Анатолий Чубайс: Только идиоты не понимали, что СССР построен на лжи
Комсомольская правда07 ноября в 10:47
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REGNUM вчера в 23:51
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Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
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Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
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Газета.Ru вчера в 12:19
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Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым
РИА Новости вчера в 09:41
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Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев
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Депутат Рады рассказал об изъятиях транзитного газа и денег
Депутат Рады Александр Дубинский описал схему, по которой транзитный российский газ, направляемый в Словакию, выкачивается из трубы.
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Партнеры адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани просили экс-президента Украины Петра Порошенко открыть расследование в отношении Хантера Байдена, сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru вчера в 21:34
Общество
В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора
В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
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Новый «Беверли-Хиллз 90210» закроют после первого сезона
Культуромания вчера в 13:52
Политика
Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве
Lenta.ru вчера в 10:24
Политика
Путин встретится с президентом Казахстана на форуме в Омске
Президент Владимир Путин примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Форум проходит 6-7 ноября в Омске.
Континент Сибирь Online 07 ноября в 00:41
Здоровье
Какие проблемы поможет решить употребление яиц и капусты
Употребление яиц и капусты может облегчить течение некоторых заболеваний. Специалисты назвали симптомы, которые могут быть сигналами недуга.
ToDay News Ufa вчера в 08:30
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Вывезший детей из Швеции россиянин вернулся в Хабаровск
РБК вчера в 20:44
Культура
Композитор Александра Пахмутова отмечает юбилей
В субботу, 9 ноября, Народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой исполняется 90 лет.
Вести.Ru вчера в 16:32
Армия и оружие
СМИ рассказали о получении Россией секретной израильской ракеты
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Партия Вакарчука «Голос» призвала выйти из Минских соглашений
Украинская партия «Голос», лидером которой является музыкант Святослав Вакарчук, призвала власти Украины выйти из Минских соглашений.
RT на русском вчера в 13:53
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Употребление кофе снижает риск развития рака печени
Регулярное употребление кофе уменьшает почти на 50% риск развития одного из самых распространенных раков печени - гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).
Народные новости вчера в 01:24
Политика
Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли суд в России оштрафовать Владимира Путина.
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Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной
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Газета.Ru вчера в 09:54
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Общество
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Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
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В Россию перестали завозить жизненно важный онко-препарат
В Россию больше не завозят жизненно важный для онко-больных препарат «Винкристин Тева».
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