Общество

РБКРБКЧубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс резко раскритиковал граждан СССР, положительно оценивавших качество жизни в стране. Об этом он заявил в документальном фильме Алексея Пивоварова «Гибель империи», опубликованном на YouTube.
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Чубайс считает, что жизнь в СССР была построена на лжи

URA.Ru07 ноября в 16:13

Чубайс обозвал граждан СССР лентяями

Известиявчера в 17:28

Чубайс обозвал советских граждан лентяями и идиотами

Газета.Ruвчера в 15:40

Чубайс назвал советских граждан идиотами и лентяями

РИА Новостивчера в 15:23

Чубайс назвал идиотами веривших в искренность режима граждан СССР

РБКвчера в 19:30

Анатолий Чубайс: Только идиоты не понимали, что СССР построен на лжи

Комсомольская правда07 ноября в 10:47

Алексей Пивоваров рассказывает о гибели империи

РегионСамара.ру07 ноября в 10:25
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РИА Новости вчера в 20:17
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REGNUM вчера в 23:51
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Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве

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Газета.Ru вчера в 10:17
Общество

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Газета.Ru вчера в 12:19
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Появились первые фотографии интерьера поездов в Крым

РИА Новости вчера в 09:41
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Зеленский назвал спутник и вертолет изобретениями украинцев

РБК вчера в 21:48
Политика

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Депутат Рады Александр Дубинский описал схему, по которой транзитный российский газ, направляемый в Словакию, выкачивается из трубы.
Вести.Ru вчера в 11:05
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Партнеры Джулиани требовали от Порошенко расследования против Байдена

Партнеры адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани просили экс-президента Украины Петра Порошенко открыть расследование в отношении Хантера Байдена, сообщает The Wall Street Journal.
Газета.Ru вчера в 21:34
Общество

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 14:08
Культура

Новый «Беверли-Хиллз 90210» закроют после первого сезона

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Lenta.ru вчера в 10:24
Политика

Путин встретится с президентом Казахстана на форуме в Омске

Президент Владимир Путин примет участие в форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Форум проходит 6-7 ноября в Омске.
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В субботу, 9 ноября, Народной артистке СССР, композитору Александре Пахмутовой исполняется 90 лет.
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Употребление кофе снижает риск развития рака печени

Регулярное употребление кофе уменьшает почти на 50% риск развития одного из самых распространенных раков печени - гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).
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Песков ответил на вопрос о возможности оштрафовать Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, может ли суд в России оштрафовать Владимира Путина.
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Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
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Семак: Кокорин смог бы играть и приносить пользу «Зениту» уже сейчас

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Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
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В Россию перестали завозить жизненно важный онко-препарат

В Россию больше не завозят жизненно важный для онко-больных препарат «Винкристин Тева».
Прима вчера в 07:24
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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Алексей Пивоваров
Российский журналист
Российский журналист, медиаменеджер, теле- и радиоведущий, блогер. Корреспондент, ведущий программ новостей «Сегодня» и «Страна и мир» и ряда авторских передач на канале НТВ, продюсер и менеджер в холдинге «СТС Медиа», генеральный продюсер телеканала RTVi. С марта 2019 года - автор канала «Редакция» в YouTube.
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